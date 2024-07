Esta edición especial para coleccionistas de Elden Ring Shadow Of The Erdtree va a volar: recupera stock y tiene nuevo DLC

FromSoftware ha vuelto a poner en el tablero a Elden Ring con el lanzamiento de su nuevo DLC. Esta edición especial para PlayStation 5es todo un objeto de deseo para los fans, ya que se suele agotar rápidamente, más teniendo en cuenta que estamos ante un juego considerado toda una obra maestra, uno de los mejores que ha producido la industria jamás. En Amazon tiene un precio de 249,99 euros, prácticamente el mismo precio que MediaMarkt.

Comprar Elden Ring: Shadow of the Erdtree edición coleccionista al mejor precio

Esta edición especial del Elden Ring para PlayStation 5 vuelve a tener stock a su precio habitual tanto en MediaMarkt, con un coste de 249 euros, como en Amazon, donde su precio es de 249,99 euros. En ambas tiendas el envío es totalmente gratuito.

Se trata de una edición que, entre otras cosas, viene con una estatua de 46 centímetros de Messmer el Empalador, uno de los personajes más relevantes de Shadow of the Erdtree. También trae un libro arte, un código de descarga para la banda sonora original y por supuesto el código para la expansión de Elden Ring. Eso sí, es importante resaltar que no incluye el juego base.

Shadow of the Erdtree expande el universo de Elden Ring y añade combates mucho más exigentes y una experiencia abrumadora, con una curva de aprendizaje que agradecerán los jugadores más habilidosos. Una extensión que pule aún más muchos de los aspectos del juego y lo convierten en todo un referente.

