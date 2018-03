WD My Cloud Home Duo, análisis: una cómoda alternativa a los NAS que brilla en diseño

Montarse una nube personal en casa o en la oficina no es tarea sencilla si es la primera vez que te lo planteas o nunca antes has escuchado hablar de lo que es un NAS. Buscar el NAS que mejor se ajuste a las necesidades de cada uno, encontrar los discos duros adecuados, instalarlo en la red local, configurarlo y automatizarlo... Hay, por suerte, alternativas para quien simplemente quiera tener una unidad de almacenamiento local sincronizada con todos los dispositivos que tiene.

Western Digital con su gama My Cloud Home es una de esas alternativas, dispone de una especie de pseudo-NAS para que el usuario tenga una nube personal sin complicarse en la instalación y el mantenimiento. Es más cómodo, es más rápido, es más eficaz, es menos versátil. Si bien la plataforma My Cloud permite integrar algunos servicios externos que amplían sus posibilidades, lo que realmente busca es ser una solución de almacenamiento y distribución de contenido sencilla.

En Xataka hemos probado el My Cloud Home Duo, el dispositivo de almacenamiento personal en la red de Western Digital. Tanto en versión normal como en versión Duo encontramos la misma potencia, la diferencia reside en las dos bahías de modelo Duo y lo que eso supone: opción RAID, más capacidad y por supuesto más tamaño y peso.

Especificaciones y características

El primer punto destacable del WD My Cloud Home Duo lo vemos desde el principio y lo notamos nada más sacarlo de la caja, su acabado y diseño. Un dispositivo compacto, mitad en gris texturizado y mitad en blanco reluciente. No hay botones en la parte delantera, sólo una delgada y discreta línea justo en la mitad que se ilumina a modo de LED indicativo. Un diseño industrial y a la vez elegante que te evita pensar cómo ocultar un aparato electrónico más en el salón de casa.

En la parte trasera sí que encontramos dos puertos USB 3.0, el puerto Gigabit Ethernet y el puerto de alimentación. A las dos bahías se puede acceder quitando la tapa de la parte superior, aunque en principio no tienes por qué hacerlo, ya que los discos ya vienen en el interior y no hay que acceder a ellos a diario. El tamaño del aparato en su conjunto es de 102 x 160 x 179 mm (anchura, profundidad y altura respectivamente). Su peso con los discos duros incluidos es de 2,4 kg, pero por alguna extraña razón puede variar unos cuantos gramos según la capacidad de los discos duros.

La parte superior se puede abrir para mostrar las dos bahías y acceder a los discos duros del interior.

Todos los modelos de My Cloud Home llevan en su interior un procesador quad-core de Realtek, el procesador RTD1295PBCG A53. Este procesador ofrece una velocidad de 1,4 GHz al My Cloud Home. Al procesador lo acompaña 1 GB de memoria RAM. Para el uso al que está destinado este disco en la red, posiblemente sea más que suficiente esta potencia. En cuanto a la capacidad el modelo normal comienza en 2TB y puede llegar a 8TB, mientras que el modelo Duo empieza en 4TB y alcanza los 16TB en su configuración más alta. Dado que el modelo Duo dispone de dos bahías puede configurarse en modo RAID, lo que significaría duplicar todo el contenido y por lo tanto reducir la capacidad a la mitad.

WD My Cloud Home Duo CARACTERÍSTICAS PROCESADOR Realtek RTD1296PBCG A53 (Quad Core) MEMORIA RAM 1 GB Almacenamiento 4TB, 8TB, 12TB y 16TB PUERTOS 2x USB 3.0 CONEXIÓN 1 puertos GbE LAN VELOCIDAD –– DIMENSIONES 179 x 102 x 160 mm PESO 2,4 Kg PRECIO 293 euros

Instalación y configuración

La instalación y configuración del WD My Cloud Home Duo no es para nada complicada: conectas el dispositivo a la corriente, conectas el cable Ethernet al dispositivo y al router, abres en el navegador la página de configuración mycloud.com/hello, añades el número de serie que viene dentro de la caja y finalizas la instalación creándote una cuenta en My Cloud. No llegan a pasar 5 minutos desde que abres la caja hasta que tienes el disco completamente operativo.

