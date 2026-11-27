Sí, es el día: estamos oficialmente en Black Friday. Muchas tiendas aprovechan para poner toda la carne en el asador y rematar sus mejores ofertas en tecnología, por lo que es, posiblemente, la última ventana de descuentos importante antes de Navidad. Una de las tiendas que más de estas ofertas tiene activas es MediaMarkt, aunque solo hasta el próximo 1 de diciembre a las 9 de la mañana.
TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro
¿Y cuáles son los chollos más destacados? Como decimos, hay mucho donde elegir. Nosotros os contamos a continuación cuáles son nuestros favoritos.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 por 449 euros, un portátil económico ideal para trabajar o estudiar.
- Freidora Ninja Crispi por 95 euros, una opción versátil para cocinar sin aceite que incluye dos recipientes de cristal.
- TCL 65C6K Pro por 579 euros, tele de 65 pulgadas con tecnología QD-Mini LED y 144 Hz.
- Dyson V15s Detect Submarine por 499 euros, aspirador sin cable potente que, además, también friega.
- Sony WH-1000XM5B por 219 euros, auriculares inalámbricos con buena cancelación de ruido y autonomía de hasta 30 horas.
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3
Este Lenovo es un equipo pensado para el que busca un portátil para el día a día sin gastar demasiado: está rebajado hasta los 449 euros. Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y 60 Hz, ideal para trabajar con texto, navegar por Internet o incluso ver contenido multimedia. Además, cuenta con procesador Ryzen 5 7520U, 512 GB de SSD y 16 GB de memoria RAM de tipo LPDDR5.
Portátil - Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, 15.6" Full-HD, AMD Ryzen™ 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon™ 610M, Sin sistema operativo, Sin cargador
Freidora Ninja Crispi
Sin duda, la Ninja Crispi es una de las freidoras de aire más populares que hay actualmente. En lugar de venir con una sola cesta, trae dos recipientes de cristal de 1,4 y 3,8 litros. Estos, además de para cocinar, también nos servirán para llevar el plato a la mesa o incluso para guardarlos directamente en la nevera (vienen con tapa para ello). Cuenta con cuatro funciones de cocción diferentes y cuesta 95 euros frente a los 179,99 euros que marca su PVP.
Freidora de aire - Ninja Crispi Glass, 2 recipientes de vidrio, 1700 W, 4 funciones, 3.8 l y 1.4 l, 180ºC, Azul ciberespacio
TCL 65C6K Pro
Seguimos con una tele muy versátil: la TCL 65C6K Pro. Se trata de un televisor de 65 pulgadas que utiliza tecnología QLED y retroiluminación Mini LED, por lo que podemos esperar colores vivos, un muy buen control de la iluminación y un nivel de brillo alto, lo que la hace ideal para salones luminosos. Además, cuenta con 144 Hz de tasa de refresco nativa, lo que la hace especialmente recomendable para jugar. Está rebajada hasta los 579 euros.
TV QD-Mini LED 65" - TCL 65C6K Pro, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro
Dyson V15s Detect Submarine
Este aspirador sin cables Dyson V15s Detect es muy versátil, puesto que, además de aspirar, viene con un cabezal de fregado para eliminar manchas y suciedad de suelos duros. También cuenta con un cepillo que irá iluminando el suelo mientras lo vamos pasando para que no pasemos por alto el polvo y la suciedad. Cuenta con pantalla LCD para ir consultando información sobre la limpieza y su autonomía es de hasta 60 minutos. Está rebajada hasta los 499 euros, un descuentazo frente a su PVP de 899 euros.
Aspirador escoba - Dyson V15s Detect™ Submarine, Aspira y Friega, Kit para coche y Cabezal láser, Potencia succión 240 AW, 60 min, Sensor Suciedad
Sony WH-1000XM5B
Y terminamos esta selección de ofertas con los Sony WH-1000XM5B, unos auriculares de diadema que destacan especialmente por su cancelación activa de ruido. Ofrecen también un sonido sobresaliente y llegan hasta las 30 horas de autonomía con la cancelación activa. Si se nos acaba la batería, además, cuentan con un sistema de carga rápida que ofrece cinco horas de reproducción con solo 10 minutos de carga. De 449 euros pasan a costar 219 euros.
Auriculares inalámbricos - Sony WH-1000XM5B, Estuche rígido, Cancelación ruido, 30h, Hi-Res, Carga Rápida, Llamada Nítida, Bluetooth, Diadema, Negro
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Imágenes | MediaMarkt, Lenovo, Ninja, TCL, Dyson, Sony
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