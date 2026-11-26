Ahora sí que sí: ya casi es Black Friday. Dentro de unas horas tendrá lugar este evento, pero no por eso quiere decir que nos tengamos que esperar para encontrar descuentos importantes. Tenemos activas ahora mismo un montón de ofertas en tecnología dentro de Amazon y nosotros hemos seleccionado las cinco que nos parecen más destacadas ahora mismo.

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Acer Nitro V 15 por 769 euros, portátil gaming económico con pantalla de 15 pulgadas.

por 769 euros, portátil gaming económico con pantalla de 15 pulgadas. Panasonic NF-BC1000KXE por 109 euros, freidora de aire con doble cesta y ventana de visualización.

por 109 euros, freidora de aire con doble cesta y ventana de visualización. Samsung QLED Q8F por 669 euros, televisor de 75 pulgadas a precio mínimo histórico.

por 669 euros, televisor de 75 pulgadas a precio mínimo histórico. Aspiradora sin cable Bosch Flexxo por 169,99 euros, aspiradora dos en uno que puedes usar tanto en casa como en el coche.

por 169,99 euros, aspiradora dos en uno que puedes usar tanto en casa como en el coche. LG gram por 979 euros, portátil pensado para trabajar o estudiar con una buena pantalla de 16 pulgadas.

Acer Nitro V 15

Empezamos con este portátil Acer Nitro V 15, una alternativa interesante si buscas un portátil gaming económico. Es un equipo con pantalla de 15,6 pulgadas que cuenta con una RTX 5050, tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA (y compatible con el DLSS 5). Además, cuenta con 512 GB de SSD y 16 GB de RAM. Está rebajado a 769 euros.

Acer Nitro V 15, Portátil Gaming 15.6" Full HD, Core i5, RTX 5050, 16GB RAM | Intel Core i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 5050, 512GB SSD, Sin Sistema Operativo, Potencia y Rendimiento para Gaming Hoy en Amazon — 769,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Panasonic NF-BC1000KXE

Seguimos con esta freidora de aire Panasonic, muy interesante para familias grandes o si te gusta cocinar en gran cantidad. Tiene una capacidad total de 9,6 litros, pero podemos separarla en dos compartimentos de 4,8 litros. De esa forma, podemos cocinar algo grande (como una pizza) o un plato y su guarnición, por ejemplo. Está rebajada hasta los 109 euros.

Panasonic NF-BC1000KXE Freidora De Aire Doble, con Ventana De Visualización, Cesta XL 9.6L Flexible 2 zonas, Divisor Extraíble, 30°-230°C, Vapor Suave, 8 Preajustes, Pizza 30cm, Limpieza Fácil, Negra Hoy en Amazon — 109,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung QLED Q8F

Seguimos con un televisor, en este caso con el Samsung QLED Q8F. Se trata de una tele de 75 pulgadas, un tamaño considerable que es perfecto para salones grandes. Tiene resolución 4K, ofrece colores vivos gracias a la tecnología QLED y cuenta con sistema operativo Tizen OS, compatible con la gran mayoría de aplicaciones. Está disponible por 669 euros, su precio mínimo histórico.

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Aspiradora sin cable Bosch Flexxo

Seguimos con esta aspiradora sin cables Bosch, cuyo principal punto fuerte es que se puede extraer de la misma un módulo que sirve de aspiradora de mano. Con esto y todos los accesorios que trae, podremos utilizarla tanto en suelos como en muebles o techos, así como en el coche. Cuenta con hasta 60 minutos de autonomía por carga y está disponible por 169,99 euros.

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LG gram

Y terminamos con otro portátil, aunque en este caso uno más orientado a trabajar o estudiar. Su pantalla es uno de sus principales puntos fuertes, puesto que se trata de un panel IPS de 16 pulgadas con resolución WUXGA y tratamiento antirreflejos. Además, tiene un SSD de 512 GB, 32 GB de memoria RAM LPDDR5x y un procesador AMD Ryzen AI 7 450. Está rebajado hasta los 979 euros.

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Imágenes | Acer, Panasonic, Samsung, Bosch, LG

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