Compra la Nintendo Switch Lite por menos de 200 euros desde España con envío gratis en eBay, ¡llega a tiempo para Navidad!

Si andas de compras para Navidad y tienes idea de regalar la Nintendo Switch Lite, en eBay puedes encontrarla al mejor precio y con envío rápido y gratis para que llegue a tiempo para Navidad. Cómprala por 199 euros.

Comprar Nintendo Switch Lite al mejor precio

La Nintendo Switch Lite es la última consola lanzada por la firma nipona cuyo PVP es de 219 euros. Si buscas el precio más bajo, de vez en cuando puede encontrarse rondando los 200 euros como es el caso: está disponible en eBay por 199 euros con envío gratis previsto para el 16 - 18 de diciembre. Lo envía un vendedor con un 100% de votos positivos en sus más de 10.000 transacciones.

La Nintendo Switch Lite es la consola más compacta y ligera de Nintendo, ya que su propuesta (a diferencia de la Switch a secas) se centra en el uso en movilidad. Entre sus diferencias, los Joy-Con no son separables y no dispone del modo TV. No obstante, comparte la jugabilidad de su hermana mayor y cuenta con el potente catálogo de la marca japonesa, con títulos como'Animal Crossing:New Horizons', los Zelda o Mario.

