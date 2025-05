Este cargador inalámbrico de Lidl es uno de los chollos del día: no cuesta ni cuatro euros

Ya nos hemos acostumbrado a que Lidl sea algo más que un supermercado. Hoy en día, podemos encontrar en su tienda online y en su bazar (en el supermercado físico), multitud de accesorios tecnológicos que nos pueden servir en el día a día. El chollo que hemos descubierto hoy en Lidl es este cargador inalámbrico Qi, el cual ha pasado de costar 8,99 euros a 3,99 euros.

Cargador inalámbrico Qi PVP en Lidl — 3,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un cargador barato pero que sorprende

Este cargador inalámbrico es de la firma Tronic (propia de Lidl) y es compatible con el estándar Qi, por lo que la mayoría de smartphones con carga inalámbrica son compatibles con este cargador. Lo podrás utilizar con iPhone, Samsung, Xiaomi o Google Pixel, entre otras marcas.

Viene con un LED integrado y avisa cuando tu móvil se está cargando correctamente. Gracias a este cargador, podrás eliminar la necesidad de conectar el cable a tu smartphone para cargar la batería. Tan solo tendrás que poner el móvil encima y se iniciará la carga.

Otra de las cosas por las que destaca este cargador inalámbrico es por contar con una superficie de silicona. Esta evita que el móvil se deslice y se mantiene siempre en su sitio. Eso sí, debes saber que esta sencillez significará renunciar a velocidad de carga, ya que este accesorio ofrece carga a 10 W.

Una alternativa por si se agota

En la web de Lidl ya indica que hay muchas personas interesadas en este accesorio, así que no es de extrañar que (por el precio que tiene) que se acabe agotando. Pero, no te preocupes porque puedes encontrar otras alternativas baratas en caso de que ya no esté disponible si te decides a comprarlo. Por ejemplo, en AliExpress tienes este cargador inalámbrico de 15 W con pantalla digital LED por 14,47 euros.

Essager-cargador inalámbrico de 15W con pantalla Digital LED PVP en AliExpress — 14,74 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

También te pueden interesar estos otros cargadores inalámbricos

Cargador inalámbrico Anker PowerWave Pad - Cargador de inducción Qi de 10 W Hoy en Amazon — 10,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

INIU Cargador Inalámbrico Rápido Stand, 15W Certificación Qi Hoy en Amazon — 16,14 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Lidl

