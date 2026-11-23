Muchos de los dispositivos de Apple subieron de precio hace pocos meses, pero afortunadamente durante el Black Friday podemos encontrar algunos de ellos con precios más comedidos. El iPad Air M4 es uno de ellos, y ahora lo tenemos en Amazon por un precio de 689 euros.

Una tablet potente y con buena autonomía

El iPad Air M4 lleva sin encontrarse tan barato desde que subió de precio hace unos meses. Y no es que antes recibiese muchas ofertas, por lo que hablamos de uno los mejores precios que ha recibido desde su lanzamiento, por lo que es una buena compra si llevábamos un tiempo esperando a que bajase de precio.

En esta configuración que tenemos de oferta, el iPad monta una pantalla IPS Liquid Retina de 11 pulgadas. A nivel interno viene con el chip M4, por lo que de esta forma ofrece un buen rendimiento en tareas de estudio o de trabajo, y por supuesto también si queremos ver contenido multimedia.

Se trata de la configuración más básica que vende Apple, por lo que en este caso viene con 128 GB de almacenamiento interno. No obstante, también está disponible de oferta el iPad Air M4 con pantalla de 13 pulgadas y 256 GB de almacenamiento por un precio de 979 euros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPad Air M4 hoy ✅ LO MEJOR Su chip M4 que ofrece un buen rendimiento.

que ofrece un buen rendimiento. Su pantalla se ve muy bien. ❌ LO PEOR La configuración más básica viene con 128 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPad para estudiar o trabajar de forma puntual. También para ver contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un iPad con mucho almacenamiento interno, ya que el modelo Air sube a más de 1.000 euros por la configuración de 512 GB.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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