El paso esencial de la instalación es disponer de una cuenta My Cloud.

Una vez instalado el disco las configuraciones que nos ofrece My Cloud son bastante limitadas. De nuestra cuenta en My Cloud cambiar contraseña, correo electrónico, nombre y fotografía de perfil. Del disco en sí podemos escoger entre RAID o JBOD, cambiar el nombre, dar acceso a otros usuarios, enviar informes de mejoras y apagar/reiniciar/borrar el disco. Pocas opciones de personalización y configuración si miramos lo que permite un NAS.

Las opciones de configuración son muy escasas en My Cloud.

Un punto importante es la configuración RAID. Escoger entre RAID o JBOD depende del riesgo que quieras asumir. El modo RAID duplica automáticamente lo que hay en uno de los discos en el otro también, esto se hace como mediada de seguridad, si uno de los discos falla (porque los discos duros fallan a la larga) podrás recuperar todo el contenido del otro. La desventaja es que automáticamente dispones de la mitad de capacidad. Si por lo contrario asumes el riesgo o consideras que no tienes información tan relevante en el WD My Cloud Home, puedes configurarlo como JBOD y aprovechar la capacidad de los dos discos como una única unidad.

La web de home.mycloud.com es el acceso principal al disco, pero es una versión web y sólo una forma de muchas que tiene el disco de acceder a él. Aparte de esta versión web podemos instalar las aplicaciones disponibles para ordenadores de escritorio, iOS y Android. Las aplicaciones de escritorio están centradas en ofrecer una forma más cómoda de integrar el disco que se encuentra en la red dentro de nuestro explorador de archivos. Una vez instalada y con la sesión iniciada el WD My Cloud Home Duo aparecerá como una unidad externa más dentro del explorador de archivos, a la que podremos copiar, pegar, mover y gestionar carpetas y archivos. Las aplicaciones móviles por otra parte nos permiten acceder rápidamente al contenido del disco pero también subir copias de seguridad de archivos multimedia de forma automática o reproducir contenido directamente desde el disco.

El objetivo de My Cloud Home: centralizar todo el contenido digital en un mismo lugar

El My Cloud Home es un dispositivo hecho para capturar contenido multimedia de todos los dispositivos conectados y posteriormente distribuirlo al resto, funciona como una nube, una nube doméstica y personal. De forma indirecta es a lo que te induce sus aplicaciones y el sistema operativo del que dispone. Vuelcas las fotografías, los vídeos, las películas y series o la música en él y posteriormente lo puedes reproducir en todos los dispositivos que quieras y estén conectados al disco.

La web de My Cloud funciona como punto central del que poder gestionarlo todo, lo poco que permite gestionar. Se divide en cinco partes:

Archivos: Nos muestra todo el contenido del disco ordenador por carpetas, una especie de explorador de archivos en el que mover carpetas y archivos, crear nuevas carpetas o subir archivos al disco.

Vista de Archivos en My Cloud.

Fotos: My Cloud pone especial énfasis en las fotografías, analiza el disco duro y filtra para mostrarnos las fotografías y vídeos de forma cronológica y en cuadrícula o lista. Podemos verlas en mayor tamaño, compartirlas y opciones por el estilo que uno espera de un gestor de fotografías.

Fotos en My Cloud ordena de manera cronológica las imágenes que encuentra en el disco.

Actividad: Todos los cambios y movimientos que se van realizando dentro del disco, ideal para llevar un seguimiento y control de qué está ocurriendo en el disco si por ejemplo hay más usuarios invitados.

