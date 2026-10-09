Lidl tiene (por 17,99 euros) este espumador con acabado pastel que prepara leche cremosa para café y cacao

Lidl suele tener muchísimos productos en su sección Bazar, y lo bueno es que dicha sección se va renovando semanalmente, lo que nos deja con muchísimas novedades cada poco tiempo. Ahora mismo en su tienda online tenemos un espumador de leche que destaca sobre todo por dos cosas: su color pastel en verde (también lo hay en rosa) y su precio de 17,99 euros.

Si se acaba agotando (el color negro ya se ha agotado), y como alternativa, Amazon tiene de oferta el espumador de leche Philips Senseo por 66,29 euros. Es bastante más caro que el de Lidl, pero es el que tengo en casa y funciona muy bien. Los resultados son muy cremosos y funciona con leche de soja.

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Un espumador bueno, barato y con varios programas de espumado

El espumador de leche que tenemos en Lidl es de la marca Silver Crest (una marca muy habitual en el supermercado). Admite una capacidad de hasta 150 ml de leche para preparar leche espumada de hasta 300 ml (la leche espumada ocupa más).

Viene con cuatro programas para preparar diferentes tipos de espumado, ya sea espuma firma caliente, espuma cremosa caliente, calentamiento suave con poca espuma o espumado en frío. Esto es ideal para elegir el que más se ajuste a nuestros gustos, pero también para preparar diferentes bebidas en café o cacao.

Este espumador ofrece una potencia de 500W para poder conseguir buenos resultados y el interior cuenta con un revestimiento antiadherente para evitar que se queden pegados los restos de leche. También incluye una tapa extraíble para poder limpiar el espumador fácilmente y cuenta con diversas protecciones: desconexión automática y protección contra sobrecalentamiento y ebullición en seco.

⚡ EN RESUMEN: oferta del espumador de leche silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Es muy sencillo de utilizar : solo hay que presionar el botón.

: solo hay que presionar el botón. Incluye cuatro programas de espumado .

. Su diseño tiene un acabado pastel. ❌ LO PEOR No permite preparar grandes cantidades de leche espumada (a tener en cuenta para dos o más personas).

(a tener en cuenta para dos o más personas). No está disponible en color negro (se ha agotado). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un espumador de leche que ocupe poco espacio, que sea sencillo de utilizar y que permita elegir diferentes tipos de espumado. ⛔ NO LO COMPRES SI... No lo quieres con un acabado en pastel o buscas un espumador que sea capaz de espumar leche para dos o más personas.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silver Crest, Philips

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