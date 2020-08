Los gadgets y accesorios tecnológicos para el coche (y moto) de los editores de Xataka: soportes, transmisores, radios y más

Uno de esos "prodigios" tecnológicos que más interiorizados tenemos en nuestro día a día es el coche. Pese a ello, es fácil que todas las innovaciones que implementan se nos quedan cortas o insuficientes, en algunos casos simplemente porque la vida útil de los vehículos es – afortunadamente – más longeva que la de los móviles por ejemplo. Hablamos de dispositivos y gadgets para actualizar el coche como cámaras marcha atrás, transmisores Bluetooth para la radio, simples soportes o cargadores, pero hay muchos más. Hemos preguntado a los editores de Xataka y de Motorpasión por esos gadgets y dispositivos que no faltan en sus coches.

Transmisor FM y soporte para móvil

Anna Martí, editora de Xataka

"Mi coche tiene unos años (aunque esté hecho un chaval) y es sencillo: no tiene pantalla, ni conexión USB para cargar o conectar dispositivos, ni muchos extras que ahora llegan a ser casi habituales. Aunque tiene un sistema Bluetooth integrado no sirve para la música y en la era del streaming la radio FM se me queda corta, así que di con este cargador de Aukey (19 euros) que tiene dos puertos USB y puede conectarse de manera analógica al jack de audio, ofreciendo así una manera de sincronizar el audio del móvil con el sistema de sonido del coche por Bluetooth. Es muy sencillo y no tiene limitaciones a la hora de conectar y sincronizar, algo básico para mí teniendo en cuenta que en mi caso hay veces que cada semana sube un móvil distinto a ese coche, y puedo escuchar podcasts, Spotify, YouTube o cualquier cosa que me apetezca."

"En relación con lo anterior, sobre todo al no tener una pantalla y Android Auto/Apple CarPlay, estuve un tiempo mirando soportes para el móvil que no fuesen de los que se enganchan en la ventilación (en verano muy bien con el aire acondicionado, pero en invierno estaría todo el rato dándole la calefacción) o de los que se pegan. Al final di con éste (11,99 euros) que se coloca en la ranura de la unidad de CD (algo que no uso porque no funciona bien, que si no...) y así cumple las dos condiciones que quería. Eso sí, con lo grandes que son los móviles ahora en muchos casos puede no ser estable (es una pinza ancha que se ha de colocar por debajo de los botones laterales y éstos a veces quedan al centro)."

AUKEY Receptor Bluetooth para Coche con Manos Libres, Adaptador Inalámbrico con USB Cargador de Coche de 3-Puertos, Compatible con los Teléfono iOS y Android, Tablet etc Hoy en Amazon por 19,99€

Soporte Móvil Coche para Ranura de CD de Coche,Mpow CD Slot Car Mount con Sostenedor 360 ° Rotación para iPhone 7/7Plus/6 /6 Plus /6S/SE, iPod Touch, Nexus 4/5, HTC, Sansum, Huawei, Motorola, Sony y Dispositivos GPS Hoy en Amazon por 11,99€

Radio 2DIN, localizador GPS y toma USB/aux

Jesús Martín, editor de Motorpasión

"Lo más visual de todo es la radio 2DIN con instalación para cámara de visión trasera de Eono (232 euros). La cámara para las furgonetas camperizadas es muy útil, sobre todo teniendo en cuenta que se usan tanto como vehículos de ocio como en el día a día aparcando en las ciudades. También quería utilizar el GPS en la radio pero no fui capaz de que funcionase bien, así que en su lugar un soporte para el móvil y Android Auto conectado a la radio. Cuando monté la radio también aproveché para sacar una toma de USB/aux al salpicadero (12,99 euros), además de montar un par de puntos de carga USB bajo contacto para enchufar el teléfono u otros dispositivos sin tener que tirar de cargadores

Aparte de esto, también utilizo un localizador GPS de Invoxia (99 euros. En su caso elegí este dispositivo porque detecta tanto el movimiento como los cambios de inclinación, por si alguien inclina o se sube a la furgoneta también lanza un aviso. Además no tiene cuota mensual, no usa tarjeta SIM y su batería dura entre 2 y 3 meses dependiendo de la configuración."

