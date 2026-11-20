El Black Friday ya nos envuelve desde bastantes tiendas. Desde hace unos días y hasta el próximo finde, vamos a tener una buena ventana de compra para todo tipo de dispositivos, ya sea porque necesitamos renovar algo viejo o incluso para adelantar nuestras compras de Navidad. Una de las tiendas que más ofertas de este tipo tiene disponibles es Amazon y por eso mismo hemos hecho un barrido para detectar los chollos más interesantes hoy, 20 de noviembre.

POCO X8 por 279,90 euros, un móvil económico con una batería de 8.340 mAh.

por 279,90 euros, un móvil económico con una batería de 8.340 mAh. Asus V16 por 806,66 euros, un portátil gaming asequible con tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA.

por 806,66 euros, un portátil gaming asequible con tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA. Amazon Fire TV Stick HD por 23,06 euros, el más económico de la familia de Stick de Amazon con un descuento del 65 %.

por 23,06 euros, el más económico de la familia de Stick de Amazon con un descuento del 65 %. Galaxy Watch Ultra2 por 449,99 euros, mínimo histórico para el mejor reloj de Samsung.

por 449,99 euros, mínimo histórico para el mejor reloj de Samsung. Xiaomi TV F Pro por 293,39 euros, televisor QLED de Xiaomi con sistema operativo Fire TV.

por 293,39 euros, televisor QLED de Xiaomi con sistema operativo Fire TV. DJI Osmo Pocket 3 por 255 euros, con sensor de una pulgada y capaz de grabar a 4K con 120 fps.

POCO X8

Empezamos por una gran opción de teléfono móvil si tu prioridad es el calidad-precio. El POCO X8 destaca especialmente por su enorme batería de 8.340 mAh, aunque también cuenta con una buena pantalla de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 120 Hz, la cual tiene lo necesario para darnos una experiencia fluida a la hora de movernos entre apps o incluso a la hora de jugar. Está disponible a su precio más bajo: 279,90 euros.

POCO X8, Smartphone 8G+256GB, Blanco, batería de 8340mAh, carga de 67 W | Pantalla AMOLED de 6,83" 1,5K con protección ocular, Snapdragon® 6s Gen 4, cámara OIS de 50 MP, 3500 nits, HyperOS 3 Hoy en Amazon — 279,90 € Xiaomi — 279,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Asus V16

Si buscas un portátil gaming económico, este Asus V16 V3607VH-TK214 es una buena alternativa. Es un equipo con una RTX 5050 de 8 GB de VRAM, tarjeta gráfica que pertenece a la última generación de NVIDIA y que es compatible con el DLSS 5. Además, tiene 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y un procesador Intel Core 7 240H. Está disponible por 806,66 euros.

ASUS V16 V3607VH-TK214 - Ordenador Portátil Gaming de 16" WUXGA 144Hz (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 5050 8GB, Sin Sistema Operativo) Negro Mate - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon — 806,66 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Fire TV Stick HD

Como es habitual, los Fire TV Stick de Amazon están todos de oferta este Black Friday. El más económico de estos es el Fire TV Stick HD, el cual es ideal para "revivir" un televisor viejo o uno del cual no te guste su sistema operativo. Se conecta a través del puerto HDMI del mismo y esta versión, además, se alimenta a través de un puerto USB de la tele, lo que es ideal para no ocupar otro enchufe. Está disponible por 23,06 euros.

Amazon Fire TV Stick HD (última generación), con TV en directo gratuita, mando por voz Alexa, alimentación directa desde tu TV y configuración fácil, encuentra series más rápido con Alexa+ Hoy en Amazon — 23,06 € PcComponentes — 23,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Watch Ultra2

Seguimos con el Galaxy Watch Ultra2, el mejor reloj de Samsung hasta ahora y una de las mejores opciones si buscas un reloj con sistema operativo Wear OS. Destaca especialmente por su pantalla, un panel de 1,52 pulgadas con brillo pico de 5.000 nits que hace que se vea bien incluso en exteriores cuando el sol brilla con fuerza. Además, esta nueva generación tiene más autonomía que el primer Watch Ultra de Samsung, lo que siempre es buena noticia. Está disponible por 449,99 euros.

Xiaomi TV F Pro

Seguimos con un televisor de Xiaomi, concretamente este TV Pro F de 55 pulgadas. Es una tele con tecnología QLED, resolución 4K y compatible con HDR10+. Además, viene con el mismo sistema operativo que los Fire TV Stick, lo que se traduce en una experiencia sencilla, fluida y que es compatible con la gran mayoría de apps como Netflix o Disney+. Está rebajada hasta los 293,39 euros.

XIAOMI TV Pro 55 Pulgadas 2026, 4K UHD QLED Smart Fire TV, L55MB-FPVEU | Alexa Voice Control, HDR10+, Game Boost Mode 120Hz, MEMC, Compatible with Apple AirPlay Hoy en Amazon — 293,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

DJI Osmo Pocket 3

Terminamos con la DJI Osmo Pocket 3, una cámara ideal para grabar blogs o para capturar experiencias al aire libre. Cuenta con un sensor de una pulgada, lo que se traduce en que captura más luz y detalle, algo que viene perfecto especialmente para usarla de noche o en lugares con poca iluminación. Además, graba en 4K con hasta 120 fps y cuenta con una pantalla OLED táctil de 2 pulgadas que se gira. Está disponible por 255 euros.

DJI Osmo Pocket 3, cámara con CMOS 1'' y vídeo 4K/120 fps | estabilización en 3 ejes, enfoque rápido, seguimiento de caras/objetivos, pantalla táctil giratoria de 2", pequeña cámara Hoy en Amazon — 255,00 € PcComponentes — 306,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Amazon, Xiaomi, Asus, Samsung, DJI

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