Todos los cambios y movimientos que se van realizando dentro del disco, ideal para llevar un seguimiento y control de qué está ocurriendo en el disco si por ejemplo hay más usuarios invitados. Servicios: WD My Cloud Home permite la integración de servicios de terceros, para sacarle más partido al disco. Los más destacables son la compatibilidad con IFTTT para automatizar tareas; crear una biblioteca de Plex para reproducir contenido; la integración con Sonos para reproducir contenido de audio en estos altavoces; la importación de datos desde nubes como Dropbox o redes sociales.

My Cloud permite conectarse e integrarse con algunos servicios de terceros.

Configuración: La poca configuración que permite se ha comentado anteriormente, en este aspecto un mayor control de las opciones del dispositivo sería de gran ayuda.

Un punto en contra de My Cloud es su sistema de seguridad, mucho más débil de lo que uno espera de un disco conectado a Internet. Toda la seguridad de los datos en el disco dependen de tu contraseña de My Cloud y de una contraseña de cuatro dígitos que puedes poner en la app móvil. Si tienes la aplicación de escritorio instalada deberás iniciar y cerrar sesión siempre que la uses para evitar que alguien acceda al disco si no estás en el ordenador.

Su sistema de seguridad es mucho más débil de lo que uno espera en un disco constantemente conectado a Internet

Más preocupante aún es el hecho de que el disco no dispone de cifrado ni de la posibilidad de cifrar los datos en él. Esto significa que si alguien se hace con los discos internos puede acceder a los datos sin ningún tipo de contraseña o clave. Y por último, la cuenta de My Cloud se limita al correo y a la contraseña, no hay ni autenticación en dos pasos ni autenticación de doble factor, quien acceda a la cuenta de My Cloud puede, además de ver el contenido del disco, controlar el disco, restaurarlo o eliminar todo el contenido de él. En resumen, evitaría tener información sensible en él.

My Cloud Home para Android e iOS

La aplicación móvil de WD My Cloud tiene un problema que encontramos en la mayoría de aplicaciones similares de otros fabricantes: no hay un esmero por cuidar la experiencia de usuario. Se trata de una aplicación útil, que funciona y cumple con su cometido, pero no te incita a utilizarla. Una app con un diseño básico que nos ofrece las acciones de la web pero se centra más en capturar contenido que en ayudar a consumirlo.

La app nos permite acceder a los archivos ordenarlos en carpetas dentro del disco duro y visualizarlos. También podemos ver las fotografías de una forma similar a la web e incluso configurar los servicios mencionados anteriormente. Pero el punto extra de la app para iOS y Android es que puede hacer una copia de seguridad automática de nuestras fotografías y vídeos, de este modo todo se sube al disco duro de forma directa y podremos disponer de ello en el resto de dispositivos.

En definitiva la app de My Cloud para iOS y Android te pueden sacar de un apuro para acceder a un documento PDF que necesitas o buscar una imagen que has eliminado de tu carrete ya. Pero en tu día a día no vas a entrar a la app para ver una película desde ella o repasar un álbum de fotografías, por mucho que sea el cometido de la app.

Velocidad y rendimiento

La velocidad del disco es relevante, dependerá de ello que desesperes o no utilizándolo en el día a día. Como cualquier disco en la red, transferir archivos nunca va a ser tan veloz como moverlos por diferentes carpetas dentro del ordenador o a una unidad externa conectada directamente. En la escritura esto se puede notar más, en la lectura de información lo cierto es que no vas a tener problemas con una conexión decente a Internet.

Western Digital no ofrece información directa de las velocidades máximas que puede alcanzar el dispositivo en la lectura y escritura de datos, lo único de lo que advierte es de que el puerto Gigabit Ethernet ofrece velocidades de transferencia de hasta 1000 MB/s. Esta cifra obviamente dependerá del equipo empleado, del sistema de red y de la conexión a Internet.

