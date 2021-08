Fire TV, Kindle y Echo a precio de escándalo: las cinco mejores ofertas en dispositivos Amazon que puedes comprar hoy

Ya sea por las rebajas de verano, el price matching con MediaMarkt o sus descuentos periódicos, el caso es que en estos momentos puedes comprar algunos de los dispositivos de Amazon más vendidos rebajadísimos... incluso a mitad de precio. Así que si estás pensando en actualizar tu televisor para disfrutar del mejor contenido en streaming, dar el salto al libro electrónico o meter a Alexa en casa, es un gran momento para hacerlo y ahorrar dinero.

Kindle Paperwhite

Ojo a este Kindle Paperwhite porque no es una versión cualquiera: se trata del modelo con 32GB de capacidad, sin publicidad y con conectividad móvil. Vamos, el modelo más ambicioso cuyo PVP es de 229 euros pero que ahora se queda en 179 euros.

El Kindle Paperwhite es el libro electrónico con mejor calidad precio de Amazon. Entre sus bazas, su pantalla de calidad (300ppp) con iluminación para leer estés donde estés, su resistencia al agua, autonomía de semanas y el ecosistema de Amazon, que suele contar con buenas ofertas.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", wifi + conectividad móvil gratuita, 32 GB, sin publicidad PVP en Amazon 179,99€

Fire TV Lite

Si tienes un televisor veterano con un puerto HDMI, entonces tienes acceso a la intuitiva y fluida interfaz de Fire OS gracias al Fire Stick Lite, la propuesta más sencilla de Amazon para disfrutar del contenido en streaming.

Básico, funcional y barato, es capaz de reproducir contenido FHD a 60fps y es compatible con HDR, HDR10+ y HLG, además de incluir un mando a distancia para manejarlo. Su es de 29,99 euros pero ahora puedes comprarlo por 24,99 euros en Amazon y en MediaMarkt

Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD, modelo de 2020 PVP en Amazon 24,99€ PVP en MediaMarkt 24,99€

Fire TV Stick

Una pega que puede sacarse al modelo anterior es que necesitaremos dos mandos, uno para el propio dispositivo y otro para el televisor. Pero esto puede solucionarse fácil mente con el Fire TV Stick, un dongle que comparte características con el anterior pero con un mando más completo que permite controlar lo básico de la tele. Estos días ha bajado 10 euros, así que puedes comprarlo por 29,99 euros en Amazon y en Media Markt.

Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD, modelo de 2021 PVP en Amazon 29,99€ PVP en MediaMarkt 29,99€

Fire TV Stick 4K

También puede pasar que tu televisor sea más moderno y puedas reproducir contenido en 4K. En ese caso probablemente sea smart, pero quizás a su interfaz le faltan aplicaciones, no va todo lo fluido que desearías, no te apañas con él o simplemente no se actualiza.

En ese caso aprovecha la rebaja de 20 euros en el Fire TV Stick 4K, ahora por 39,99 euros en Amazon y en MediaMarkt.

Además de alcanzar la resolución 4K es compatible con contenidos HDR10, Dolby Vision y con sonido Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming PVP en Amazon 39,99€ PVP en MediaMarkt 39,99€

Echo Dot

Es cierto que no es el modelo más moderno, de hecho ya existe una nueva generación, pero si quieres un altavoz inteligente compacto, discreto, que funcione bien y que además te permita disfrutar de Alexa para resolver tus dudas o controlar la domótica, estos días el Echo Dot 3gen está a mitad de su PVP actual, pasando a costar 24,99 euros en Amazon y en MediaMarkt.

Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color malva PVP en Amazon 24,99€ PVP en MediaMarkt 24,99€

