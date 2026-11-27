El Black Friday siempre es una opción perfecta para comprar cualquier tipo de producto. No solo nos sirve para ahorrarnos dinero de cara a Navidad, sino que también puede servirnos de ayuda para cambiar algún imprescindible en casa, como los robots aspiradores. Lefant es un claro ejemplo, ya que ha empezado con una campaña realmente agresiva con su Lefant M210 Omni, ya que podemos conseguirlo por apenas 178,50 euros durante sus ofertas del Black Friday.

Lefant M210 Omni Robot Aspirador y Fregasuelos, Mopa de Rodillo, 20.000 Pa | Rodillo autolimpiante, agua limpia continua, base multifunción, 0 enredos, 800 ml, ultrafino 85 mm, WiFi 2,4 GHz PVP en Amazon — 178,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La compañía no solo ha aplicado descuentos realmente elevados a muchos de sus productos. En este caso en concreto, podemos incluso aplicar el cupón 'WNTW1127', con el que podemos conseguir un pequeño descuento adicional, aumentando el descuento de este robot aspirador hasta el 70%. Y lo mejor es que tenemos unos días para poder aprovecharlo, ya que la promoción termina el 30 de noviembre.

Un robot aspirador 2 en 1 con un tamaño realmente compacto

El Lefant M210 Omni destaca por muchos aspectos, pero especialmente porque es un dispositivo supercompacto. Gracias a sus dimensiones de 280 mm de ancho y los 85 mm de alto, es un robot aspirador ideal para pasar por debajo de los muebles, los sofás y otras zonas que para los modelos estándar son totalmente inaccesibles. Según Lefant, esto nos ofrece una cobertura del 95%.

Como todo buen robot aspirador, es indispensable que la potencia de succión sea lo suficientemente potente como para que sea capaz de aspirar todos los restos. En este caso, el dispositivo cuenta con una potencia de 20.000 Pa, lo que garantiza que sea capaz de aspirar todo lo que encuentre por su camino. Además, al no contar con rodillo, evitamos que los pelos se enreden, lo que reduce el mantenimiento que tenemos que darle.

Al tratarse de un robot 2 en 1, también permite fregar nuestro suelo. Para fregar, sí que hace uso de un rodillo, que gira a 240 RPM con una presión de 15 N, será capaz de eliminar incluso las manchas incrustadas. Pero lo mejor de todo es que cuenta con un sistema de limpieza de 4 fases en tiempo real, que en la práctica se traduce en eliminar la suciedad de la mopa. Además, su base incluye un sistema de autolimpiado y secado automático, aparte de vaciar los residuos y el agua sucia, y rellenar el agua limpia.

Algo indispensable en cualquier robot aspirador es contar con un sistema de navegación de calidad. Concretamente, incluye un sistema láser de navegación compuesto por 9 sensores PSD, lo que permite evitar objetos, crear diferentes mapas y recorrer rutas predefinidas, algo que podemos configurar a través de la aplicación de Lefant para nuestro móvil. De hecho, podemos incluso restringir habitaciones o zonas concretas para que no pase por ellas.

Como hemos dicho, la oferta estará disponible hasta el 30 de noviembre, que es el Cyber Monday. Sin duda alguna, poder conseguir un dispositivo con las características del Lefant M210 Omni por apenas 178,50 euros (con cupón) es una oportunidad difícil de rechazar.

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Imágenes | Lefant

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