Climatizador evaporativo: qué son los enfriadores de aire, cómo funcionan, guía de compra y seis modelos desde 75 euros

Si no puedes o no quieres invertir en comprar un aire acondicionado al uso, hay alternativas para no pasar calor este verano: puedes optar por un aire acondicionado portátil para una instalación mínima que puedes hacer tú mismo o directamente apostar por comprar un climatizador evaporativo, que no requiere de instalación. Si no tienes muy claro qué es, sigue leyendo porque en esta guía de compra de enfriadores evaporativos te contamos cómo funcionan, cómo acertar en tu elección y además te proponemos una serie de modelos interesantes.

Cómo funciona un climatizador evaporativo

Un climatizador evaporativo o enfriador evaporativo baja (y ya de paso huemdece) la temperatura del aire de la habitación en la que se encuentra. ¿Cómo lo hace? Cogiendo el aire de su alrededor y valiéndose de un fluido refrigerante para el intercambio de calor: agua fría o hielo.

Así, el aire de salida está más fresco y además más húmedo, motivo por el cual resulta especialmente interesante para ambientes secos. Si vives en una zona húmeda, su eficacia es menor.

Este diagrama del climatizador evaporativo De'longhi EV250 (que veremos más abajo, en nuestros modelos destacados) lo sintetiza bien:

Una diferencia importante entre los climatizadores evaporativos y los aires acondicionados portátiles radica en que los segundos no disponen de conexiones de salida de aire al exterior. Todo queda dentro del aparato, lo que resulta muy útil si no quieres complicarte con instalaciones, por ejemplo si estás de alquiler o vives en un piso compartido.

Como consecuencia, con un climatizador evaporativo no se produce una renovación de aire interior - exterior, motivo por el cual conviene que la estancia esté correctamente ventilada para favorecer la entrada de aire.

Esta forma de climatizar una habitación es sencilla, efectiva y ecológica mediante la evaporación del agua, una forma en la que no se emplean refrigerantes (que contribuyen al efecto invernadero) y además su consumo energético es relativamente bajo.

Su mantenimiento es asimismo bajo, reduciéndose esencialmente a mantener el depósito con agua y limpiando/sustituyendo los filtros cuando lo recomiende el fabricante.

Cómo elegir un climatizador evaporativo

Tamaño y duración del depósito . Para el enfriamiento necesitan por tanto agua, que tendrás que colocar en un depósito. Los fabricantes ofrecen el volumen en litros. A priori, cuanto más grande, mejor. Pero más que este dato, lo interesante es su aplicación: ¿para cuánto tiempo de funcionamiento servirá?

Flujo de aire / área . Otro dato que nos interesa conocer (y que no siempre aparece en las especificaciones) es el volumen de aire que mueven por hora. Como en el caso anterior, cuanto más, mejor. No obstante, es más sencillo conocer su aplicación práctica, o lo que es lo mismo, para qué áreas está recomendado.

Modos . Al margen de las diferentes velocidades, puede ser interesante apostar por modelos con funciones brisa, nocturna o eco. Mientras que el primero emula la sensación de la corriente del aire, el segundo minimiza el ruido y el eco está diseñado para gastar menos energía.

En general se trata de soluciones sencillas y eso se traslada al manejo: lo habitual es que cuenten con un panel para regular los modos, pero que tengan mando a distancia resulta cómodo y práctico.

Extras: en general estos aparatos pueden funcionar también como ventilador (olvidándose entonces del agua) y como humidificador, pero los hay que también purifican el aire con filtros y/o ionizadores.

Diseño: si albergan un gran depósito y son potentes, lo más probable es que también sean voluminoso y eso es algo que no siempre interesa. En cualquier caso, los hay con asa y ruedas para que puedas moverlos y con cierta resistencia al agua para que puedas colocarlos también en exteriores, como la terraza o el porche.

Modelos destacados

Si un ventilador te sabe a poco y quieres algo que enfríe el aire pero tu presupuesto es muy ajustado, entonces quizás te interese el Aigostar Olaf (75 euros con cupón). Con ruedas y un sencillísimo mando a distancia.

Este es un modelo que también puede ser útil para espacios pequeños ya que es relativamente contenido (la cara B es que su depósito es de 3,5 litros).

Ojo porque pese a su precio es un 3 en 1 con climatizador, ventilador y humidificador. Centrándonos en la parte de evaporador, cuenta con tres modos velocidades, destacando el modo brisa y el modo noche, que resulta más silencioso.

Aigostar Olaf -Enfriador de Aire 4 en 1, Climatizador Evaporativo con Ventilador Humidificador Purificador con Ruedas y Control Remoto, 12 H Temporizadores, 3.5L Hoy en Amazon por 96,99€

Potente y versátil es el Aigostar Elsa (97 euros con cupón), un modelo de 75W apto para estancias de hasta 35 metros cuadrados que ofrece hasta 4 funciones: climatizador, ventilador, humidificador y purificador, esta última gracias a un ionizador integrado.

Cuenta con un depósito de 7 litros para hasta 7 horas de funcionamiento, cuenta con 3 modos destacando el natural para emular la sensación de tener corriente.

Su mando a distancia es sencillísimo y ojo, pese a que visualmente luce algo tosco, dispone de ruedas y un práctico asa para desplazarlo.

Aigostar Elsa 33QNU- Climatizador evaporativo con mando a distancia, 75W, función purificación de aire, oscilante, 3 modos y 3 velocidades, temporizador 12h, depósito 7 l, 2 cajas hielo. Hoy en Amazon por 109,99€

El Orbegozo Air 46 (107 euros) es un climatizador evaporativo relativamente voluminoso, pero no por ello menos manejable, gracias a sus ruedas.

Cuenta con un depósito de 6 litros de capacidad, potente motor de 55W con aletas direccionales para favorecer el movimiento del aire y ofrece tres funciones en una: ventilador, humidificador y climatizador evaporativo. Se maneja mediante un mando a distancia y cuenta con función de temporizador.

Orbegozo Air 46 Climatizador Evaporativo 3 En 1, 3 Velocidades, Temporizador, Acumuladores De Frío, Depósito De 6 L, Mando A Distancia, Silencioso, 55 W, Plastico/Metal Hoy en Amazon por 106,80€

Esta elegante y sobria torre de Cecotec es una opción de diseño para no pasar calor este verano. Con 60W de potencia, es capaz de mover 800 m3/h. En el debe, su depósito es más bien pequeño (2 litros).

Fácil de usr mediante pantalla LED y mando a distancia desde los que cambiar los modos, el EnergySilence 2000 Cool Tower Smart (117 euros) cuenta con etiqueta de eficiencia energética A+ y un modo Eco para. reducir el consumo.

Si buscas un modelo estilizado, echa un vistazo a este enfriador de Comfee (129 euros). Como el anterior, también es tres en uno, actuando enfriando, removiendo y humedeciendo el aire.

Cuenta con 4 niveles de velocidad y 65W de potencia, una intuitiva pantalla LED y práctico mando a distancia y su depósito sorprende por su tamaño de 7 litros. Con función de limpieza para mantenerlo en óptimo estado.

Si buscas un modelo premium, echa un vistazo al De Longhi Ev250 (169 euros), un climatizador evaporativo con ionizador y filtro antipolvo para limpiar el aire además de refrescarlo.

Este modelo cuenta con ruedas para que puedas desplazarlo de un lado para otro tanto dentro de casa como fuera para usar en exteriores, ya que además cuenta con resistencia al agua IPX4. Con depósito de 4,5L, se maneja mediante pantalla LED y mando a distancia.

Más ofertas

