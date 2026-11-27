Como persona que lleva años cubriendo el Black Friday, no son pocas las personas que han venido a preguntarme en las últimas semanas una recomendación de portátiles económicos. Revisando las ofertas más destacadas del día de hoy, una de las opciones más interesantes está en El Corte Inglés: se trata de este equipo Lenovo, rebajado hasta los 649 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB, 512GB SSD, 15,6", W11 - Azul PVP en El Corte Inglés — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil económico pensado para trabajar o estudiar

No es el precio mínimo de este equipo, pero sí uno que está a tan solo 20 euros de distancia del mismo. Se trata del Lenovo IdeaPad Slim3 15ABR8, un portátil pensado para trabajar, estudiar o para un uso cotidiano que incluye navegar por Internet, ofimática o incluso ver pelis. Además, no es excesivamente pesado (1,62 kg), por lo que no lo tendrás muy difícil para llevarlo contigo a todas partes.

Cuenta con un procesador AMD Ryzen 7 5825U, tiene 16 GB de memoria RAM (que sería lo mínimo que recomendaría ahora mismo) y un SSD de 512 GB. Es una combinación que nos va a dar un buen rendimiento, tanto ahora mismo como durante varios años. Además, trae Windows 11 instalado de serie, algo que no pueden decir todos los portátiles de este tipo.

A lo anterior, debemos sumarle su pantalla, que es de 15,6 pulgadas y cuenta con resolución Full HD. El equipo es compatible con WiFi 6 y cumple bastante bien a nivel de conectividad gracias a dos puertos USB 3.2, un puerto USB-C, un HDMI y un puerto para auriculares (además de un lector de tarjetas).

⚡ EN RESUMEN: oferta lenovo ideapad slim 3 ✅ LO MEJOR Uno de sus mejores precios: No es mínimo histórico, pero casi.

No es mínimo histórico, pero casi. Relativamente ligero para su tamaño: Es un portátil con un peso bastante contenido si tenemos en cuenta su tamaño.

Es un portátil con un peso bastante contenido si tenemos en cuenta su tamaño. Con Windows 11 instalado: Un plus que no está presente en todos los portátiles. ❌ LO PEOR Memoria RAM DDR4: Su memoria no es DDR5, algo esperable si tenemos en cuenta su precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil que tenga suficiente rendimiento para el día a día y que no tenga un precio demasiado elevado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo con gráfica dedicada para jugar o buscas uno más moderno que cuente con memoria DDR5 o pantalla OLED.

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Imágenes | Lenovo

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