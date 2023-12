Dieciséis regalos de Navidad originales para los súper techies que ya tienen de todo

¿Estas navidades te toca comprar un regalo para el típico aficionado a la tecnología que ya lo tiene todo? Si es así, te alegrará saber que realmente no lo tiene todo, sino casi todo. Y para echarte una mano, hemos elegido unos cuantos posibles regalos originales que te puedan sacar del apuro. Sigue leyendo para conocer nuestras propuestas.

Fujifilm Instax SQ6

Para regalar a los amantes de la fotografía, sobre todo de la analógica y de las cámaras instantáneas, podemos optar por la Instax SQ6 de Fujifilm. Esta cámara destaca por su look y prestaciones, con varios modos de escena, flash incorporado y temporizador. Utiliza películas Instax Square y se puede comprar por unos 214 euros en Amazon.

Skullcandy Sesh Evo

Si vas a regalar unos auriculares inalámbricos de tipo true wireless, por qué no elegir unos más originales. Los Skullcandy Sesh Evo son más atractivos visualmente y tienen un vistoso color verde que los hace diferentes. Ofrecen resistencia al agua de grado IP55 y 24 horas de autonomía total, (contando con el estuche y según el fabricante), y los podemos comprar por 34,95 euros en Amazon.

Cuaderno inteligente Rocketbook Core

Los que no terminan de decantarse por lo digital tienen un buen aliado a caballo entre ese soporte y el mundo analógico con el cuaderno inteligente Rocketbook Core. Éste permite tomar notas sin tener que tirar papel, ya que es reutilizable y cuenta con 32 páginas plastificadas que se pueden limpiar con la bayeta incluida. Además, sus páginas incluyen patrón de puntos o líneas para una escritura o dibujo guiados y está pensado para escanear su contenido y así poder digitalizar. Además de la bayeta incluye el boligraffo Pilot Frixion compatible con sus hojas y sólo cuesta 39,99 euros.

Altavoz portable para karaokes

Para regalar a los amantes del karaoke para que puedan montar sus fiestas en cualquier parte, este altavoz Bluetooth portátil es perfecto y no es demasiado caro. Lo tienes en Amazon por 79,99 euros. Cuenta con dos micrófonos y soporte para el móvil, y ofrece una autonomía de tres horas y media.

Lámpara Pac Man

Para los más talluditos, sobre todo para aquellos que se criaron cuando las salas de recreativas eran lo más molón de cada barrio, esta lámpara LED de la marca Paladone, con el clásico Pac Man y los fantasmas puede ser un regalo fresco y original que además, no te costará demasiado: la puedes encontrar en PcComponentes por sólo 23,87 euros. Y con envío gratuito incluido.

My Arcade Dig Dug Pocket Player

También para esos nostálgicos de los videojuegos clásicos, una buena idea puede ser una consola portáil de bolsillo como esta de My Arcade. Funciona a pilas, tiene una pantalla de 2,75 pulgadas y viene con tres juegos: Dig Dug, Dig Dug 2 y The Tower of Druaga. Pero lo mejor es que sólo cuesta 31,75 euros

Mini Arcade RHAC06 156

También para los amantes de los juegos retro, podemos optar por una mini arcade como esta RHAC06 156 que ofrece hasta 156 juegos por sólo 37,25 euros si aprovechamos el cupón con el 10% de descuento disponible en Amazon. En formato pequeño, esta máquina recrea a escala el look de las recreativas clásicas, con stick de control y 6 botones de acción y ofrece una pantalla de 2,8 pulgadas. Funciona a pilas y además, se puede incluso conectar a algunos televisores para ampliar la imagen.

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Starter Kit Bundle





Para regalar a los gamers que quieran un setup más colorido y original o para los streamers que quieran un ambiente diferente para sus reatransmisiones, el pack Nanoleaf Shapes Mini Triangle Starter Kit Bundle con 32 triángulos es el regalo perfecto. Se puede "moldear" al gusto de cada usuario y se puede controlar y sincronizar su iluminación gracias al sistema Connect+ y su conectividad WiFi. Lo podemos encontrar en Amazon por 179,99 euros.

Lámpara de pie Govee

Un poco más seria aunque también con un diseño moderno y fresco, ideal para colocar incluso en el salón, tenemos la lámpara de pie de Govee, que ahora puede conseguirse por 65,99 euros en Amazon. Con ella dispondremos de control desde el móvil o con Alexa, con hasta 16 millones de colores e iluminación RGBIC, que permite tener diferentes zonas de colores simultáneamente. Además, cuenta con 58 modos de escena preconfigurados.

Especiero magnético Master Class

Para regalar a los aficionados a la cocina hay muchos tipos de especieros, pero este magnético de Master Class nos parece más original y sobre todo práctico que la mayoría. Por 15,14 euros nos ofrece 6 botes más la base magnética a la que se adhieren, que se coloca en la pared. Además, es perfecto para combinar más de un pack si la persona que recibirá el regalo es de las que tiene una ingente cantidad de variedades de especias.

Oversteel Elinvar

¿Tienes que regalara a un podcaster o streamer y no sabes qué comprar? Nada como un nuevo micrófono como este Oversteel Elinvar, que puedes encontrar en Amazon por 30,55 euros. Se conecta mediante USB y ofrece una alta calidad de audio, con recepción cardiodie y omnidireccional, base de sobremesa o rosca para colocarlo sobre trípode u otros soportes e iluminación RGB.

Casco de Darth Vader de LEGO

¿Regalar a un fan de Star Wars? Tampoco hay mucho problema. Por ejemplo, el casco de Darth Vader de LEGO lo tendrá entretenido en el montaje y además será ideal para decorar en alguna estantería. Lo puedes encontrar en Amazon por 54,99 euros.

Vaso de café de viaje De'Longhi Hot Coffee

Para los más cafeteros que además sean muy viajeros, el regalo perfecto es además muy barato. Por sólo 18,53 euros podemos comprar el vaso de café de viaje De'Longhi Hot Coffee, que mantiene el café caliente durante mucho tiempo gracias a su doble pared cerámica y a su tapa de silicona. Además, viene decorado con motivos de viajes.

Calientatazas USB

También para los muy cafeteros, pero pensando más en los sedentarios, también por muy poco dinero podemos comprar un calientatazas USB como este, que mantiene las infusiones hasta a 55º. Como decimos, es muy barato, sólo cuesta 13,21 euros y sólo necesita un puerto USB o un adaptador de corriente como los de los móviles para funcionar.

Calentador de manos Ocoopa

Para regalar a los más frioleros, esos que siempre se quejan de tener las manos heladas, un regalo original puede ser este calentador de manos Ocoopa, que funciona a batería (con 5200 mAh) y se carga mediante USB. Ofrece unos 35 a 55º de temperatura, tiene un tamaño ideal para llevarlo a todas partes y sólo cuesta 30,99 euros.

Difusor de aromas Cecotec

Un clásico en los últimos años como es el difusor de aromas, tiene en este de Cecotec una versión algo diferente a las formas de los más habituales. En este caso, además, se puede elegir en una buena vaierdad de colores. Nos quedamos con una de las de madera, por su elegancia. Tiene una capacidad de 500 ml y además es un dispositivo conectado, que se controla desde el móvil. Además, sólo cuesta 26,450 euros.

