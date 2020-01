La lista de buenos propósitos para 2020 de los editores de Xataka y qué herramientas usarán para (intentar) hacerlos realidad

Año nuevo, vida nueva... O eso intentamos. Es habitual que con el cambio de año nos propongamos una serie de metas para mejorar. Puede ser llevar una vida más saludable, disponer de más tiempo, aumentar nuestra productividad, viajar más, aprovechar las ofertas culturales que tenemos al alcance de nuestra mano... sea como sea, tan importante como elaborar la lista es asegurarnos de cumplirla. ¿Qué herramientas van a hacer uso los editores de Xataka para cumplir sus objetivos este 2020?

John Tones

Editor de Xataka y Espinof

"Tiendo a replantearme mis dinámicas de trabajo delante del ordenador con la llegada del nuevo año. Fue así como empecé a usar (con buenos resultados) un Bullet Journal, o más bien mi versión perezosa de un Bullet Journal, y cada año me pongo con algunas apps que me puedan ayudar a organizarme.

Este año tengo en espera la muy atractiva app para tomar notas Bear (algo a lo que soy muy aficionado, aunque la mayoría las tomo en papel, y en parte seguiré así) La segunda aplicación que probaré este 2020 es la ya histórica Todoist (disponible para iOS y Android) para mis inevitables listas de trabajo, una app que siempre me ha atraído y con la que nunca me he puesto. Finalmente probaré Wavebox, una app que puede servir como navegador secundario y en la que me tengo que meter a fondo, pero que primordialmente organiza todo tipo de apps de distintos usos para tenerlas todas a mano."

Antonio Sabán

Colaborador de Xataka y Coordinador de Genbeta

"Para 2020 quiero hacer un poco más inteligente mi casa, y aunque hasta ahora he sido reacio a los altavoces con asistentes, voy a adquirir un Amazon Echo Plus (109,99 euros) desde el que quiero controlarlo casi todo.

En primer lugar, voy aprovechar su salida de audio jack de 3.5 mm, algo que los Google Home no tienen, para enviar música a altavoces tradicionales con Spotify. En segundo lugar, va a ser el punto desde el que controle bombillas inteligentes, que iré instalando progresivamente. En tercer lugar, en este mismo sentido, también voy a controlar desde él enchufes inteligentes con los que controlar consumos como el del termo del agua."

Echo Plus (2.ª generación) - Sonido de alta calidad y controlador de Hogar digital integrado, tela de color antracita Hoy en Amazon por 109,99€

Enrique Pérez

Editor Senior de Xataka

"Yo también quiero cerrar los circulitos. No es el Apple Watch, pero se le parece. Me he comprado el Amazfit GTS (128 euros). He elegido este modelo porque es un smartwatch económico, tiene GPS, su diseño me gusta y me ofrece suficiente sincronización con mi móvil Android. Trabajar en casa tiene varias consecuencias y una de ellas es que he perdido la forma física. Ya va siendo hora de recuperarla. Me he comprado el smartwatch de Xiaomi para intentar llevar un seguimiento más exhaustivo de mi actividad y además acostumbrarme a utilizar reloj, una prenda que hace años sí utilizaba a diario pero me dio por abandonar."

Samuel Fernández

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Por mi parte, creo que ha llegado el momento de abandonar la forma de croqueta para convertirme al fin en un ser humano, así que he buscado un plan de ejercicios para 2020 que empezaré en enero (sí, será gracioso ver cómo lo voy aplazando).

Para ello, me apoyaré en la Mi Band 3 (24,10 euros) que tengo ahora aunque puede que acabe necesitando algo más completo porque no me sirve para medir ejercicios indoor como abdominales, pesas y demás. He estado mirando el Fitbit Versa 2 (199 euros) por lo que pudiera ocurrir. Me parece que está bien equilibrado en precio y funciones y, en este rango de precio me convence más que otras opciones. En cuanto a apps, le hago ojitos a Sworkit Entrenador (disponible para iOS y Android), que se integra con Health y con Google Fit. Eso sí,lo de pagar 30 euros cada tres meses me echa algo para atrás. Otra de las cosas que quiero hacer es dar mis primeros pasos con un violín que me compré hace un año y que tengo en un armario guardado, cogiendo polvo. He visto que hay tutoriales para principiantes en Youtube que te pueden enseñar los primeros pasos, y algunos métodos que no requieren solfeo, y seguramente me apoye en ellos. Así que usaré Youtube como núcleo principal del aprendizaje hasta que me decida por algo más gordo."

