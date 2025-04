Hay un Samsung Galaxy que me compraría a día de hoy por el precio que tiene. Y estará actualizado durante muchos años

Mi relación con Samsung en el terreno de los móviles no es que sea demasiado buena. No me terminó de convencer el Samsung F480, y mucho menos el Samsung Wave II. Pero sí que hay un móvil por el que volvería a la marca, aunque en este caso tiene mucho que ver con su precio actual. Se trata del Samsung Galaxy S24 FE que tenemos en MediaMarkt por 699 euros en su configuración de 256 GB y con disponibilidad en color azul, menta, grafito y amarillo.

Si queremos un extra, en Amazon lo tenemos también por 699 euros e incluye cargador, aunque no está disponible en color grafito. En cambio, en PcComponentes cuesta 699 euros e incluye una formación sobre Inteligencia Artificial en colaboración con Samsung. Se supone que en el carrito, además, te descuentan 50 euros, pero tras varios intentos no se nos ha aplicado el descuento.

Como sugerencia, el Samsung Galaxy S24 también es una opción que igualmente me interesa por el precio que tiene, ya que lo podemos encontrar en Amazon por 659 euros en su configuración de 256 GB y también incluye cargador.

El Samsung Galaxy S24 FE es un móvil que, pese a lanzarse a un precio que considero algo elevado para lo que realmente ofrece, a su precio actual es muy interesante. Por la parte frontal tenemos una muy buena pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, por lo que es ideal para los que busquen un terminal generoso en tamaño y no tanto uno compacto como bien puede ser el Galaxy S24. Además, ofrece tanto una resolución Full HD como una tasa de refresco de 120 Hz.

A nivel interno tenemos el Exynos 2400e, un procesador que no es el más potente del mercado, pero que me es más que suficiente para utilizar el móvil diariamente sin prescindir de un buen rendimiento tanto en apps como en juegos —no suelo jugar demasiado con el móvil, al menos no a juegos exigentes—. A ello debemos sumarle que viene con 8 GB de RAM y con los ya mencionados 256 GB de almacenamiento interno.

Aunque la batería no es su punto fuerte, onviene saber que soporta tanto carga rápida de 25W como carga inalámbrica de 15W y carga inversa. También dispone de certificación IP68, incluye sensor de huellas óptico y su módulo de cámaras se compone de un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 8 MP. Además, uno de los puntos más llamativos es que, al igual que otros móviles de Samsung, el Galaxy S24 FE contará con bastantes actualizaciones de software que irán llegando a lo largo de los próximos años.

