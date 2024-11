Le dije a mi padre que se comprase un eReader Kobo como alternativa a los Kindle. No me ha hecho caso: se quiere comprar otro modelo

Ayer me llamó mi padre porque se le había estropeado su eReader, un modelo bastante viejo de Tagus de la Casa del Libro. Le recomendé el que yo tengo, el Kobo Clara 2E (todavía lo vende la marca en su tienda) o el nuevo Kobo Clara Colour, pero no me ha hecho caso: vio que el PocketBook Verse Pro estaba de oferta en El Corte Inglés por 149,90 euros y quiere comprárselo. Y, a decir verdad, es una muy buena compra.

Un eReader muy completo que tiene pantalla a color

Mi padre lleva diciéndome bastante tiempo que quiere un eReader como el mío, pero como todavía seguía funcionando su modelo Tagus no se había planteado comprarlo. El PocketBook Verse Pro Color ofrece muy buenas características, y aunque está algo indeciso, lo conozco: acabará por comprarse el modelo de PocketBook por una sencilla razón.

A él le da un poco igual cuánta autonomía tiene un eReader, si su pantalla es a color o si se puede cambiar la fuente o el tamaño de la letra. Lo que más busca en un eReader es que, además de que tenga un precio no muy elevado, cuente con botones físicos para pasar las páginas y no esté limitado únicamente a hacer uso de la pantalla táctil.

Pero, además, también busca otras características que, si bien es cierto que no son imprescindibles, las prioriza: que el eReader tenga una pantalla de seis pulgadas, que pueda leer muchos formatos (aunque realmente nunca los utilice todos) y que tenga un buen nivel de brillo de pantalla. Y el PocketBook Versa Pro lo cumple todo.

Y no le gusta especialmente los Kindle por ningún motivo en concreto. Siempre ha priorizado otros modelos que, si bien es cierto que ofrecen un menor rendimiento, son bastante más económicos, como es el caso de su anterior eReader de Tagus. Con este modelo notará un cambio abismal con respecto a su anterior modelo, y seguirá disfrutando de la lectura durante muchos años.

Otros eReaders que han bajado de precio en el Black Friday

