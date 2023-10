Gran flexibilidad de uso en este portátil convertible Lenovo con Ryzen 7 y una autonomía brutal que nunca ha costado menos

Los convertibles ofrecen a profesionales de distintos ámbitos y universitarios todas las prestaciones de un buen portátil para trabajar y para ocio más la garantía de poder utilizarlo en muchos contextos distintos. Este Lenovo Yoga 7 Gen 7 es un ambicioso dispositivo portátil del fabricante que ahora se queda a un precio mínimo en Amazon de 899 euros.

Lenovo Yoga 7 Gen 7 - Ordenador Portátil Convertible Táctil 14" 2.2K 60Hz (AMD Ryzen 7 6800U, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon 680M Graphics, Windows 11 Home) Gris - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon — 899,00 € PcComponentes ES — 1.385,13 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el Lenovo Yoga 7 Gen 7 al mejor precio

Este Lenovo Yoga costaba anteriormente 1.330 euros en Amazon. Ahora, con un descuento de 431 euros, su precio cae hasta los 899 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Especialmente útil para profesionales o estudiantes, tiene una espectacular pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 2.2K (2240 x 1400 px) y 300 nits de brillo compatible con Dolby Vision.

Monta el procesador AMD Ryzen 7 6800U con la gráfica integrada AMD 680M Radeon Graphics. Tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Nos llega con el sistema operativo Windows 11 Home instalado. Su batería ofrece 17 horas de autonomía y tiene la posibilidad de carga rápida. En cuanto a sonido, dispone de cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos.

Su webcam es en Full HD y tiene tres puertos USB, dos de ellos de Tipo C, un lector de tarjetas microSD, un HDMI 2.0 y un puerto para auriculares y micrófono jack de 3,5 mm.

Imágenes | Lenovo

