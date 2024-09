Compré este ratón Logitech para trabajar en mi MacBook Pro y acerté: está repleto de funciones, es ergonómico y ahora, además, sale más barato

Los periféricos que usamos en nuestro día a día, independientemente de si hablamos de trabajar, de jugar o de ambos al mismo tiempo, tienen un impacto fundamental en la experiencia que acabamos obteniendo. Llegando a ayudarnos a mejorar enormemente nuestra productividad si acertamos en su compra. Como yo acerté cuando adquirí este Logitech que ahora ha bajado a 82,84 euros en Amazon.

Aunque lo compré para usar junto al MacBook Pro, también ofrece un genial desempeño en Windows

Quienes trabajamos a diario frente a la pantalla valoramos especialmente contar con unos buenos periféricos que nos hagan la vida más fácil. Por lo que es fundamental elegir cuidadosamente el teclado, el ratón, el monitor... y así con todo. En mi caso, hace tiempo que buscaba un buen ratón para complementar mi MacBook Pro M1 y acabé decantándome por el MX Master 3S. Y meses después siento que acerté.

Ahora, además, está considerablemente más barato que cuando yo lo compré. Con un PVP de 135 euros, en estos momentos protagoniza una oferta flash en Amazon que lo deja a un precio final de 82,84 euros. No su mínimo histórico, pero sí bastante cerca de él. Un caramelito para no dejar escapar si buscamos un buen ratón inalámbrico exclusivamente para trabajar o tareas de productividad, no para jugar.

El MX Master 3S es un magnífico ratón, como bien dejan ver sus más de 11.000 reseñas positivas en Amazon, que lo convierten en una de las opciones de compra preferidas dentro de su categoría. Y no es para menos, si tenemos en cuenta características tan interesantes como 8.000 DPI, la posibilidad de funcionar sobre cristal, sus clics silenciosos, su gran cantidad de funciones personalizables o su batería de larga duración.

Es compatible tanto con ordenadores Windows como equipos Mac y en ambos casos hace uso de su software para sacarle el máximo partido. Dicho software nos permite ajustar a nuestro gusto su sensibilidad, modificar las funciones de cada botón e incluso crear perfiles personalizables para cada aplicación. Y todo ello, con una genial ergonomía que ayuda a evitar el cansancio tras prolongadas sesiones de trabajo.

Imagen | Xataka, Logitech