Fitbit Versa 2, el smartwatch que te ayuda a mejorar la salud y la forma física, y que incorpora control por voz, puntuación del sueño y música, Burdeos - Amazon Alexa Integrada Hoy en Amazon por 199,95€

María González

Directora de Xataka

"2019 ha sido un año en el que me he centrado mucho en mejorar mi organización personal, y creo que he avanzado bastante. En 2020 me gustaría dar un paso más allá y estoy en pleno proceso de rediseñar mi gestión de tareas e información.

Utilizo el sistema Bullet Journal desde hace bastantes años, y Notion para documentación y guardar información. A este sistema, que hasta ahora me funciona muy bien, estos días estoy incorporando la app Bear (para centralizar la toma de notas, que además funciona muy bien offline y es ligera, donde más flojea Notion) y también le voy a dar una nueva oportunidad a Todoist para la gestión de tareas recurrentes y también de a largo plazo. Para diario seguiré con el Bullet Journal, pero creo que con estas apps completaré mi sistema y me van a ayudar mucho. Respecto a Bullet Journal, me considero un poco maniática de las libretas y he probado muchas, pero ninguna como la Leuchtturm 1917 (20,90 euros). Sí, es una libreta y sí, es cara, pero es de esas que se mantienen abiertas sobre la mesa (es frustrante si tienes que tener la libreta siempre abierta para anotar) y la calidad del papel es muy buena. Tienen algunas específicas para Bullet Journal, con índice y más separadores (yo es la que uso), pero realmente para este propósito te vale cualquiera de las que tienen. Eso sí, te recomiendo las de puntos para que puedas diseñar las páginas a tu gusto.

LEUCHTTURM1917 355280 Bullet Journal Libreta, Medium (A5) tapas duras, 240 páginas numeradas, puntos, esmeralda Hoy en Amazon por 20,90€

Yúbal Fernández

Editor de Xataka

"Mi propósito para este 2020 es que ese poco más de ejercicio que he empezado a hacer en la segunda mitad del 2019 no se quede en algo aislado.

Aprovechando el salto que he dado de Android a iOS, me he autorregalado un Apple Watch Series 5 para tener un mayor control de la actividad. Puede que haya relojes que hagan casi lo mismo por menos, pero me ha parecido una solución muy interesante, ya que integrándose en la aplicación de salud de Apple tienes casi todos los parámetros esenciales que puedas necesitar para llevar la cuenta de tus entrenamientos. Me gusta especialmente su medición con tres anillos que tienes que cerrar cada día, y cómo cuando estás un poco más perezoso te acaba llamando vago de buenas maneras recordándote que ayer habías hecho más a estas horas. También me gusta que te recuerde cada hora que tienes que levantarte por lo menos un rato."

Apple Watch Series 5 GPS 40mm MWV82 Gray Aluminum Caja Negro Sport Band Hoy en Ebay por 404,99€ PVP en PcComponentes 449€

Juan Carlos López

Editor de Xataka

"Soy una persona realista, y por esta razón mis propósitos para 2020 son asequibles. La experiencia me ha demostrado que no suelo llevar a buen puerto los propósitos excesivamente ambiciosos, así que uno de los pocos que me he fijado para el año que estamos a punto de experimentar es ser más constante a la hora de practicar deporte. Y también controlar con más precisión la intensidad de mi actividad física. El primer paso que he dado para que mi propósito no quede en nada ha sido comprarme un reloj inteligente Watch GT Active de Huawei (136 euros). Tuve la oportunidad de analizarlo a fondo para Xataka hace varios meses, y me convenció por su diseño, su excelente autonomía y su habilidad a la hora de medir el pulso con una precisión razonable.

