El equipo de Anna Martí: teléfono, ordenador, cámara, mochila y más

Anna Martí es una de las personas que mejores análisis de smartphones hace en castellano. Por sus manos han pasado los principales buques insignia de los últimos años y, tras probarlos en profundidad, ha realizado sus exhaustivas reviews. Hemos hablado con la valenciana para que nos cuente cuál es su equipo de trabajo y por qué lo eligió.

Un equipo de trabajo reducido

A Anna Martí le gusta la simplicidad y la efectividad para trabajar, por eso sus herramientas de trabajo esencialmente se reducen a un ordenador, una cámara de fotos y un móvil:

"En mi caso, esta triada es lo que necesito y de lo que no puedo prescindir. Creo que en un futuro un móvil podrá reemplazar a la cámara, pero en mi caso por ahora prefiero la calidad fotográfica de ésta... incluso de las mías, que son bastante antiguas.

Recientemente renovó su ordenador, pasando de un exprimido MacBook Pro de finales de 2011 a MacBook Pro (2.139 euros) de finales de 2018 con Touch Bar, procesador i5 y 16 GB de RAM: "Con el ordenador nuevo la verdad es que mi calidad de vida en lo que son horas de trabajo ha mejorado muchísimo."

Las razones para repetir con un MacBook Pro son las siguientes:

"Me gustan porque no he de hacer prácticamente nada para evitar virus, el funcionamiento del sistema en general me gusta más y creo que siguen siendo los reyes del trackpad. Además, en cuanto a estética, diseño y materiales me siguen gustando mucho, aunque eso suponga ser una esclava de los adaptadores hasta dentro de unos años al menos."

Respecto a lo que menos le gusta: "Antes podía encontrar una configuración que me satisfacía por un precio que no era prohibitivo, pero ahora he tenido que optar con uno con TouchBar, algo que creo que es básicamente inútil salvo que te obligues a pensar que lo es, por tener cuatro núcleos en el procesador y no hay gráficas dedicadas en ningún caso para 13"."

Cuando está en casa, conecta su MacBook Pro a un monitor externo, teclado inalámbrico y un Magic Trackpad: "Tengo un LG 24MP58VQ-P (178,75 euros) Full HD que compré de oferta en los Prime Days de Amazon. Quería algo de primeras marcas y los monitores LG que he tenido me han dado muy buenas experiencias. Estoy en vías de actualizar dónde trabajo para ampliar mi espacio y permitirme así otro monitor con mayor resolución y menor consumo."

Pero si hay algo que considera versátil y cómodo entre sus herramientas de trabajo es su teléfono móvil, un iPhone 7 que posee desde hace 3 años y que mantiene porque es pequeño para los tiempos que corren: "Mi móvil es algo variable, pero suelo usar mi iPhone 7 para cubrir eventos y en ocasiones para grabar, aunque para esto segundo si puedo opto por algún móvil moderno que grabe bien a 4K.

"A falta de probar el iPhone 8 (649 euros), creo que el iPhone 7 ha envejecido muy bien y que tras cambiarle la batería lo voy a aguantar más de lo previsto, porque la combinación de tamaño y calidad fotográfica por ahora me sirve para lo que busco. No me importaría pasar a Android, pero tener iOS en el móvil hace más cómodo el trabajo conjunto con mi ordenador al ser mac OS."

Sobre su cámara de fotos, emplea una Fujifilm X-E1: "Ya tenía una Fujiflm X-M1 y tuve la oportunidad de comprar una segunda cámara con dos ópticas de segunda mano a muy buen precio. No me lo pensé. De Fuji me gusta que las sin espejo son muy compactitas y el manejo es muy intuitivo y sencillo, en mi opinión mucho más que Canon, Nikon o Sony."

Qué se lleva cuando se va de viaje

Anna Martí no se complica: cuando se va de viaje se lleva su MacBook, el móvil y la Fuji X-E1. Teniendo en cuenta la necesidad de generar material audiovisual de forma rápida y de calidad, hay algunos accesorios que no pueden faltar:

"Añado el trípode pequeño (20,99) o el muy pequeño (11,99 euros). Eran los que mejor relación calidad-precio tenían en ese momento. El más pequeño es menos manejable de lo que pensaba, pero más o menos se porta y de momento no voy a cambiarlo porque me sigue siendo útil y va bien. El grande sí ha cumplido en todo."

Muy importante: "Que nunca me falten cables y adaptadores. Viajo bastante y me es más práctico tener el equipo preparado, así que en la maleta y en la mochila ya tengo fijos cables USB (tipo C, estándar y Lightning), algún adaptador, baterías para la cámara (cargadas) y tarjetas SD de por si las moscas."

Si quiere llevarlo absolutamente todo, necesita una mochila: "Tengo varias y he podido probar otras tantas. Una que me gusta mucho, sobre todo si he de llevar el equipo fotográfico al completo es esta de Accessory Power (64,99 euros ) porque me cabe todo, tiene muchos bolsillos y además incluye una funda impermeable."

Aunque a veces opta por ir más ligera:

"Si no cargo con todo, suelo llevar una ASUS ROG Ranger BP1500 (53,48 euros euros) Es muy compacta y cabe más de lo que parece. Puedo guardar bien el portátil, el cargador, sus tres mil adaptadores, la cámara, dos objetivos, una botellita de agua, cables, batería externa y un trípode pequeño o mediano, además de cosas personales en el bolsillo externo. Y al ser tan compacta y sin salientes, es muy cómodo viajar con ella sobre todo en avión. Además, está muy bien hecha. Las costuras están aguantando cosas por las que otras ya se habrían quejado"

Un accesorio imprescindible: sus discos duros

Como nos explicó en el artículo en el que detallamos los trucos y herramientas para conservar las fotos y vídeos de los editores de Xataka, Anna no corre riesgos en su trabajo, apostando por tener la información por duplicado o triplicado y, a ser posible, tanto en físico como en la nube.