Cable USB-C a USB

Daniel murias, editor de Motorpasión

"Cuando usas varios coches que no sea el tuyo, ya sea de servicios de car sharing o, como en mi caso, de coches de la flota de prensa de las marcas, el cable USB a USB-C es un accesorio casi imprescindible. Algunos fabricantes están apostando por los puertos USB-C, como Mercedes-Benz o SEAT, empezando por el nuevo SEAT León. Y es que el USB-C es el peor estándar de la historia porque es de todo menos estándar. En todo caso, le llevará un tiempo hasta que se convierta en estándar. Mientras tanto si quiero poner música de un USB necesito el dichoso cable. Incluso para cargar el móvil necesito el cable en cuestión. Sí, el smartphone es USB-C, pero la parte del cable que conecta al cargador es un USB. Sí, podría usar la conexión Bluetooth, incluso para la música en streaming, ya que conecto el móvil para poder usar Android Auto. Sin embargo, en algunas marcas aunque la conexión sea por Bluetooth es preciso conectar el móvil vía cable, en todo caso, es recomendable hacerlo si no quieres agotar la batería del móvil durante largos viajes. Es una de esas marcas blancas, me costó unos 6 euros pero me resulta tremendamente útil. Este accesorio es también la enésima demostración que la industria del automóvil tiene unos tiempos de reacción muy lentos y va casi siempre con un tren de retraso sobre la industria de la electrónica de consumo"

UGREEN Cable USB C, 3A Cable USB Tipo C a USB A 2.0 Nylon Trenzado Carga Rápida para Samsung S10 S9 A50, Galaxy Tab, Xiaomi Redmi Note 7, Note 8, Mi 9, A2, A1, Mi 6, Pocophone F1, LG G6, 0,5 Metro Hoy en Amazon por 5,99€

Soporte de móvil para moto

Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"El último lugar donde quiero tecnología es en el coche o en la moto, por lo que no tengo ni GPS, ni radios con Android Auto ni demás. Soy joven, pero soy un poco cerrado por aquí: creo que los vehículos son para disfrutarlos conduciendo, para todo lo demás, bus o un metro. Dicho lo cual, el único accesorio que utilizo es un soporte de menos de 10 euros en Amazon. Lo uso para poner el móvil cuando no conozco la ruta por la que voy. A pesar de ser tan económico es bastante fiable. Lo he usado en autovía a 120 km/h y ni se mueve, así que cumple su función sin problema alguno.

Ryaco Soporte de Móvil Deportiva para Bicicletas y Motos, Anti Vibración Soporte Móvil Bicicleta Universal con 360 Rotación para iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC, Motorola, GPS y Otros Dispositivos Hoy en Amazon por 9,99€

Soporte para el móvil de AUKEY

Antonio Ortiz, director de los medios de Webedia España

"Lo utilizo, claro, para usar el móvil como navegador del coche que no tiene. Me está funcionando genial con sujeción en el salpicadero y no en cristal (mi experiencia con los que se pegan en cristal es que en poco tiempo dan problemas de sujeción). Para mi móvil (Huawei P30 Pro) encaja bien"

Soporte Móvil Coche, Beikell Soporte del Coche Móvil Universal para Parabrisas y Salpicadero con Ventosa de Gel Fuerte y Brazo Ajustable Giro 360 Grado para iPhone X/8/7/6/ Samsung S7/S8 y Más Hoy en Amazon por 9,99€

Soporte magnético para móvil AUKEY

Ángela Blanco de Xataka Video

"El dispositivo más útil que tengo en mi coche es un soporte magnético para el móvil. Mi coche no tiene las típicas rendijas de ventilación donde se suelen anclar los soportes de pinza, con lo cual no puedo contar con esa opción. Probé a poner un soporte con ventosa de los que se pegan a la luna, pero para mi gusto, quitaba demasiada visión en la conducción. La solución fue este soporte magnético que se pega directamente al salpicadero de AUKEY (9,99 euros), llevo con él más de un año, jamás se ha despegado y es bastante discreto. Además, como el set trae varios imanes para la carcasa del móvil, nos sirve a todos los que usamos el coche."