Además, incorpora unos planes de entrenamiento que no están nada mal. Y, sobre todo, me decidí a hacerme con él y no con alguna de las otras opciones que podemos encontrar en el mercado porque actualmente es posible conseguirlo por unos 140 euros, un precio que me parece atractivo para un dispositivo de este tipo. Ya solo me queda apoyarme en él para que mi propósito salga adelante

José García Nieto

Editor de Xataka

"Para el 2020 tengo varios propósitos, pero no confirmaré ni desmentiré que son los mismos que llevo arrastrando desde hace varios años. El primero es clásico: apuntarme (e ir) al gimnasio. Debo reconocer que desde que me he comprado el Apple Watch (en mi caso el Series 4) cuando hago deporte me lo tomo más en serio, porque conozco las métricas en tiempo real y eso me anima a superar mis marcas poco a poco, así que espero que el reloj de Apple me ayude también en el gimnasio.

Por otro lado, y a nivel profesional, me gustaría ser más productivo. No es que ahora no lo sea, pero siempre se puede aspirar a más. Un gadget que me ha ayudado bastante a ir consiguiéndolo es un monitor ultrawide de LG (136 euros). En serio, es una maravilla, jamás habría pensado en que un monitor podría ayudar tanto a hacer las cosas más rápido y mejor. También estoy aprendiendo a usar el método Getting Things Done (GTD) y, para ello, he comenzado a usar en serio la app Things 3 (solo está en iOS). Finalmente, este verano me gustaría hacer un viaje en condiciones, de esos que te cuestan un dineral pero recuerdas toda la vida. Para ello, estoy usando una app llamada Spendee (que es gratuita y multiplataforma) para controlar los gastos y hacer presupuestos. Los registros de gastos e ingresos son manuales, lo que me ayuda a estar al día de los movimientos, así que confío en que con un poco de dedicación el próximo verano me pueda pasar dos o tres semanas viajando."

Frankie MB

Editor de Vidaextra y colaborador de Xataka

"Quiero mejorar disfrutar más de mi tiempo libre en casa y me he comprado un Echo Show 5 (64,99 euros). Confieso que era bastante escéptico frente a los dispositivos de asistentes de voz. A fin de cuentas, no he conseguido sacarle un partido real a Siri en los casi diez años que lleva la voz de Apple entre nosotros. Una reticencia más o menos fundamentada, pero bastante razonable, que se mantuvo hasta que muy recientemente sumamos el Echo Show 5 al día a día de la casa. Un capricho, desde luego, pero uno muy bien planteado.

La clave del Echo Show está en los pequeños detalles. En cómo está acomodado a tu perfil desde que lo sacas de la caja y el modo en el que te presenta la información. Pero también en su precio rebajado: originalmente estaba buscando un buen radio-despertador y por unos 15 euros de diferencia me hice con este nuevo dispositivo. Cómo me alegro de haber pagado la diferencia. ¿Qué suelo hacer con él? Le pido que me ponga música y la apague en un par de horas. Y la calidad de sonido es mucho mejor de la esperada. Es más, incluye radio o playlists dedicadas. A veces me pone baladas de rock para enamorados y le contesto como a una persona: "quita eso y pon otra playlist". Le pregunto qué películas se estrenarán este fin de semana o cuándo me llegará el siguiente envío de Amazon. No me dice el tiempo, cuando me interesa saberlo, sino se atreve a apostar por la hora a la que comenzará a llover. Y lo cierto es que casi siempre acierta. ¿Lo mejor? Cuando duermo le pregunto la hora y no tengo ni que abrir los ojos para saberla. No es perfecto, desde luego. Me hubiese gustado que, ya que dispone de pantalla, fuese compatible con YouTube. Quizás para el próximo modelo. Pero, desde luego, este juguetito del mundo moderno es lo que buscaba para empezar con buen pie 2020."

Presentamos el Echo Show 5: una pantalla inteligente y compacta con Alexa, negro Hoy en Amazon por 64,99€

Ricardo Aguilar

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Este 2020 me he puesto dos claras metas: retomar el entrenamiento y leer más. Hace un par de meses compré el Kindle Paperwhite (129,99 euros).

