Los servicios en la nube se han vuelto indispensables para muchísima gente. El problema es que los planes gratuitos suelen ofrecer una cantidad de Gigabytes bastante limitada, y las opciones de pago pueden acabar costándonos un ojo de la cara si necesitamos las de mayor capacidad. En este escenario, tener nuestra propia nube es la mejor alternativa que existe, y gracias al Black Friday de UGREEN ahora podemos montarla a un precio mucho más bajo.

UGREEN NASync DH2300 Hoy en UGREEN — 179,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La marca tendrá activas sus ofertas hasta el próximo 30 de noviembre, con descuentos que llegan al 34%. Si lo aprovechamos, tendremos la ventaja de que, por una inversión inicial, podremos crear nuestra propia nube, con la que guardar nuestras fotos, archivos, etc., sin tener que depender de suscripciones.

UGREEN tiene muchas opciones para poder hacer esto, y nosotros hemos hecho una selección de las opciones que más nos han llamado la atención:

UGREEN NASync DH2300 por 179,99 euros, una opción muy accesible para montar tu propia nube.

por 179,99 euros, una opción muy accesible para montar tu propia nube. UGREEN NASync DXP4800 GT por 499,99 euros, un NAS para el que busque guardar todos sus archivos.

por 499,99 euros, un NAS para el que busque guardar todos sus archivos. UGREEN NASync DXP4800 Pro por 599,99 euros, una opción que permite instalar hasta 144 TB de almacenamiento.

UGREEN NASync DH2300

En el caso de que estemos buscando una opción para montar nuestra nube propia sin querer hacer una inversión demasiado elevada, el NASync DH2300 es una de las mejores opciones. Cuenta con 2 bahías donde podremos instalar nuestros discos duros SATA (vendidos por separado). Una vez instalado todo, la IA se encarga de gestionar automáticamente nuestras fotos, llegando incluso a diferenciar por rostros. Además, la app es compatible con prácticamente todos los sistemas, para poder tener acceso a ella desde cualquier lado. Y lo mejor de todo es que no requiere suscripciones. Ahora mismo su precio es de 179,99 euros, en lugar de los 246,99 euros que marca su PVP.

UGREEN NASync DH2300 Hoy en UGREEN — 179,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

UGREEN NASync DXP4800 GT

En el caso de que lo que busquemos sea una opción más potente, que sea capaz de guardar archivos tanto para nosotros como para nuestros familiares, el NASync DXP4800 GT es uno de los mejores modelos que hay. Cuenta con 4 ranuras SATA compatibles con HDD de hasta 32 TB cada uno. Incluye dos puertos 10 GbE y es compatible con memoria ECC. Además, ofrece un sistema gratuito de acceso remoto, además de un ecosistema pensado para poder guardar películas, montajes y cualquier tipo de archivo. Su precio ahora mismo es de 499,99 euros, en lugar de los 659,99 euros que marca su PVP.

UGREEN NASync DXP4800 GT Hoy en UGREEN — 499,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

UGREEN NASync DXP4800 Pro

Finalmente, en el caso de que busquemos una opción que quizás también queramos aprovechar a nivel profesional si tenemos un negocio, el NASync DXP4800 Pro es el mejor modelo. Soporta hasta un total de 144 TB, permitiendo hacer uso tanto de HDD SATA como de SSD NVMe M.2. Cuenta con puertos duales de alta velocidad (10 GbE + 2.5GbE), además de la compatibilidad con la app y funciones que mencionábamos en el modelo anterior. Su precio ahora es de 599,99 euros, en lugar de los 799,99 euros que marca su PVP.

UGREEN NASync DXP4800 Pro Hoy en UGREEN — 599,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | UGREEN

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