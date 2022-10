Mejores estufas para calentar tu casa este invierno: qué tipo comprar con ventajas, inconvenientes y 13 modelos recomendados

Se acerca el invierno y este promete ser uno de los más duros de los últimos años, no solo por las bajas temperaturas si no también por la crisis energética que estamos atravesando. Si estás pensando en comprar una estufa, en este artículo te listamos los principales tipos, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, así como en qué escenario es el más adecuado. Asimismo te proponemos algunos modelos recomendados para que no pases frío este invierno.

Estufas de pellets

Las estufas de pellets proporcionan calor mediante la combustión de pellet, residuos de madera (aunque hay otros materiales con mucho potencial como el lino) prensados, eso nos da una idea de su poder calorífico.

El funcionamiento es relativamente sencillo y clásico – muy similar a las calderas de leña –: los pellets almacenados en la tolva caen en la cámara de combustión y allí se queman. Este tipo de estufa suele contar con encendido automático y turbinas para el aire caliente, además las hay con función de programación.

En este sentido, son más limpias, modernas y requieren menos trabajo que las caldera de leña, constituyendo una especie de intermedio precisamente entre calderas de leña y los sistemas de calefacción modernos de gas.

¿Por qué gozan de tanta popularidad en los últimos tiempos? Por la relación entre el precio de los pellets y el calor que proporcionan. Aunque el precio de los suministros es variable, Leroy Merlin proporciona una estimación interesante:

"Un kilogramo de pellet ronda los 0,28€ 0,5€ y te da la misma energía que 5 kW de electricidad: ¡imagina el ahorro! Si lo comparas con una bombona de butano, para dar la misma energía calórica se necesitan unos 24 kg de pellet: es decir solo 6,72€ en pellet frente a los 19,77€ de una bombona. ¿Y con respecto al gasoil? 2 kg de pellet (0,48€) brindan el mismo calor que un litro de gasoil (0,96€). ¡La mitad!"

No obstante, el precio de los pellets también se ha disparado en el último año, pasando de costar menos de 0,30 euros en 2021 a más de 0,50 euros en muchas zonas de España. O lo que es lo mismo, que cada saco de 15 kg (capacidad habitual), ya ronda los 7,5 kg. Tomando los cálculos de Leroy Merlin, 24 kg de pellet costarían 12 euros, lo que supone una diferencia notable respecto a los 20 euros casi de la bombona.

En el mercado existen diferentes tipos de estufas de pellets: las de aire forzado con ventilador para distribuir el calor; las canalizables para varias estancias; las estancas para que no consuman aire de la habitación; los modelos para exteriores, generalmente sin toma eléctrica y las termoestufas, capaces de calentar también el agua caliente sanitaria.

A la hora de hora de comprar una estufa de pellets, ten en cuenta aspectos como su potencia (una buena aproximación para un hogar con aislamiento medio es suponer 1 kW por cada 10 metros cuadrados), autonomía, rendimiento y Extras como la conectividad o el modo silencioso.

Ventajas Inconvenientes Combustible renovable

Precio del pellet económico

Alto poder calorífico

Alto rendimiento del 90% aproximadamente

Con capacidad para calentar todo el hogar

Control electrónico cómodo y limpio

Sistemas de control de humos Necesitarás una salida de humos y probablemente una toma de corriente de 220V

Mantenimiento regular

Hay que estar pendiente suministro combustible

Precio superior al de otro tipo de estufas

Esta estufa de pellets Diva de 9W (599 euros) destaca por su ajustado precio. Con acabados en blanco de lo más llamativo, integra una tolva de 13 kg de capacidad que se carga por la parte superior y salida de humos en la parte superior.

Su potencia es de 9kW y su rendimiento del 85%, un combo que según fabricante es suficiente para calentar estancias de aproximadamente unos 80 metros cuadrados. Fácil de usar, permite programación.

Estufa de pellet Diva de 9kW blanco PVP en Leroy Merlin 599€

La QLIMA Eco (894 euros) tiene un 6,7 kw de potencia y un alto rendimiento de 90,7% según fabricante, siendo adecuada para calentar áreas de aproximadamente hasta 70 metros cuadrados.