Nosotros hemos hecho una serie de pruebas para comprobar la velocidad de transferencia en subida y descarga de datos en un entorno local. Desde un ordenador conectado a a red por cable Ethernet y desde un portátil por Wi-Fi se han realizado tres pruebas diferentes en cada uno. En cada una de las pruebas se ha transferido los mismos archivos para sacar una media de los tiempos y de este modo comprobar su velocidad. Los resultados han sido los siguientes:

Subida de archivos media tras tres pruebas por Ethernet y tres por Wi-Fi: 24,6 MB/s

de archivos media tras tres pruebas por Ethernet y tres por Wi-Fi: Descarga de archivos media tras tres pruebas por Ethernet y tres por Wi-Fi: 48,4 MB/s

El problema con esto lo vas a tener más al principio que en el día a día, cuando la primera vez quieras transferir gigabytes o incluso terabytes de información. La espera puede ser desesperante, pero posteriormente lo más probable es que subas pequeñas cantidades de datos ya que lo principal se supone que ya está en el disco. ¿La solución? Si es una gran cantidad de archivos es más fácil transferirlos desde un USB o unidad externa directamente al WD My Cloud Home por su puerto USB.

En la parte trasera encontramos dos puertos USB 3.0 para transferir directamente datos sin pasar por la red.

En cuanto al rendimiento en el uso diario en principio no vas a notar problemas para reproducir contenido en dispositivos externos, tampoco para subir o bajar archivos del disco. My Cloud es un sistema bastante limitado y sencillo, por lo que 1 GB de RAM y el procesador a 1,4 GHz hacen un buen trabajo. El único punto en el que he notado cierto resentimiento ha sido al reproducir por Plex algún archivo .mkv realmente pesado y de gran resolución, pero en contadas ocasiones.

WD My Cloud Home Duo, la opinión de Xataka

WD My Cloud Home Duo es un buen disco de almacenamiento en la red si tenemos en cuenta a quien va enfocado, a usuarios que quieren una solución fácil para sincronizar contenido multimedia entre dispositivos e una red doméstica y hacer alguna que otra copia de seguridad. Un usuario al que le importa más poder tener acceso a sus fotografías sin complicarse antes que configurar un cifrado AES 256.

El WD My Cloud Home Duo prácticamente puede pasar como objeto decorativo dentro de un espacio antes que como objeto tecnológico.

A la hora de decidir cuál de ellos adquirir la opción de las dos bahías hay que considerarla. ¿Necesitas dos bahías para tener más capacidad de almacenamiento o para tener un sistema RAID? Si es por el sistema RAID significará que te importan bastante los datos que almacenes en él, quizás necesites también más seguridad en ese caso.

Wd My Cloud Home tiene un diseño impecable, pero eso no quita que haga algo de ruido al estar conectado. Como cualquier disco en la red tiene ventilador para refrigerarse que se enciende cada cierto tiempo y aunque no sea molesto es apreciable. También lo es el sonido de los discos duros, pero esto es algo propio de cualquier disco duro. Es decir, que si quieres un silencio absoluto no deberías tenerlo en la mesa del escritorio o cerca de ti.

El WD My Cloud Home tiene un precio de salida de 149,65 euros para el modelo de 2TB. Pero si necesitas un modelo de dos bahías el modelo de entrada es de 4TB por 293 euros. El modelo de 8TB sube a 359,66 euros, el modelo de 12TB a 505,57 euros y el de 16TB a 636,16 euros. Ten en cuenta que vienen con los discos duros incluidos, algo que en un NAS normalmente no vas a encontrar y por eso puede parecer que tengan un precio algo más elevado. En cualquier caso son productos enfocados a necesidades diferentes.

El WD My Cloud Home y el WD My Cloud Home son un buen comienzo para quien busca iniciarse en el mundo de las nubes personales domésticas. Es un acercamiento a lo que puede ofrecer un NAS pero sin las complicaciones de instalación y mantenimiento técnico que estos requieren. Por otro lado si simplemente buscas un lugar en el que almacenar contenido multimedia y reproducirlo en otros dispositivos, es ideal para ello. Para lo que sí que no está pensado es para un entorno profesional o para alguien que necesite almacenar información sensible, por lo que si es lo que estás buscando quizás deberías optar por otra gama de WD.

El WD My Cloud Home ha sido cedido para la prueba por Western Digital. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | My Cloud Home

