Hace años les regalé a mis padres este Fire TV Stick. A día de hoy me lo siguen agradeciendo

Mis padres son algo reacios a probar dispositivos con tecnologías que no entienden demasiado. Durante años, les he ido comprando algunos dispositivos como el Echo Dot de 5ª generación o un sistema de WiFi mesh, y aunque algunos no los utilizan demasiado, el otro día me sorprendieron al contarme que el Fire TV Stick lo usan todos los días. Concretamente les regalé el modelo estándar que ahora tiene un precio de 27,99 euros.

Un dispositivo simple, pero muy útil

Ellos están habituados a ver el contenido que emiten en la tele, ya sea de noticias, deportes o la película o serie de turno. Les regalé el Fire TV Stick por una sencilla razón: que no se limitasen a ver lo que ponen en televisión y aprovechasen para descubrir películas, series y documentales. Me han hecho caso y están encantados.

El Fire TV Stick (HD) es el modelo perfecto para regalar a unos padres que no priorizan la resolución ni ciertas funciones o características que sí vemos en los dongle más caros, como es el caso de un mejor rendimiento o las funciones adicionales que ofrecen el mando de los Fire TV Stick 4K y 4K Max.

Durante estos meses han ido adentrándose cada vez más en plataformas como YouTube o Netflix y poco a poco les voy recomendando algunas películas, series o documentales que sé que les van a gustar. 'Einstein y la bomba', por ejemplo, les gustó mucho, y ahora quieren ver 'Oppenheimer', aunque también han aprovechado para ver 'Cobra Kai' y 'Brooklyn Nine-Nine'.

Por supuesto, todavía siguen viendo la tele convencional, sobre todo en aquellos ratos en los que aprovechan para hacer otras cosas. Pero ya no hay día que mientras comen o cenan ponen una película o serie. Sin duda, para ellos, es un buen paso.

Además, este dispositivo ha servido para que poco a poco vayan familiarizándose con otras tecnologías o funciones, como es el caso de Alexa. Sobre todo mi madre, ha aprovechado el asistente de voz de Amazon para buscar información sobre un actor, un cantante o una película en concreto.

No es fácil que unos padres se adapten a las nuevas tecnologías. En mi caso, no quiero obligarlos a nada, pero sí que tengan información de lo que existe actualmente, y que aprovechen para disfrutar de algo que les gusta, como ver películas y series, pero que hasta ahora no se habían atrevido a dar el paso por ellos mismos.

