Qué teléfono móvil comprar en el Black Friday: las mejores ofertas y recomendaciones de nuestros expertos

¿Qué móvil me compro? Esta es, sin lugar a dudas, una pregunta difícil en una época como la del Black Friday, campaña que podéis seguir con nosotros en directo, donde vemos precios muy llamativos. Aunque no todos los móviles que hemos probado nos han gustado, hay muchos que recomendamos sin pensárnoslo dos veces. Si estás indeciso y no sabes qué móvil comprar, estas son nuestras recomendaciones.

"actualizaciones para muchos años"

Eva Rodríguez, editora en Xataka, y en otros verticales de Webedia, nos ha comentado varias propuestas que se mueven en rangos de precios muy diferentes, destacando, eso sí, una muy buena opción dentro del catálogo de Google, sobre todo durante la campaña del Black Friday.

Estas semanas son un momento perfecto para cambiar de móvil pero, si el presupuesto te lo permite, yo creo que se agradece estirarse y tirar por un gama alta como el Google Pixel 8 Pro.

Tienes la experiencia Android más limpia y muchas funciones exclusivas, una cámara fantástica, actualizaciones para muchos años y luego todas las ventajas de un modelo pro, esto es, una pantalla grande y de calidad y buena batería para poder darle caña todo el día y que aguante. Compra maestra por menos de 600 euros.

En cambio, si tu uso del móvil es bastante estándar, en plan redes sociales, vídeos, WhatsApp o poco más o simplemente buscas un teléfono para regalar en casa, el CMF Phone 1 me parece el candidato perfecto, y más de oferta.

CMF Phone 1 Hoy en Amazon — 179,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

"Su cámara es todoterreno"

Iván Linares, editor en Xataka Android y Xataka Móvil, ha repetido una de las propuestas de Eva Rodríguez mencionando otros apartados destacados. Eso sí, la elección principal de Iván es toda una sorpresa, sobre todo porque actualmente está muy rebajado.

El Nothing phone (2a) es un gama media que se comporta muy bien a nivel de prestaciones, pero es que, además, es bonito y diferente. Su cámara es todoterreno y hasta la batería se comporta por encima de la media: por el precio que tiene actualmente el teléfono es una auténtica ganga.

No hace falta gastarse una fortuna para conseguir un gama alta de manual: el Pixel 8 Pro es un gran representante de la mejor categoría. Y es que lo hace todo bien, no se me ocurre un aspecto que penalice lo suficiente como para no recomendarlo. Y qué decir de la cámara, una auténtica maravilla. Está cayendo a precios de compra a ciegas.

Nothing Phone (2a) Hoy en Amazon — 329,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

"El móvil me ha enamorado a simple vista"

En cambio, Fran León, editor e-commerce en Xataka y Xataka Smart Home, ha querido desvincularse de las propuestas con Android de otros compañeros y ha querido mostrar su particular elección con un modelo todoterreno de Apple.

Mi iPhone 12 funcionaba correctamente, pero me había cansado de él. "Misteriosamente" llegó a mí una oferta para comprar el iPhone 15 Plus y, la verdad, le tenía echado el ojo al modelo en color "Titanio Natural" y no puede hacer nada para no rendirme y comprarlo. Desde que lo tengo, el móvil me ha enamorado a simple vista y la verdad es que, en rendimiento, he notado una notable diferencia respecto a mi antiguo iPhone.

El sistema de cámaras es una pasada, y yo que suelo utilizar el móvil para hacer fotos en mis viajes estoy totalmente contento con los resultados. Si tuviera que ponerle alguna pega, quizá la batería, que me esperaba que tendría más autonomía; pero, por lo demás, todo me encanta. Además, es un gustazo no tener que llevar siempre el cable para cargarlo porque no sabes si alguien tendrá el cable Lightning, ya que es el primer iPhone con puerto USB-C.

"Android puro y buenas cámaras"

Francisco San Nicolás, editor e-commerce en Webedia Gaming, aunque también podemos encontrarlo de vez en cuando en Xataka, ha vuelto a recurrir la que parece ser el móvil preferido —al menos por su actual precio— de los demás compañeros, la gran propuesta de Google.

