Continúa el Black Friday 2026 en multitud de tiendas, incluso antes del viernes 27 de noviembre. Y estos son algunos de los mejores chollos que podemos aprovechar ya hoy, martes 24 de noviembre:

Suscripciones a plataformas

Suscripción a Movistar Plus durante dos meses. Ahora, por 2 euros ambos meses (antes, costaba 9,99 euros cada mes). Incluye varios partidos de LaLiga y Champions League, además de películas de estreno, mucho más cine, series y documentales

durante dos meses. Ahora, por 2 euros ambos meses (antes, cada mes). Incluye varios partidos de LaLiga y Champions League, además de películas de estreno, mucho más cine, series y documentales Suscripción a Apple TV+ durante seis meses por 4,99 euros al mes ( su PVP es de 9,99 euros al mes). Con series de la talla de 'Widow's Bay', 'Silo' y más

durante seis meses por 4,99 euros al mes ( euros al mes). Con series de la talla de 'Widow's Bay', 'Silo' y más Suscripción a HBO Max al 50% durante un año. Esto es: 3,49 euros al mes durante 12 meses (frente a su PVP habitual de 6,99 euros mensuales). Plataforma repleta de documentales excelentes, sagas como 'Harry Potter' y series míticas como 'Friends' o 'Juego de Tronos'

Movistar Plus - suscripción de dos meses PVP en Movistar Plus — 2,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Portátiles

Portátil gaming Gigabyte Aorus Elite 16 por 1.669 euros en PcComponentes ( ha llegado a superar los 2.400 euros hace pocos días). Equipazo con RTX 5070, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD

por 1.669 euros en PcComponentes ( hace pocos días). Equipazo con RTX 5070, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD Portátil gaming Lenovo Legion 5 por 1.379 euros en PcComponentes (100 euros menos de lo que ha venido costando poco tiempo atrás) y casi al mismo precio en Amazon. Con RTX 5060, 32 GB de RAM y 512 GB de SSD

Videoconsolas

Nintendo Switch por 216,75 euros en el outlet de MediaMarkt en estado usado (por unos 100 euros menos de lo que cuesta habitualmente en otras tiendas). Una consola híbrida muy vigente a las puertas de 2027

Mando DualSense para PS5 en color rosa por 59,90 euros en el outlet de MediaMarkt, en estado abierto sin usar (suele rondar los 70 euros) . Imprescindible para sacar el máximo partido a PlayStation 5

en color rosa por 59,90 euros en el outlet de MediaMarkt, en estado abierto sin usar . Imprescindible para sacar el máximo partido a PlayStation 5 Mando Xbox Series X|S en color blanco por 44,99 euros en Amazon ( su PVP es de 64,99 y es lo que suele costar). Multiplataforma, ergonómico, inalámbrico y comodísimo

en color blanco por 44,99 euros en Amazon ( y es lo que suele costar). Multiplataforma, ergonómico, inalámbrico y comodísimo Máquina recreativa 'Time Crisis' por 559,99 euros en Amazon (rozó los 800 euros hace menos de un mes). Una máquina arcade a tamaño real que incluye cuatro shooters clásicos, pistolas y pedal

Televisiones y hogar

Televisión LG OLED 65 pulgadas, por 1.533,68 euros en El Corte Inglés (con reembolso de 200 euros) y mismo precio en Amazon (costaba en torno a los 1.900 euros de media en las últimas semanas). Excelente televisor de gran tamaño con panel 4K, modo gaming con 165 Hz y VRR

Alexa Tablet 8 por 114 euros en Amazon (justo a mitad de precio). Una tablet sencilla, económica y, sobre todo, muy reciente. Con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento

Un poco de todo

LEGO Star Wars Darth Vader por 34,99 euros en PcComponentes (con un ahorro de casi el 50% desde su PVP de 59,99 euros). Regalazo de Navidad súper original para fans de la saga

por 34,99 euros en PcComponentes (con desde su PVP de 59,99 euros). Regalazo de Navidad súper original para fans de la saga Robot de cocina Monsieur Cuisine Smart por 399,99 euros en Lidl desde el sábado 28 de noviembre (cuesta 100 euros más habitualmente). Un superventas de Lidl

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Otras ofertas destacadas

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