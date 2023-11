Este MSI no es ninguna ganga, pero está rebajado y es el portátil gaming más bestia que vas a ver hoy

No, 3.100 euros no son ninguna ganga, pero es que esta bestia es mucha bestia. Si no te has marcado límite en el presupuesto este Black Friday para comprar un portátil gaming potente de verdad, este MSI Raider GE68HX 13VI-091XES puede justo lo que buscas. Con el rebajón que Amazon le aplica, se queda por 3.099 euros, con envío gratuito incluido, por supuesto.

MSI Raider GE68HX 13VI-091XES PVP en Amazon — 3.099,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el MSI Raider GE68HX 13VI-091XES al mejor precio

Como decimos, a este portátil no lo podemos llamar barato de ninguna de las maneras, pero si que podemos hablar del descuentazo que lleva. Aunque su precio oficial es de 3.749 euros, normalmente cuesta 3.399 euros, así que ahora te lo podrás llevar por 300 euros menos, a unos un poco más razonables 3.099 euros. El precio incluye el envío gratuito y la entrega en un par de días para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Este equipo pesa 2,7 Kg y eso sí, no viene con Windows de serie, aunque instalar una licencia del sistema operativo no nos debería costar ni mucho trabajo, ni demasiado dinero. Dicho esto, hay que decir que hablamos de un potentísimo portátil para jugar que cuenta con una pantalla de 16 pulgadas con resolución QHD (2560 x 1600p) con 240 Hz de refresco, además de llevar un teclado completo y de ofrece retroiluminación RGB e iluminación para este.

Monta un procesador Intel Core i9-13980HX de decimotercera generación, junto a una gráfica RTX4090 de NVIDIA, también de última generación y con 16 GB de memoria gráfica GDDR6. Se acompañan de un RAM de 32 GB, y de un SSD acorde con el resto del equipo, con 2 TB de capacidad.

En cuanto a posibilidades de expansión, este MSI nos ofrece una salida HDMI que soporta 8K a 60Hz y 4K a 120Hz, un lector de tarjetas SD, dos puertos USB 3.2 Tipo C (uno de ellos Thunderbolt 4), otros dos USB 3.2 Tipo A, conector Ethernet RJ45 y conectividad Bluetooth 5.3 y WiFi 6E.

Para complementar tu compra

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MSI

En Xataka Selección | Dime cuánto te quieres gastar y te digo qué te tienes que llevar: portátiles perfectos para mejorar tu productividad

En Xataka | Portátiles gaming baratos: guía de compra de ordenadores para jugar en 2023 con mejores recomendaciones por menos de mil euros