Soy una persona que suele cambiar bastante de móvil. Por un lado porque me gusta cacharrear con los nuevos modelos que llegan al mercado, y por otro porque soy bastante inconformista con algunos de los puntos clave de los flagship. Sin embargo, con el Google Pixel 8 Pro encontré todo lo que buscaba en un teléfono.

Android puro, buenas cámaras, una autonomía que llegue al final del día y un buen soporte de actualizaciones. Las diferencias con el Google Pixel 9 Pro no justifican la diferencia de precio que existen entre ambos dispositivos, así que si tuviera que elegir uno, no cabe duda de que sería la anterior generación de los Google Pixel, especialmente a este precio.

"Los 7 años de actualizaciones me parecen clave"

Juan Lorente, editor en Xataka y Xataka Smart Home, ha querido aportar su granito de arena mencionando una marca que, hasta este mismo momento, no ha sido nombrada por ningún otro compañero. Además, no se ha centrado en un modelo en concreto, sino en tres.

Encontrándolo de oferta como va a estar, creo que el Galaxy S24 (cualquiera de los modelos) es una opción muy buena. Los 7 años de actualizaciones me parecen clave, además de que ofrecen muy buena pantalla y un sistema de cámaras que no lo hace nada mal. Además, para una persona con otros productos de Samsung me parece la mejor opción con lo bien que se integra en el ecosistema gracias a SmartThings o Galaxy Wearable. Ah, y claro está: Galaxy AI, que tiene unas funciones que me encantan como resumir textos o el borrado automático de imágenes.

No todo el mundo quiere gastar mucho en su móvil, y cada vez hay más opciones económicas que no lo hacen nada mal para lo que cuestan. Ahí yo me quedaría con el Poco X6 Pro: cuesta menos de 300 euros, la pantalla es buena, tiene potencia de sobra y la autonomía es genial. Un amigo lo tiene casi de salida y dice que no quiere otro móvil que no sea este (o el siguiente que salga por encima). Yo lo he estado trasteando, y para lo que cuesta me parece un regalo.

Samsung Galaxy S24 Hoy en Amazon — 689,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Poco X6 Pro Hoy en Amazon — 299,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

"Tiene todo lo que representa la gama alta"

Si en un móvil lo que buscas es una buena cámara, además de un buen rendimiento, Enrique Pérez, editor en Xataka, ha elegido el mejor móvil de gama alta de este, tal y como pudimos recoger en los últimos Premios Xataka NordVPN de 2024.

Si vamos a gastarnos dinero en un móvil, mejor que sea una apuesta segura. Y el Pixel 9 es uno de ellos. Ganador del mejor móvil de gama alta del 2024, este modelo tiene todo lo que representa la gama alta, sin irnos por encima de los 1.000 euros. Tiene una cámara de la que te enamoras.

No tiene el telefoto del modelo Pro, pero da igual. Porque las fotos que saca son una maravilla. De apuntar, hacer clic y saber que siempre saldrán bien. Luego está el diseño, el gran salto este año de los móviles de Google. Y finalmente el rendimiento, con la versión más optimizada de Android y los añadidos propios de Google. Los Pixel son mi recomendación de siempre y esta generación han mostrado la mejor cara del fabricante.

"Preparado para Apple Intelligence"

Sergio Asenjo, editor en Xataka Android y Xataka Móvil, también ha querido elegir un móvil de Apple, aunque en este caso ha apostado por uno más reciente, mencionando además algunas novedades interesantes con respecto a generaciones pasadas.

Si tuviese que renovar el móvil iría de cabeza a por el iPhone 16 Pro. Pantalla más grande que la generación previa, chip A18 Pro preparado para Apple Intelligence, apartado fotográfico sobresaliente y un nuevo botón físico que facilita el acceso a los controles de la cámara. Si lo tuyo son los iPhone, el nuevo iPhone 16 Pro no te defraudará.

Imágenes | Ricardo Aguilar, Javier Penalva, Iván Linares, Pepu Ricca en Xataka Android, Apple, Samsung, Google, Nothing

