Llevo 3 años persiguiendo chollos y estos son los que no me perdería durante el Black Friday de 2024

Llevo ya tres años siguiendo las ofertas del Black Friday en directo y son muchos los chollos que he ido descubriendo, ya no solo en esta fecha, sino en mi día a día trabajando. Ahora que estamos metidos de lleno en el Black Friday, estos son algunos de los chollos que no me perdería y te quiero recomendar.

Adaptador de Android Auto inalámbrico Motorola Sound MA1

Si estás cansado de tener que enchufar tu móvil por cable a tu coche, cada vez que te pones al volante, para disfrutar de Android Auto, este gadget es imprescindible para ti. Se trata del Motorola Sound MA1, un adaptador inalámbrica para Android Auto, que ahora está rebajado a 58,49 euros.

Este adaptador inalámbrico para Android Auto es muy fácil de utilizar y lo podrás poner en funcionamiento en solo unos minutos. Cuenta con conectividad WiFi de 5 GHz y un diseño elegante y compacto, que hará que pase desapercibido en tu vehículo. Es compatible con todos los coches que dispongan de pantalla compatible con Android Auto.

Auriculares Bluetooth Soundcore de Anker Q30

Siempre teletrabajo y, para mí, contar con unos auriculares Bluetooth es un indispensable para las reuniones de trabajo o escuchar música mientras me paso horas y horas en el ordenador. Ahora, estos Soundcore de Anker Q30 son el chollo que me gustaría recomendarte, ya que tienen un precio de 50,99 euros.

Estos auriculares inalámbricos son de tipo diadema, por lo que se puede destacar que son muy cómodos. Son compatibles con iOS y Android (además de con ordenadores con conexión Bluetooth) y ofrecen una autonomía de hasta 60 horas. Por su precio, una de sus principales bazas es que cuentan con cancelación de ruido.

Enchufe inteligente TP-Link Tapo P100

Uno de los primeros gadgets que descubrí cubriendo mi primer Black Friday, fueron los enchufes inteligentes. Desde que los tengo en casa, puedo programar el encendido y/o apagado de mis pequeños electrodomésticos y, durante las vacaciones, me han permitido ahorrarme de un buen susto. Ahora, quiero recomendarte este TP-Link Tapo P100, que está en oferta en PcComponentes por 8,76 euros.

Este enchufe inteligente destaca por ser muy compacto, pudiendo incluso colocar dos en una regleta. Se puede controlar a través de app o mediante comandos de voz, ya que es compatible con Alexa y Google Assistant. Cuenta con modo ausente y solo es compatible con WiFi de 2,4 GHz

Freidora de aire Cosori

Aunque era un poco escéptico a las freidoras de aire, desde que tengo este modelo de Cosori, no puedo parar de recomendársela todo el mundo. Yo la pillé en oferta en un Prime Day de Amazon y, ahora, vuelve a estar rebajada, pudiéndola comprar por 84,99 euros.

Son muchas las características que han hecho que esta freidora de aire Cosori se haya convertido en la favorita de muchos usuarios. Una de ellas es su gran capacidad de 5,5 litros. Cuenta con 11 modos automáticos de cocinado y está fabricada en acero inoxidable. Una de las cosas más destacables y que no tienen muchos modelos del mercado es que te avisa cuando tienes que remover los alimentos.

Lenovo Tab M11

Las tablets están resurgiendo desde hace unos años. Si no te importa no tener un iPad (que era la tablet por antonomasia hasta hace poco) y quieres gastar poco en un dispositivo de este tipo, esta Lenovo Tab M11 está rebajada en el Black Friday, pudiéndola comprar por 149 euros.

Esta tablet Lenovo Tab M11 viene con una pantalla LCD de 11 pulgadas y presenta una tasa de refresco de 90 Hz. Monta el procesador MediaTek Helio G88, acompañado de una RAM de 4 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con un pen para utilizarla de forma más cómoda. Sus altavoces está optimizados con Dolby Atmos y tan solo pesa 465 gramos.

