Esta Nintendo Switch Lite edición especial tiene un diseño brutal y es un regalazo barato de Reyes Magos

Acabamos de estrenar un nuevo año y en apenas unos días tiene lugar una nueva edición de la festividad de Reyes Magos en España, momento de hacer y recibir regalos. Y si aún tenemos alguno pendiente, esta consola Switch Lite edición especial con extras por 229 euros es una opción a tener muy en cuenta.

Tiene un diseño inspirado en 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

Como cada Navidad, las videoconsolas son uno de los regalos estrella con los que acertar casi al cien por cien. Entre ellas, Nintendo Switch es una de las mejores opciones. Y esta Switch Lite exclusiva tiene un diseño brutal que hará las delicias de los fans de la saga 'The Legend of Zelda'.

A efectos de hardware, estamos ante una Switch Lite al uso: una consola compacta, ligera y con los Joy-Con integrados. Pensada para el juego en modo portátil y no compatible con el uso de pantallas externas o televisiones. Pero como decimos, destaca por su apartado estético.

Esta Nintendo Switch Lite viene en un color dorado exclusivo y guiños a 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' tanto en la zona delantera como en la trasera. Pero, además, incluye una suscripción de 12 meses para el servicio de Nintendo Switch Online. Nada mal para lo que cuesta.

Imágenes | Nintendo