Dispone de una tolva de 15 kg de capacidad para los pellets, ofreciendo así una autonomía estimada de hasta 24,5 horas. Es programable para que ajustes su funcionamiento a tus necesidades.

Estufa de pellet QLIMA Eco 1700 negra de 6.7 kw TG PVP en Leroy Merlin 894€

Si necesitas un modelo para calentar grandes espacios, esta Magna de 12 kW (899 euros) es una buena candidata, sirviendo hasta para espacios de 120 metros cuadrados gracias a su rendimiento del 90% y su potencia.

Dispone de tolva de 15 kg de capacidad y admite programación tanto diaria como semanal.

Estufa de pellet Magna de 12kW blanco PVP en Leroy Merlin 899€

Estufas de bioalcohol (etanol)

Las estufas de bioalcohol (aquí entrarían también la versión con gel de alcohol) tienen dos misiones: dar calor y aportar un toque de decoración gracias al atractivo efecto de la llama. De hecho, si optas por los modelos más compactos, su función ornamental destacará por encima de su capacidad de calentar. ¿Dónde está la línea que divide uno y otro? El tamaño del quemador y que su depósito sea superior a un litro de capacidad.

El combustible empleado es etanol procedente de la fermentación de azúcares de residuos de plantas, de ahí el apellido de "bio". Esta combustión se considera limpia al generarse calor, agua y algo de CO2, por lo que no es necesario contar con una salida de humos, lo que facilita su instalación. Eso sí, se recomienda ventilar la estancia de forma regular.

El coste de funcionamiento depende tanto del consumo del modelo como del precio del bioetanol (por ejemplo, con este pack saldría a unos 5 euros/litro). En cuanto al consumo, puedes encontrar este dato en la ficha técnica del producto, pero suele rondar el litro de etanol cada 3 - 5 horas.

¿Cómo calcular (en general) el consumo medio aproximado de una estufa? Divide la capacidad del depósito entre la autonomía.

A la hora de elegir una estufa de bioalcohol ten en cuenta el formato (de sobremesa, de pie o de pared, siendo los dos últimos los más adecuados para calentarse), el tamaño del quemador, autonomía y capacidad de su depósito y finalmente la potencia.

Ventajas Inconvenientes Sin residuos ni olores

Fáciles de instalar sin salida de humos

Diseños atractivos

Proporciona una llama de verdad con menos emisiones (vapor de agua y CO2) Hay que estar pendiente suministro combustible

Combustible altamente inflamable

Capacidad de calentamiento limitada

Con un elegante diseño con cristal y metal, esta chimenea de Brian&Dany (52 euros) es principalmente ornamental, si bien aporta algo de calidad al ambiente. Mas concretamente, si llenamos su depósito de un litro de capacidad dispondremos de una hora de calor (500 kcal). Apta tanto para exterior como para interior.

BRIAN & DANY Biochimenea de sobremesa Hoguera de Bioetanol Portátil para Interiores y Exteriores Hoy en Amazon por 51,99€

Con esta chimenea de bioetanol Assolo (229 euros) sí que podrás calentar estancias de hasta 12 metros cuadrados. Con un diseño con un toque moderno y nórdico, tiene una potencia de 1,5 kW, depósito de 0,9 litros y consume unos 0,25 litros por hora.

Subimos en precio y en prestaciones con la estufa de bioetanol RUBY Miniruby (259 euros). Diseño con un toque industrial fabricada en acero, es ligera, moderadamente compacta y con patas regulables.

Está indicada para uso intensivo, con una autonomía de hasta 5 horas y una potencia de 2,3 kW suficiente para estancias de hasta 25 metros cuadrados. Con recipiente portaesencias para aromatizar la habitación.

Estufas de gas

Uno de los tipos de estufas más conocidos históricamente son las estufas de gas, una alternativa a las también clásicas estufas eléctricas que permiten "aliviar" la factura de la luz. Con un funcionamiento plenamente consolidado, proporcionan calor gracias a la combustión de gas ciudad o de gas butano, combustibles con alto poder calorífico.

Los modelos más sencillos y asequible son de tipo radiante, pero también hay modelos catalíticos y de llama azul, siendo estas últimas las más eficientes, en tanto que proporcionan más calor y menos emisiones de CO2.

Este tipo de estufas sirven para calentar habitaciones de cualquier tamaño:pequeño, mediano y grande, alcanzando los 80 metros cuadrados aproximadamente.

