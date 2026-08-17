Comprar un Garmin hoy sale muchísimo más barato: este modelo cuesta poco más de 100 euros

AliExpress ha dado comienzo a una semana cargada de ofertas en su tienda online con precios muy atractivos. Hay de todo, y si buscas un smartwatch bueno, bonito y barato, mucho ojo con el Garmin Forerunner 255 que ahora mismo ha caído hasta los 117,86 euros.

Un Garmin con doble descuento

Para poder comprar el Garmin Forerunner 255 a este precio hay que mencionar que está disponible de oferta con un doblete de descuentos:

Descuento directo.

Descuento mediante el cupón ESNS10.

También decir que los cupones son limitados, por lo que es posible que se agote en poco tiempo.

El Garmin Forerunner 255 que podemos encontrar de oferta en AliExpress viene con una configuración de 46 mm. Ofrece una buena resolución de 260 x 260 píxeles e incorpora un total de cinco botones en sus laterales, lo que facilita el poder acceder a sus muchas funciones.

Es un smartwatch deportivo muy ligero con un peso de tan solo 49 gramos, ofrece resistencia al agua con una profundidad de cinco atmósferas y viene con muchas funciones de entrenamiento, incluso de triatlón. También cuenta con más de 30 perfiles de actividad y su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 14 días.

⚡ EN RESUMEN: oferta del garmin forerunner 255 hoy ✅ LO MEJOR Es un reloj muy ligero, por lo que es ideal para hacer deporte.

Su batería ofrece una autonomía de hasta 14 días. ❌ LO PEOR Algunos apartados, como el cambio de esferas, no se pueden configurar desde el móvil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj orientado al deporte que no tenga un precio muy elevado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj con diseño elegante o que simplemente sea más barato.

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Imágenes | Garmin

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