El Black Friday es una ocasión perfecta para cambiar la tele del salón. Estamos siguiendo en directo este gran evento de compras y uno de los chollos perfectos para quienes buscan dar el salto a una smart TV de gran diagonal es este que hemos encontrado en MediaMarkt. Ahora, la LG 65NU850B6LA está disponible a una cifra de auténtica liquidación: 399 euros frente a los 699 euros que suele costar. Eso sí, es una de las ofertas exprés del día, por lo que todo apunta a que se agotará rápido.
TV LED 65" - LG 65NU850B6LA, UHD 4K, Procesador Inteligente α7 AI Processor 4K Gen9, Smart TV, DVB-T2 (H.265)
Una tele grande con mando Magic Remote
Este televisor de 65 pulgadas ofrece resolución 4K UHD y cuenta con tecnología Nano 4K con nanodefinición inteligente, un sistema pensado para mejorar la pureza del color y la nitidez respecto a un televisor LED básico.
Todo está gestionado por el procesador α7 AI Processor 4K Gen9, que aplica mapeo dinámico de tonos en 2.040 zonas independientes junto a compatibilidad con HDR10 Pro y HLG para ajustar brillo y contraste escena a escena.
En el apartado inteligente, llega con webOS 26 (con compromiso de renovación hasta webOS 30), acceso directo a las principales plataformas de streaming, canales gratuitos en LG Channels, compatibilidad con Apple AirPlay, Google Cast y asistentes de voz, además de ser compatible con el mando Magic Remote de puntero inalámbrico.
Para jugar de forma ocasional, incorpora VRR hasta 60 Hz, ALLM, modo HGiG y acceso a plataformas de cloud gaming como GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming, para poder jugar sin tener que tener enchufada la consola.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv LG 65NU850B6LA hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tele grande para ver cine, series, TDT y deporte en el salón y tu presupuesto es muy ajustado.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres muy exigente con el contraste en salas oscuras o quieres exprimir tu consola al máximo.
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Imágenes | Webedia y LG
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