El Corte Inglés viene con regalo si compras esta Neo QLED Samsung: un reembolso de 300 euros para una smart TV de 85 pulgadas

No es lo más habitual para una casa, pero hay quienes buscan una pantalla de enorme tamaño para su gran salón. En esa gama, los modelos no tienen tanto protagonismo como otros formatos más pequeños, porque no encajan en cualquier habitación ni en cualquier bolsillo. En El Corte Inglés está la Samsung QE85QN85B de 85 pulgadas a un precio de 2.299 euros.

Pinchando en el enlace, aparece el precio de 2.599 euros tras rebajarla un 35%, pero todo tiene una explicación. Y es que se puede solicitar un reembolso de 300 euros, simplemente registrando el modelo comprado en este enlace para verificarla. Con esa rebaja, pasa definitivamente a estos 2.299 euros.

Una televisión inteligente que destaca por sus 85 pulgadas y que cuenta con un panel Mini LED para ofrecer resolución en 4K UHD y refresco de 100 Hz. Está certificada para contenidos con HDR10+, HLG y Quantum HDR 1500. Los altavoces tienen una potencia de 60W y soporte para Dolby Atmos.

Para el sistema operativo, como siempre, cuenta con TizenOS, que es compatible con Bixby, Google Assistant, Alexa y SmartThings para interactuar con el móvil. Una smart TV también para gaming, con la función ALLM para baja latencia, FreeSync Premium Pro y cuatro puertos HDMI 2.1 para jugar en 4K a 120 Hz. También incluye dos entradas para USB, salida óptica de audio, WiFi 5 y Bluetooth 5.2.

