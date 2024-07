Esta Cosori es la reina de las freidoras de aire y, ahora también, una de las ofertas estrella del Prime Day

Las freidoras de aire se han convertido en uno de esos pequeños electrodomésticos imprescindibles para muchos en la cocina. Si estabas pensando en comprar una y le habías echado el ojo a la Cosori Premium Chef Edition de 5,5 litros, en el Prime Day de Amazon, se encuentra a su mejor precio: 90,15 euros.

Comprar freidora de aire Cosori Premium Chef Edition al mejor precio

El precio recomendado que tiene esta freidora de aire superventas de Cosori es de 149,99 euros pero, ahora, está en oferta durante el Prime Day. Concretamente, está disponible por 90,15 euros, lo que supone un descuento de más de 50 euros.

Esta freidora de aire Cosori es la número 1 en el sector y el modelo a este precio destacar por estar disponible en un elegante color blanco. Gracias a su diseño de cavidad interior de metal más seguro, utiliza menos plástico que otras freidoras de aire, asegurando la máxima calidad en cada comida.

Cuenta con tecnología de circulación de aire 360º y con una sartén interior que hace que la grasa se separe de forma natural. Además, el revestimiento antiadherente hace que limpiar la freidora de aire sea sencillo, tan solo con un paño. Asimismo, la parte extraíble es apta para el lavavajillas.

La capacidad de esta airfryer es de 5,5 litros y una de las cosas por las que también ha conseguido su éxito es por la función de recordatorio de agitar (“Shake”). Esta funcionalidad hace que la freidora te avise en el momento adecuado en el que debes agitar para que tu comida salga perfecta.

