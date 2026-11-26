Llevo ya bastantes meses en los que el mensaje de "tienes el almacenamiento lleno" me aparece casi a diario en Drive. Elimino archivos, pero hay algunos que me gusta tenerlos ahí para poder utilizarlos en todos mis dispositivos. De momento, no tengo planeado suscribirme al servicio de Google, por lo que una de las mejores soluciones es apostar por un buen disco duro. Lo malo es que la crisis de la RAM no me lo pone nada fácil.

Aunque son las unidades SSD DDR5 las que más han subido de precio por la crisis de la memoria RAM, también se ha notado mucho en las unidades DDR4 y en los discos duros. Lo bueno es que durante el Black Friday hay buenas ofertas, como es el caso del Seagate Expansion que ha bajado en Amazon hasta los 176,73 euros.

Pequeño, portátil y con 5 TB

El Seagate Expansion está disponible en varias configuraciones de almacenamiento, pero el que tiene la mejor relación calidad-precio es el de 5 TB, que es el que está de oferta. Destaca por el simple hecho de que, pese a no ser tan cómodo como tener los archivos en la nube, cuenta con un formato lo suficientemente pequeño como para ser cómodo de llevar en una mochila, bolso o bandolera.

Los 5 TB dan para mucho, sobre todo si únicamente queremos tener guardados archivos de texto y alguna que otra imagen. Además, si tenemos un NAS en casa, podemos acceder a sus archivos a través de Internet, manteniendo la comodidad de contar con un disco duro pequeño para que podamos utilizarlo físicamente cuando queramos.

También cabe decir que este disco duro ofrece compatibilidad con Windows y con Mac, aunque para utilizarlo en los ordenadores de Apple es posible que antes tengamos que formatear el disco duro. Además, para utilizarlo tan solo tenemos que conectarlo al ordenador a través de su puerto USB.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Seagate Expansion hoy ✅ LO MEJOR Su capacidad de almacenamiento para guardar muchas fotos, vídeos y archivos.

para guardar muchas fotos, vídeos y archivos. Su tamaño: se trata de un disco duro bastante compacto. ❌ LO PEOR Antes de la crisis de la memoria RAM se podía encontrar más barato. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una alternativa a los servicios en la nube para guardar fotos, vídeos y archivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres la comodidad que brindan los servicios en la nube y prefieres pagar una suscripción mensual.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Seagate

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