"Tomo muchas, muchísimas fotografías, tanto desde los móviles que pruebo como a éstos. En los análisis lo que hago es ir haciendo copias en la nube de las fotografías que hago con los móviles, usando Dropbox o Google Drive según el caso."

Pero al final siempre recurre al formato físico para su backup fotográfico, tanto las que hace con la cámara como con las que toma con los terminales. Para esta tarea emplea varios discos duros:

"Tengo un disco duro para las fotos de trabajo (un WD antiguo con USB 3.0 de 2 TB (90,36 euros)), un backup de éste (un Toshiba de 2 TB USB 3.0 (69,90 euros)) , otro para las fotografías personales (un WD My Passport de 1 TB con USB 3.0 (62,99 euros)) y otro para los Time Machines del MacBook Pro, que también uso para backup de las fotografías personales (un Seagate Backup Plus Slim de 2 TB (84 euros)). Todo convenientemente etiquetado y guardado en estuches protectores con su cable, si no sería bastante lío."

A la hora de elegir sus discos duros, nos explica que: "Mi elección siempre se basa en: volumen, fabricante y precio. Suelo confiar en WD, Seagate, Samsung y Toshiba, y salvo que necesite uno porque ya se me va agotando el espacio del que uso, suelo aprovechar los días de rebajas, como los Amazon Prime Days y demás. Ah, y suelo pillar funditas básicas si no la incluyen, por ejemplo las de Amazon Basics."

Su próximo smartphone y recomendaciones

Como nos ha explicado en el apartado referente a sus herramientas de trabajo, Anna lleva ya 3 años con el iPhone 7 y en su mente está cambiarlo tarde o temprano: "En el punto de mira tengo renovar el móvil, pero aún no tengo candidatos claros. Creo que será el año que viene, según lo que vea que lanzan este año, porque todavía queda bastante por ver.

"Espero mejores autonomías y que pare un poco la guerra por las cámaras traseras. Supongo que se estabilizará la tríada estándar, gran angular y zoom óptico y creo que muchos harán por tener cada vez mejores zoom ópticos, viendo que eso ha llamado bastante la atención, pero es difícil hablar de 2020 cuando queda tanto por ver en 2019. No, no he hablado de dispositivos plegables y no ha sido un olvido; creo que los veremos en algún momento, pero no veo ni 2019 ni 2020 como el año de su maduración, aún les queda bastante para lograr algo tan sólido como los buques insignia actuales."

Sin candidatos claros para sustituir su iPhone 7, le preguntamos por sus experiencias probando teléfonos y qué modelos considera más interesantes en función del tipo de público: "Para alguien que quiera un smartphone para WhatsApp y llamadas, el Xiaomi Mi A2 Lite (149 euros). Creo que hoy en día no hay un móvil básico con mejor relación calidad-precio, además Android One es una capa más recomendable para usuarios poco exigentes y/o que no estén cómodos con interfaces más llenas."

Pero además de los usuarios más básicos, Anna establece varias líneas sobre el concepto calidad precio si la cámara no es lo más importante: "Xiaomi Mi 9 (469 euros) para gama alta y el Mi A2 o Redmi Note 7 (189 euros) para media. Mi respuesta es un poco monomarca, pero el fabricante ha apostado por ser competitivos en precios sacrificando alguna característica y creo que lo hacen bien, sobre todo al incluir alternativas con Android One.

El teléfono móvil se ha convertido para muchos casi en un apéndice de su mano, por lo que factores como la autonomía y la carga rápida se antojan claves a la hora de elegir un modelo en estos casos:

Hace unos días fue Anna precisamente la que publicó un interesante artículo sobre la fotografía en el móvil, analizando los buques insignia que mejores fotos hacen.

En este sentido, Martí nos explica sus conclusiones:

"En la comparativa ganó el Huawei P30 Pro y la verdad es que tiene un zoom óptico brutal, pero me gusta más el procesado del Google Pixel 3 XL y que solo tenga una cámara. En cuanto al modo retrato, me gusta más el bokeh del iPhone, pero hay quien prefiere el del Pixel porque es más plano."

Pero Anna no se moja :"Está entre el Google Pixel 3 XL (949 euros), un iPhone XS (959 euros) o el Huawei P30 Pro. Es difícil decantarse por uno porque cada uno tiene un procesado, un bokeh artificial, unos puntos más destacables, pero creo que entre esos tres quienes exigimos más en este aspecto encontramos un buen candidato."

En ese artículo quedó fuera el nuevo Google Pixel 3a (399 euros), pero de acuerdo nuestro análisis, se trata de un terminal con la cámara del Pixel a mitad de precio:

"No lo he probado, pero en teoría sí porque tiene la misma cámara física y software, y según lo analizado el resultado está a la par. Creo que es una oportunidad de tener una de las dos o tres mejores cámaras en móvil del mercado actual a mitad de precio que hasta ahora. Por tanto, es un móvil a recomendar si se prioriza cámara ante todo, pero no se quieren pagar los 800 euros o más de un tope de gama."

¿Ha encontrado Anna Martí al sucesor de su iPhone 7? "Con decirte que tuve el botón de comprar a punto hace un rato."

