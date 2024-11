Cinco ofertas en auriculares bluetooth para todos los bolsillos durante el Black Friday

Si te gusta escuchar música a todas horas o haces innumerables llamadas telefónicas, unos auriculares Bluetooth son el complemento perfecto para tu smartphone. Estamos siguiendo las ofertas del Black Friday en directo y estos los mejores chollos en cascos que hemos encontrado hasta el momento.

Bose QuietComfort Ultra por 205,96 euros: con autonomía de hasta 6 horas y 3 modos de escucha.

por 205,96 euros: con autonomía de hasta 6 horas y 3 modos de escucha. Sony WH1000XM4 por 183,86 euros: compatibles con Alexa y Google Assistant y con conexión multipunto.

por 183,86 euros: compatibles con Alexa y Google Assistant y con conexión multipunto. Soundcore Life Q30 por 50,99 euros: con chip NFC y batería de hasta 60 horas.

por 50,99 euros: con chip NFC y batería de hasta 60 horas. Nothing Ear 2024 por 118,49 euros: integran chatGPT y su batería dura hasta 36 horas.

por 118,49 euros: integran chatGPT y su batería dura hasta 36 horas. Xiaomi Redmi Buds 5 por 27,90 euros: con graves profundos y un diseño clásico.

Bose QuietComfort Ultra

Para quienes buscan unos auriculares Bluetooth de calidad, sin importarle el precio, estos Bose QuietComfort Ultra están rebajados en el Black Friday de Amazon. Ahora, puedes conseguirlos con un descuento de más del 40%, por 205,96 euros.

Estos son unos auriculares con cancelación de ruido activa y que cuentan con tecnología CustomTune, que analiza cada oreja y adapta el sonido. Ofrecen tres modos de escucha y su batería ofrece hasta seis horas de reproducción. Son muy cómodos de llevar y vienen con nueve puntas suaves de silicona.

Sony WH1000XM4

Otro de los modelos de auriculares de calidad que quiero recomendarte durante este Black Friday son los Sony WH-1000XM4, que tienen más de 100 euros de descuento, ya que se pueden comprar por 183,86 euros.

Estos Sony WH1000XM4 son unos auriculares inalámbricos de tipo diadema. Cuentan con cancelación activa de ruido y son compatibles con Alexa y Google Assistant. Ofrecen conexión multipunto, se cargan a través de USB-C y su batería ofrece una autonomía de hasta 30 horas.

Soundcore Life Q30

Si no quieres gastarte tanto dinero, pero no quieres renunciar a disfrutar escuchando música en unos auriculares con cancelación de ruido, estos Soundcore Q30 de Anker son una buena opción. Ahora se quedan disponible por 50,99 euros pero, además, tienen un cupón del 5% de descuento extra.

Estos auriculares Bluetooth de tipo diadema, presentan un diseño muy cómodo y ligero, por lo que podrás llevarlos durante horas sin problema. Ofrecen graves intensos y agudos definidos. Cuentan con cancelación activa de ruido híbrida y tres modos de escucha. Además, integran un chip NFC, para emparejarlos fácilmente. Su batería dura hasta 60 horas.

Soundcore de Anker Q30 Cascos Inalámbricos Bluetooth Cancelación de Ruido Activa Híbrida con Varios Modos Hoy en Amazon — 50,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nothing Ear 2024

Con un 20% de descuento, estos auriculares Nothing Ear se quedan ahora disponibles por 118,49 euros. Si hay algo que se puede destacar de los dispositivos Nothing es su diseño transparente y estos auriculares no son la excepción.

Integran ChatGPT y vienen con cancelación de ruido activa (ANC). Admiten audio de alta resolución con tecnologías LHDC 5.0 y LDAC. Su batería, ofrece hasta 36 horas de escucha con el estuche de carga y también destacan por ser muy cómodos de utilizar.

Xiaomi Redmi Buds 5

En cambio, si no te quieres gastar mucho dinero en unos auriculares, estos Xiaomi Redmi Buds 5 son uno de los que están triunfando durante este Black Friday. Ahora tienen un descuento del 30%, que hace que se queden disponibles por 27,90 euros.

Estos auriculares inalámbricos del fabricante chino ofrecen graves más profundos que sus antecesores. Incorporan cancelación de ruido de hasta 46 dB y su diseño es clásico, pero con un toque moderno. Su batería dura hasta 10 horas o 40, si se utiliza el estuche de carga.

