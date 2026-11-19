Las freidoras de aire de doble cesta se han convertido en una de las opciones más prácticas para cocinar un menú completo de una sola vez sin mezclar sabores. Ahora, Lidl tiene una propuesta muy competitiva bajo su propia marca Silvercrest. Se trata de la freidora de aire de doble zona Silvercrest, que ya está disponible en su tienda online y llega mañana, viernes 20 de noviembre, a sus supermercados por 59,99 euros.

Freidora de aire de doble zona, 9,5 l PVP en Lidl — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a conseguir este chollo de Lidl, en el Black Friday de Amazon puedes comprar una alternativa también a buen precio. Se trata de esta Cecotec Cecofry Advance 9000 Window Total, que está rebajada a 65,90 euros. Tiene una potencia de 2.200 W, una capacidad de 9 litros (que puedes dividir en dos cestas de 4,5 litros gracias a su panel divisor) y una ventana transparente que te permite ver el estado de los alimentos.

Dos cestas independientes, 2.600 W y sincronización inteligente

Esta freidora de aire doble de Lidl divide sus 9,5 litros de capacidad total en dos cajones independientes de 4,75 litros cada uno (con capacidad óptima para unos 580 gramos de patatas fritas por cesta y hasta 880 gramos como máximo). Esto permite preparar dos recetas distintas al mismo tiempo (por ejemplo, una carne o pescado en un lado y la guarnición en el otro) con tiempos y temperaturas totalmente separados.

Para evitar que un plato se enfríe mientras termina el otro, integra dos funciones muy útiles desde su panel digital con pantalla LED y dial giratorio. Una de ellas es Sync-Finish, que sincroniza el final de la cocción para que ambas cestas terminen exactamente a la vez y Sync-Cook, que replica automáticamente los mismos ajustes de tiempo y temperatura en ambos compartimentos. Aunque también puedes controlar cada una de las cestas de forma independiente.

Ofrece un rango de temperatura muy amplio, desde 40 °C hasta 240 °C, funcionando con una potencia de 2.600 W, e incluye siete programas preestablecidos, incluyendo uno para conseguir acabados extra crujientes y otro para deshidratar. Por último, destacar que tanto los dos cajones como las rejillas interiores cuentan con revestimiento antiadherente ILAG y son aptos para el lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire de doble zona silvercrest ✅ LO MEJOR Relación capacidad-potencia-precio muy competitiva: ofrecer 9,5 litros repartidos en dos cestas de 4,75 litros y 2.600 W de potencia por 59,99 euros la sitúa muy por debajo de modelos equivalentes de marcas como Ninja, Cosori o Cecotec.

ofrecer 9,5 litros repartidos en dos cestas de 4,75 litros y 2.600 W de potencia por 59,99 euros la sitúa muy por debajo de modelos equivalentes de marcas como Ninja, Cosori o Cecotec. Funciones Sync-Finish y Sync-Cook: permite cocinar dos alimentos con tiempos y temperaturas diferentes y hacer que terminen exactamente a la vez, o duplicar ajustes con un toque cuando llenas ambas cubetas con la misma receta. ❌ LO PEOR Ocupa bastante espacio en la encimera... Con 40 cm de ancho, 31 cm de alto y 38 cm de fondo, requiere un hueco amplio y despejado en la cocina, por lo que no es cómoda para guardarla y sacarla a diario.

Con 40 cm de ancho, 31 cm de alto y 38 cm de fondo, requiere un hueco amplio y despejado en la cocina, por lo que no es cómoda para guardarla y sacarla a diario. Sin visor transparente ni funciones conectadas... No incorpora ventanas frontales con luz interior para vigilar el punto de cocción sin abrir los cajones (lo que hace perder algo de calor), ni conectividad WiFi/app. 💡 CÓMPRALO SI... Sois una familia de 3 a 5 personas o haces batch cooking. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives solo o en pareja y tienes poco sitio, ya que una freidora de aire compacta de una sola cesta (de 4 a 5,5 litros) será mucho más práctica.

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