A la hora de comprar una estufa de gas considera la potencia, su consumo máximo por hora, autonomía, si dispone o no de encendido piezoeléctrico, las opciones de su termostato y con qué medidas de seguridad, por ejemplo sistemas antivuelco o detectores de CO2.

VENTAJAS INCONVENIENTES Precio competitivo

Gastan relativamente poco

Calientan rápido

Sin instalación

Puedes moverlas

Combustible fácil de adquirir Consumen oxígeno y producen CO2

Hay que estar pendiente suministro combustible

Una estufa potente y asequible de gas es esta EQUATION Eco (189 euros) de 4,2 kW, suficiente para habitaciones de hasta 35 metros cuadrados.

Como además su autonomía es superior a 45 horas, no tendrás que preocuparte durante bastantes días por cambiar la bombona.

Funciona con propano o butano, dispone de encendido piezoeléctrico y cuenta con un preciso termostato de bajo consumo, de modo que se apaga y enciende sola cuando llega a la temperatura marcada o se enfría la habitación. Apta para uso intensivo.

Estufa de gas de llama azul EQUATION Eco de 4.2 kW PVP en Leroy Merlin 189€

Estufas de parafina

Las estufas de parafina no difieren demasiado de las estufas de gas en su funcionamiento y propiedades, aunque en este caso se alimentan de este combustible líquido. Así, son manejables, tienen alto poder calorífico y no necesitan instalación ni salida de humos, aunque es importante que haya ventilación ya que además de dióxido de carbono, generan más emisiones de monóxido de carbono. Se recomiendan para calefactar áreas de hasta 80 metros cuadrados, si bien son más populares en espacios de 20 a 40 metros cuadrados.

Existen dos tipos de estufas de parafina: las de mecha consumen más pero no necesitan conectarse a la corriente al contar con encendedor y las electrónicas, que requieren de una toma eléctrica pero a cambio son más potentes y eficientes.

Para acertar eligiendo una estufa de parafina, ten en cuenta el tipo, la potencia, consumo medio y autonomía, elementos de control como el temporizador, sistemas de seguridad y filtro de olores, ya que la parafina produce un olor característico.

VENTAJAS INCOVENIENTES Relativamente pequeñas y manejables

Sin instalación

Calientan rápido Cuidado con las emisiones

Hay que estar pendiente suministro combustible

Menor autonomía que las de butano

Olor

La ZIBRO LC 30 (189 euros) es una estufa de parafina para uso intensivo con potencia de 3 kW, lo que le permite calentar superficies de hasta 30 metros cuadrados.

Su consumo oscila entre los 0,083 a 0,313 litros/hora y como la capacidad de su depósito es de 5,4 litros, el resultado es de una autonomía de 17 horas a máxima potencia.

Con cuerpo de acero con un diseño funcional, dispone de temporizador para que la programes las horas que lo necesites, con filtro antiolor, sistema de seguridad antivuelco y de paredes frías para evitar que te quemes al tocarla.

Estufa de parafina electrónica ZIBRO LC 30 PVP en Leroy Merlin 189€

Estufas eléctricas

La otra estufa más popular por estos lares es la estufa eléctrica. En este caso y a diferencia del resto, aquí no hay combustión, si no que su funcionamiento se basa en el efecto Joule, es decir, la disipación de energía al pasar corriente eléctrica por un conductor, transmitiendo el calor mediante radiación o convección.

En este sentido, no necesitan instalación y puedes moverlas a tu antojo, siempre y cuando tengas un enchufe cerca. Otro punto a su favor es que son seguras en cuanto a emisión de gases.

Dentro de las estufas eléctricas encontramos:

Calefactores : pequeños y rápidos, calientan estancias pequeñas mediante la emisión de aire caliente en movimiento.

Convectores : de diferentes tamaños, son silenciosos y calientan mediante intercambio de calor no forzado en su superficie.

Radiadores de aceite , siendo esta sustancia la que está almacenada en las bobinas del interior de la estufa. Calientan las estancias mediante convección natural. Se calientan más lentos que otros sistemas, pero por su inercia térmica aguantan más, siendo indicados para usos prolongados.

