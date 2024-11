Cazando Gangas antes del Black Friday: los mejores chollos en móviles Samsung Galaxy, consolas PlayStation y en los nuevos Kindle

Llega un nuevo viernes, y eso significa que también llega un nuevo Cazando Gangas. Además, se trata de uno especial porque ya estamos en época del Black Friday, y se nota bastante. Hoy no sólo hemos querido hacer un directo con las mejores ofertas, sino también escribir un artículo reuniendo aquellas cinco totalmente imprescindibles. Por ello, si estás buscando un móvil, una consola u otro dispositivo, mucho ojo con estas ofertas.

PlayStation 5 Slim por 374 euros, la consola en formato digital ahora mucho más barata.

Samsung Galaxy S24+ por 799 euros, un móvil que recibirá siete años de actualizaciones de Android.

LEFANT M210 por 89,99 euros, un robot aspirador muy completo que ahora se encuentra con un descuentazo.

Fire TV Stick 4K por 35,99 euros, el dongle de Amazon se ha convertido en el modelo con mejor relación calidad precio con la nueva oferta.

Kindle Paperwhite por 152,99 euros, el nuevo Kindle no se ha querido perder las ofertas del Black Friday.

PlayStation 5 Slim

El Black Friday es el momento perfecto para comprar casi cualquier dispositivo, y si no que se lo digan a la PlayStation 5 Slim, que ha bajado de precio en su versión digital hasta los 374 euros (precio mínimo) y en su versión con lector de discos hasta los 474 euros.

Otras consolas y accesorios en oferta:

ASUS ROG Ally por 492,47 euros.

PlayStation VR2 por 399,90 euros.

DualSense para PlayStation 5 por 54,99 euros.

Samsung Galaxy S24+

En cambio, si no estás buscando una consola, pero sí un móvil, Amazon ha bajado una de las mejores opciones de compra que podemos hacer actualmente: el Samsung Galaxy S24+ por 799 euros. ¿Que quieres un modelo más potente? Pues también está de oferta el Samsung Galaxy S24 Ultra, por 999 euros. Ambos ofrecen una muy buena calidad de construcción, sus pantallas son muy buenas y ofrecen siete años de actualizaciones de Android.

Samsung Galaxy S24+ con cargador de 45W Hoy en Amazon — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Otros móviles en oferta:

Google Pixel 8 Pro por 594,21 euros.

Google Pixel 9 por 749 euros.

Nothing Phone (2a) por 271,90 euros.

LEFANT M210

También hay muchas ofertas en robots aspirador, pero una de las mejores es la que tiene actualmente el modelo LEFANT M210, por 89,99 euros, un robot todoterreno que cuenta con sistema autocargable, dispone de un sensor anticolisión, su batería ofrece una autonomía de hasta 120 minutos y es compatible con Amazon Alexa.

LEFANT M210 Hoy en Amazon — 89,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Otros robots aspirador en oferta:

Xiaomi Robot Vacuum X10 por 249 euros.

Dreame D9 MAX Gen 2 por 189 euros.

roborock Q5 Pro por 159,99 euros.

Fire TV Stick 4K

Por supuesto, los dongle de Amazon no han querido perderse la fiesta, y aunque no están todos de oferta (ya no hay stock del modelo Lite), los que han bajado de precio lo han hecho por todo lo alto. El Fire TV Stick 4K es el que actualmente tiene una mejor relación calidad precio, ya que se queda por 35,99 euros y ofrece una experiencia muy completa.

Otros dongle en oferta:

Fire TV Stick (HD) por 27,99 euros.

Fire TV Stick 4K Max por 51,99 euros.

Fire TV Cube por 109,99 euros.

Kindle Paperwhite

Pese a que se lanzaron hace muy poco tiempo, la nueva generación de Kindle también ha bajado de precio. Especialmente queremos destacar el Kindle Paperwhite, ya que con el descuento se queda por 152,99 euros, un precio mucho más justo para todo lo que ofrece, siendo el rendimiento lo más reseñable (pero no lo único).

Nuevo Kindle Paperwhite Hoy en Amazon — 152,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Otros eReader en oferta:

Kindle por 104,99 euros.

Kindle Paperwhite Signature Edition por 174 euros.

Kobo Sage por 299 euros.