AUKEY Soporte Coche Móvil Magnetico (2 Pack) Salpicadero Soporte Teléfono Coche para iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5, Samsung Note 8 / S8, Echo Dot, LG y Dispositivo GPS Hoy en Amazon por 9,99€

Transmisor FM Victising

Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

Al tener un coche viejo que no tiene entrada de audio con jack de 3.5 mm, recurro al clásico método del transmisor FM, con este de VicTsing (17,99 euros). Se trata de un receptor de audio por Bluetooth que conecto al mechero del coche, con el que luego trasmito la música a la radio eligiendo una frecuencia libre en FM. La calidad nunca es tan buena como por cable o Bluetooth de forma directa al coche, pero es recomendable si no se cuenta con otra posibilidad. Además de emitir audio, también tiene dos puertos USB, a los que podemos conectar pendrives con música o cargar nuestro smartphone con carga rápida QuickCharge 3.0."

VicTsing Transmisor FM Bluetooth Coche Mechero, [8 Real Dinámico RGB] [9 Modos de Luz] Manos Libres Coche, BT5.0 Reproductor MP3 Adaptador con USB QC3.0 y Siri Google Asistente, Hi-Fi Música Spotify Hoy en Amazon por 17,99€

Soporte móvil de AUKEY y cargador rápido

Javi Pastor, editor de Xataka

"Dos pequeños accesorios se han convertido en compañeros inseparables de los trayectos en coche, y los dos están dedicados totalmente al móvil. El primero, el soporte para el salpicadero. Uso un soporte de los que se acoplan a la rejilla del aire acondicionado, un modelo de Aukey (5,99 euros) que funciona bien aunque antes teníamos un soporte que se pegaba al salpicadero y nos parecía más sólido en general aunque su instalación es algo más engorrosa. El segundo es un cargador para la toma de 12V del coche, que permite cargar el móvil de forma mucho más rápida que las tomas USB que suelen ofrecer los fabricantes y que tienen muy poca potencia. Aquí nos importaba que fuese compacto y que no sobresaliese mucho de la toma (si no chocaba con el compartimento del apoyabrazos), y nos decidimos por un modelo de Scocshe que ya no está a la venta. Aún así, hay muchos similares".

AUKEY Soporte Móvil Coche (2 Unidades) Rejillas del Aire 360 Grados Rotación Soporte Teléfono Coche Ventilación para iPhone XS/XS MAX, Google Pixel 3 XL, Samsung, GPS y Otros Smartphone Hoy en Amazon por 5,99€

Soporte UGREEN

Eva Rodríguez de Luis, editora de Xataka

"Mi primer coche fue un Polo que ahora mismo tendría 20 años. Con el paso del tiempo tuve que ponerle un receptor Bluetooth y un soporte, pero con el cambio de coche hace un par de años a un nuevo Polo, todo cambió, especialmente en lo relativo a la música: con mi nueva radio puedo conectar mi teléfono mediante Bluetooth y reproducir canciones, además de cargarlo mediante la toma USB, pero hay algo que sigue faltando: un lugar para dejar el móvil. Como además mi coche no tiene navegador, el soporte se antoja fundamental. Así que coche nuevo, tecnología nueva y el mismo soporte de siempre, un modelo que me acompaña desde hace tres años como el primer día y que no dejo de recomendar: es de UGREEN (11,95 euros), de tipo pinza, y se coloca en la rejilla de ventilación. Admite varios tamaños y colocarlo en apaisado. Es cierto que no es perfecto por su ubicación, ya que al encender la calefacción o el aire se calienta o enfría, pero no quiero usar un sistema magnético y adherir algo a mi teléfono ni poner una ventosa que ocupe mi campo de visión."

UGREEN Soporte Móvil Coche 30283, Soporte Salidas de Aire Hoy en Amazon por 12,49€

Cable USB

Enrique Pérez, editor de Xataka

"En el coche me valgo de un sencillo cable USB. Para la mayoría de tareas como la música, utilizo el sistema de infoentretenimiento del Corolla, aunque sigo esperando el retrasado retrofit con Android Auto. El coche tiene puerto USB, así que lo aprovecho para cargar el móvil. El cable en cuestión es suficiente largo y duradero, está fabricado en nylon. De alguna manera tenía la sensación que al estar fuera de casa necesitaba algo más sólido que no los cables que tengo por casa, aunque el funcionamiento es el de siempre. Es una compra tan básica como útil y siempre me aseguro que el cable se mantenga en el coche por lo que pueda pasar."