Halógenos. Calientan de forma rápida los espacios cercanos y son ideales para pequeñas estancias.

Son estufas baratas pero su consumo es elevado, por lo que teniendo en cuenta el precio de la electricidad, últimamente han perdido popularidad. Además se trata de calor localizado, por lo que no son muy eficientes para grandes espacios.

Para elegir una estufa eléctrica ten en cuenta de qué tipo es, potencia y área para calentar recomendada, sistemas de seguridad y de control

VENTAJAS INCONVENIENTES Son baratas

Sin gases ni humos

Escaso mantenimiento

Fáciles de mover

Sin instalación

Calentamiento rápido (salvo las de aceite) Consumo eléctrico elevado

Calor localizado

El Cecotec Ready Warm 800 (85 euros) es un radiador de bajo consumo compuesto por cuatro elementos de aluminio y con 600 W de potencia, suficiente para calentar rápidamente estancias de 8 metros cuadrados, si bien puedes elegir más elementos y potencia (¡incluso conectividad!) en función de lo que necesites.

Con un diseño minimalista, cuenta con una intuitiva pantalla LED para manejarla y mando a distancia, además de temporizador para optimizar su uso. Puede instalarse tanto en pared como de pie.

También disponible en tres versiones con diferentes potencias y tamaño, este es la versión más pequeña: el Mellerware Comfy! Small (104 euros), con 600W potencia, suficiente según el fabricante para habitaciones de hasta 10 metros cuadrados.

Uno de sus puntos fuertes es que cuenta con conectividad WiFi, lo que añade un extra para controlarlo incluso a distancia, cuando no estemos en casa. No obstante, también puedes hacerlo de forma manual desde su pantalla, o con los asistentes de Amazon y Google.

Un punto interesante para no malgastar electricidad es su función "ventana abierta", que detiene inmediatamente su funcionamiento al detectar una bajada brusca de temperatura (2ºC en 2 minutos).

Mellerware - Emisor Térmico Bajo Consumo Comfy! 600W WIFI | Programable 3 Modos +Temp. Ajustable + Función Ventana Abierta |Radiador Eléctrico Potente |10m2| Google Home Alexa |Small2021 Hoy en Amazon por 104,99€

Potencia a precio ajustado es lo que ofrece este Orbegozo RRE 1010 (127 euros) de 1000W, un radiador de bajo consumo con seis elementos de calor de aluminio y la clásica ruleta con pantalla digital para su manejo o la comodidad del mando a distancia.

Cuenta con temporizador y se puede programar, además también puedes dejarlo de pie o instalarlo en pared.

Orbegozo RRE 1010 A Emisor Térmico Bajo Consumo, 6 Elementos de Calor, Pantalla Digital LCD, Mando a Distancia, Funcionamiento Programable, 1000 W, Aluminio, Color Blanco Hoy en Amazon por 127,63€

Estufas de leña

Terminamos con un viejo conocido: las estufas de leña, que siguen siendo una opción muy usada en casas ubicadas en entornos rurales tanto por su poder calorífico, la disposición de este recurso y la sensación de confort que ofrece, similar al de las chimeneas. Eso sí, ten en cuenta que necesitarás un espacio considerable para almacenar la leña, briquetas de madera o incluso de lignito.

Aunque requieren instalación con su consecuente salida de humos, esta es sencilla. Es cierto que si consideramos la compra de la estufa y la instalación el precio es superior a otras alternativas, pero si echamos cuentas considerando su longevidad con un mantenimiento adecuado (pero frecuente) y el precio de la leña, sale rentable especialmente en el escenario anteriormente mencionado: una casa y un entorno rural de montaña, donde hay que encender bastante.

A la hora de elegir una estufa de leña ten en cuenta sus dimensiones, cómo es la instalación, potencia, rendimiento y área de calentamiento recomendada.

VENTAJAS INCONVENIENTES Duraderas

Precio combustible

Ambiente cálido y confortable Requieren de espacio

texto

Mantenimiento regular

La Tara Eco (429 euros) es una compacta y asequible estufa de leña con potencia nominal de 6,7 kW apta para estancias de unos 48 metros cuadrados. Con salida de humos en la parte superior y carga de troncos frontal.

Estufa de leña Tara Eco de 8kW PVP en Leroy Merlin 429€

