En un mundo donde las suscripciones se han vuelto el pan de cada día, hay algunas que merecen la pena y otras que podríamos considerar como "gastos hormiga". Sin duda alguna, tener un buen sistema de almacenamiento en la nube es de los primeros, especialmente con la cantidad de espacio que ocupan nuestros archivos actualmente. Y pocos servicios hay mejores que Internxt, tanto por precio como por el control que ofrece a sus usuarios.

Se trata de un servicio de código abierto que nos permite prescindir de opciones como Google Drive, gracias a su almacenamiento en la nube con un pago único. ¿Lo mejor de todo? Que ahora están celebrando el Black Friday, y podemos contratar cualquiera de sus planes con un 90% de descuento, con un precio 190 euros en su plan de por vida, usando el cupón 'XATAKABF90'.

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Internxt es un servicio de código abierto que le da el control total de sus archivos al usuario

Como señalan nuestros compis de TikTok, lo más top que ofrece Internxt como servicio es la apuesta por la privacidad. Este servicio es compatible con el cifrado postcuántico, lo que nos protege de cualquier tipo de ciberataque que no se realice con este tipo de ordenadores, que a día de hoy no son nada comunes.

Además, al contrario que otros servicios de la competencia, la compañía apuesta por ofrecer el cifrado de extremo a extremo, asegurando un cifrado de conocimiento cero para la compañía. Solamente nosotros tendremos acceso a los archivos y solo nosotros podremos decidir quién puede verlos, ya que tenemos el control de las claves de acceso.

Otro detalle que puede ser muy interesante para algunos de vosotros a la hora de elegir es que sus servidores están alojados en la Unión Europea. De hecho, se trata de una compañía patria, ya que tiene su sede en Valencia. Por tanto, además de apoyar a una empresa de aquí, podemos estar seguros de que se cumple la jurisdicción europea y española.

Además, aunque su punto fuerte está relacionado con el almacenamiento en la nube, la compañía también ofrece la posibilidad de aprovechar otras herramientas, como un antivirus, una VPN o un cleaner de archivos. Y si a eso le sumamos que se trata de una aplicación de código abierto, lo que permite hacer auditorías independientes, lo que otorga una mayor seguridad.

Por tanto, si andas buscando un servicio completo con el que guardar tus archivos en la nube, Internxt es uno de los mejores en estos momentos. Además, hasta este domingo podrás aprovechar el cupón 'XATAKABF90' para contratar sus planes con un 90 % de descuento. El plan más económico cuesta 190 euros y tendremos servicio para toda la vida.

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Imágenes | Glenn Carstens-Peters en Unsplash, Internxt

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