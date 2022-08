Monta tu nube personal de forma fácil y a mitad de precio en Worten con este Western Digital que arrasa en ventas

¿Estás pensando en montarte tu propia nube personal para poder acceder a tus archivos desde cualquier lugar o dispositivo? Porque, si es así y 4 TB te bastan, ahora, en Worten tienes el Western Digital My Cloud Home por unos ajustados 144,99 euros.

Con un precio que viene bajando hace tiempo desde los 270 euros, actualmente, el precio oficial de este NAS está en los 168,99 euros; los mismos desde los que viene rebajado. Tenemos por tanto una rebaja de 24 euros al quedarse en 144,99 euros con sólo 3,99 euros de gastos de envío. Eso sí, en Amazon podemos encontrar la oferta igualada, y con envío gratuito incluido, algo que convierte este NAS doméstico en el número 1 en ventas allí.

Con este WD My Cloud Home tendrás tanto las ventajas de un disco duro externo de sobremesa como las de un servidor NAS básico, sin complicaciones a la hora de instalarlo o configurarlo.

Lleva un procesador Realtek A53 de cuatro núcleos acompañado por 1 GB de memoria RAM, más que suficiente para el uso que tiene previsto, ofreciendo velocidades de hasta 1000 Mbps.

A nuestro ordenador se conecta mediante puerto USB 3.0, teniendo también el conector de red Ethernet, para darle la conectividad necesaria para que haga las veces de servidor, necesitando de alimentación externa a través de la correspondiente toma de corriente de pared.

Por otro lado, su instalación y configuración es muy simple, basándose en una app para smartphones gratuita, llamada My Cloud Hello. Con ésta y las apps My Cloud Home y WD Discovery, tendremos el acceso más fácil a todos nuestros datos y archivos desde cualquier ordenador o smartphone de la casa sin mayor problema.

Además, como suele pasar con todos los dispositivos de WD, contamos con el software necesario para hacer y automatizar nuestras copias de seguridad, lo que hace que nos podamos olvidar de una tarea tan tediosa.

