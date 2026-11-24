Durante el Black Friday 2026 estamos viendo muy buenas ofertas en smartwatches, ya tengan diseños más elegantes o que estén orientados al deporte. El Huawei Watch Fit 4 tiene una de las mejores relaciones calidad-precio, sobre todo ahora que se encuentra en Amazon por 99 euros.

Un smartwatch económico y con muchos modos deportivos

El Huawei Watch Fit 4 es un smartwatch orientado al deporte que mantiene el diseño de generaciones anteriores; diseño que, a decir verdad, es bastante similar al que vemos en los Apple Watch. La versión que tenemos de oferta cuenta con un acabado en gris donde destaca la corona giratoria en color rojo.

La correa de este smartwatch es de nailon, por lo que ofrece una buena durabilidad con el paso del tiempo (yo tengo la generación anterior y la correa sigue funcionando como el primer día). Con respecto a la pantalla, cuenta con tecnología AMOLED, tiene una diagonal de 1,82 pulgadas y ofrece un brillo de 2.000 nits.

Por otro lado, el reloj de Huawei cuenta con soporte para importar mapas offline y viene con un buen surtido de modos deportivos, incluso de golf o buceo. También incluye sensores para medir el ritmo cardíaco o el estrés y cuenta con una batería que ofrece una autonomía de entre una y dos semanas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Huawei Watch Fit 4 hoy ✅ LO MEJOR Su corona giratoria es muy práctica.

es muy práctica. Cuenta con un buen surtido de modos deportivos .

. La correa de nailon es muy resistente. ❌ LO PEOR No es compatible con pagos .

. Algunas funciones solo funcionan en móviles Huawei. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen smartwatch para hacer deporte que tenga un precio muy ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un smartwatch más elegante, menos centrado en el deporte y con más batería.

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Imágenes | Huawei

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