Este reloj inteligente premium TicWatch con GPS, Wear OS y NFC se desploma en Amazon a 164 euros

Si alguna vez has barajado hacerte con un TicWatch Pro 3 como tu smartwatch pero lo has descartado por precio, incluso con las ofertas que se han llegado a ver apara puede que el precio actual te haga cambiar de opinión: más abarato que nunca, ahora lo puedes lucir en la muñeca por sólo 164,77 euros con envío gratuito.

Comprar el TicWatch Pro 3 al mejor precio

Como decimos, nunca lo hemos visto tan barato; el anterior precio mínimo estuvo en 210,09 euros. Ahora que lo tenemos por 164,77 euros, cayendo desde los anteriores 299,30, nos lo estaremos por unos 134,37 euros menos. Tendremos además envío gratuito.

Este TicWatch 3 Pro de Mobvoi es un reloj inteligente con look de cronógrafo deportivo y todas las prestaciones habituales en este tipo de dispositivos, en un cuerpo de 48mm y sólo 42 g de peso sin correas. En él destaca su doble pantalla, con panel AMOLED de 1,4" por un lado, y una FSTN Always On para mostrar la hora en todo momento son comprometer la autonomía por otro.

Con con certificación IP68 de resistencia al agua que nos garantiza poder sumergirlo, tenemos también sensor de frecuencia cardiaca, GPS o altímetro. Con ello nos aseguraremos un seguimiento de nuestra actividad física fiable. Además tendremos también monitorización de nuestro.

Este modelo también se vende con conectividad LTE, aunque la oferta es para el modelo que no la lleva. Lo que sí tenemos es chip NFC, para poder pagar desde el reloj gracias a su compatibilidad con Google Pay. Además, su sistema operativo es Android Wear, lo que da una mayor compatibilidad con apps y dispositivos con este sistema. Por último, decir que ofrece una autonomía de hasta 3 días en uso “inteligente” y de 45 días si prescindimos de dichas prestaciones en modo ahorro de energía.