Es cierto que no es el lector de libros más económico, pero es una gozada la nitidez que tiene la pantalla, la duración de la batería (lo he cargado una vez desde que lo tengo) y lo cómodo que es es. Respecto al entrenamiento, utilizo el Honor MagicWatch 2 y el Amazfit GTS para medir las pulsaciones y el sueño. Me gustan bastante ambas alternativas, así que las voy cambiando al gusto. No pueden faltar en mi móvil las aplicaciones Yazio (disponible para iOS y Android), para contar calorías y controlar lo que como y bebo, y una aplicación que he descubierto este año: Everyday (para iOS). Se trata de una aplicación para controlar los hábitos, que envía notificaciones muy poco intrusivas para recordarte lo que te has propuesto hacer.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 129,99€

Cristian Rus

Editor de Applesfera y colaborador de Xataka

"Para este año me he propuesto crear y mantener nuevos hábitos, porque no hay tarea más fácil de completar que aquella que se ha convertido en un hábito. En este sentido, el Apple Watch y el iPhone son mis aliados perfectos. Los dos dispositivos de Apple junto a una app muy peculiar, Streaks (gratis para iOS).

Streaks permite gestionar y completar hábitos de una forma práctica y visual para ver en todo momento el progreso y las rachas que llevamos de cada hábito. ¿Pero por qué Streaks y no cualquier app o un simple papel? Es por la integración que tiene Streaks. La app se sincroniza con los datos de salud y entreno que recopila el Apple Watch, por lo que si por ejemplo un hábito es entrenar 30 minutos cada día... en cuanto lo hayamos realizado con el Apple Watch aparecerá como completado en Streaks también. Hay todo tipo de integraciones, así como tareas por tiempo (por ejemplo leer durante 20 minutos) o tareas negativas (por ejemplo no beber alcohol). Por último, es remarcable lo bien que está diseñada para el Apple Watch. En definitiva, estos tres ítems (reloj, teléfono y Streaks) son mi combo para cumplir más fácilmente los propósitos para 2020."

Javier Lacort

Editor de Xataka

"Mis propósitos de año nuevo son en septiembre, ya que es cuando empieza el curso y cuando cumplo los años. Cerrar los círculos del Apple Watch cada día (o casi). Son al menos 1.000 calorías de gasto activo, 30 minutos de ejercicio y 12 horas en las que me he puesto de pie en algún momento. Quiero llevarme bien con Asana, la herramienta de productividad que usa mi empresa. Lo siento Roberto, pero no me gusta. Uso Todoist como herramienta de autoorganización, pero Asana es para mí una especie de suegra menopáusica. A ver si este año nos entendemos mejor. Quiero usar menos el iPhone, sobre todo en momentos de ocio con amigos, familia o pareja. Me resulta más fácil dejarlo en casa ya que uso el Apple Watch con 4G, así estoy localizable y puedo comunicarme con otros gracias a él, pero ya no está ahí el iPhone y su adictiva interfaz y apps. Liberarme del iPhone sin los inconvenientes de salir de casa sin el móvil.

Eva Rodríguez de Luis

Editora de Xataka

"Como cada año, me he propuesto una serie de propósitos de los cuales cumpliré la mitad: es totalmente mi culpa y de mis altas expectativas. El año pasado logré encontrar un deporte para hacer a diario y subir más al monte y este año quiero que el propósito que se haga realidad sea el de leer más.

Mi sueño es tener una biblioteca y voy por el buen camino. Pero la verdad es que los libros ocupan espacio, cuestan dinero y es fácil que el día que quieras leer uno en cuestión, no lo tengas a mano. Así que mi propuesta para lograr leer más es hacerme con un Kindle Paperwhite, que me abre las puertas a guardar los libros en el mismo sitio, llevarlo siempre conmigo y ahorrar algo de dinero. Mi segundo objetivo es ahorrar más. En su momento comencé metiendo mis gastos e ingresos en un Excel para ser consciente de dónde tenía el agujero, pero es fácil abandonarlo. Así que voy a probar Mint (disponible para iOS y Android), todo un clásico que destaca por su intuitividad. A colación de lo anterior, un dispositivo de lo más útil para controlar el gasto: un enchufe inteligente para el calentador, de modo que cuando me voy fuera varios días pueda apagarlo. El ahorro será poco, pero por algo se empieza. El que más me gusta es el de Meross (14,89 euros), es moderadamente asequible – sobre todo si los compras en pack –, compacto y vale para Alexa y Google Assistant."

Meross - Enchufe inteligente Schuko MSS210(EU) WiFi, inalámbrico, 16 A, 3680 W, función de temporizador, compatible con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, control remoto a través de Android e iOS Hoy en Amazon por 14,89€

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.