Rampow Cable USB Tipo C - Cable USB C a USB 3.0 Carga Rápida y Sincronización - Cable Tipo C Compatible con Samsung Galaxy, Xiaomi Mi A1/Mi A2, LG, HTC, Sony Xperia XZ y más - 1M, Gris Espacial Hoy en Amazon por 5,51€

Cargador doble para móvil AUKEY

Javier Lacort, editor de Xataka y podcaster en Loop Infinito

"Mi coche tiene una entrada USB para usar con CarPlay o Android Auto además de para cargar el smartphone, y otra para los asientos traseros. No obstante, en viajes largos viene bien que el copiloto también pueda ir usando su móvil mientras lo carga, y sin desconectar el móvil del piloto. Por eso compré este doble cargador USB para el adaptador de corriente del coche. Con él ya tenemos 4 salidas USB a lo largo del coche, más que suficiente para viajes largos con el coche lleno y para cargar varios dispositivos a la vez."

AUKEY Cargador de Coche con Doble Puerto Cargador Móvil 24W / 4,8A con Tecnología AiPower Adaptador de Coche para iPhone XS / Max / X, iPad Air / Pro, Samsung, y más Hoy en Amazon por 9,99€

Soporte para móvil y organizador

María González, directora de Xataka

"Lo cierto es que tengo poca tecnología en el coche, ya que tengo un modelo relativamente reciente que viene bastante bien equipado ya de serie. Sí que compré un soporte para el móvil, porque mi coche no es compatible con Android Auto ni Carplay y Waze como GPS le da mil vueltas a la app de navegación que viene en mi modelo. Me decidí por este modelo y lo cierto es que estoy muy contenta. Aunque si me permites, la mejor compra que he hecho para el coche no es realmente un gadget ni un accesorio para un gadget... sino más bien un organizador para poner en el maletero pegado a los asientos traseros (este modelo) . Se acabaron las cosas sueltas por el maletero rodando y molestando. Se pega muy bien, no se mueve, tiene bastante capacidad y hace que pueda llevar todo más organizado.

Soporte para móvil, cable y kit manos libres

Laura Sacristán, editora de Xataka Android y Xataka Móvil

"Hace años, tenía un GPS de TomTom, pero ahora uso habitualmente Google Maps en el móvil, así que para acoplarlo al salpicadero utilizo un soporte universal muy baratito (6,99 euros), pero muy práctico. También llevo en la guantera un viejo iPod nano conectado con un cable USB-30 pin para escuchar música y un multi cable 3 en 1 (4,99 euros) para recargar diferentes dispositivos en caso de urgencia. Por último, como mi coche no tiene manos libres, llevo instalado un kit de Novero, concretamente, el modelo The Truly One. Se trata de un sistema que tiene muchos años, pero a día de hoy, sigue funcionando perfectamente".

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Huawei P30/P20/P10, Xiaomi Redmi Note 7/Mi A3/A2/A1 Hoy en Amazon por 4,99€

Soporte para móvil de LIDL

Santiago Cruz Campillo, editor de Xataka

"Tras probar muchos tipos (incluyendo los de imanes) al final me he quedado con uno muy básico, pero útil, que compré en LIDL (7 euros). El problema principal de mi coche es que los enganches no le dan espacio al móvil a pegarse al soporte. Al final he escogido una pequeña plataforma que permite mantener el móvil con fuerza, para que no se caiga en los baches, y girarlo si hiciera falta. Su principal ventaja, para mi gusto, es que con el brazo un poco alargado ya no tengo problemas a la hora de colocar el móvil. Por otro lado, es adaptable en tamaño, aunque esto tiene un punto negativo, y es que esconde el input del USB, por lo que no se puede conectar mientras lo llevo. Otro punto negativo, por ponerle pegas, es que sacarlo y ponerlo requiere manipularlo ligeramente.

¿Qué accesorio tecnológico no falta en tu coche?

Aunque los soportes son los reyes indiscutibles de los accesorios para coche para los editores de Xataka, hay un amplio abanico de accesorios y gadgets para actualizar tu coche, ¿cuál es el tuyo? Si así lo deseas, deja tu opinión en los comentarios.

