Este completo smartwatch con GPS, doble pantalla y Google Pay se desploma a precio mínimo de 165 euros con cupón

Para hacerte con un reloj inteligente fiable y con un look deportivo, puedes aprovechar que ahora, el TicWatch Pro 3 tiene disponible cupón de descuento. Con él podremos llevárnoslo por sólo 165,09 euros con envío rápido y gratuito. Todo un chollo.

Comprar el TicWatch Pro 3 al mejor precio

Este modelo suele tener un precio de 299,99 euros, aunque últimamente viene costando unos 210,09 euros. Ahora, con el cupón de descuento de 45 euros que tenemos disponible en Amazon, podemos llevárnoslo por 165,09 euros, ahorrando un total de 134,90 euros con envío gratuito y rápido.

El TicWatch Pro 3 de Mobvoi es un reloj de look clásico y deportivo con todas las prestaciones que pedimos a los actuales smartwatches en un cuerpo de sólo 42 g de peso, que destaca por su doble pantalla, con panel AMOLED de 1,4", y otro FSTN Always On para mostrar la hora en todo momento pero manteniendo la autonomía.

Lleva sensor de frecuencia cardiaco, GPS y altímetro, nos permite hacer seguimiento de la actividad física y del sueño y además podemos incluso nadar con él, ya que cuenta con certificación IPS68 que nos garantiza poder sumergirlo.

Aunque también está disponible la versión con conectividad LTE, en este caso esta es la que únicamente cuenta con GPS integrado. Lo que no le falta es el chip NFC, por lo que no echaremos de menos poder hacer pagos desde el reloj, al ser compatible con Google Pay.

Porque al contar con Android Wear como sistema operativo, contamos con todos los servicios de Google para este tipo de dispositivos. Y para redondear este reloj ofrece una autonomía de hasta 3 días en uso “inteligente” y de 45 días si prescindimos de dichas prestaciones en modo ahorro de energía.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

> Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka