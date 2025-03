Los cinco chollos de última hora que no te puedes perder en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

La campaña de Amazon está finalizando. Durante estas últimas horas (hasta las 00:00 concretamente) podemos acceder a los descuentos que tiene la tienda en una enorme variedad de dispositivos. Por ello, hemos reunido las cinco mejores ofertas que tiene ahora mismo la tienda.

Samsung Galaxy S24 por 699 euros, un precio muy interesante en su configuración de 256 GB.

por 699 euros, un precio muy interesante en su configuración de 256 GB. LG Gram por 899 euros, un ordenador portátil que ofrece una autonomía de casi 30 horas.

por 899 euros, un ordenador portátil que ofrece una autonomía de casi 30 horas. Samsung QN85D por 849 euros, un buen televisor de 65 pulgadas de la gama alta de la marca.

por 849 euros, un buen televisor de 65 pulgadas de la gama alta de la marca. Fire TV Stick por 27,99 euros, un precio interesante para tener el dongle de la marca con un buen descuento.

por 27,99 euros, un precio interesante para tener el dongle de la marca con un buen descuento. TP-Link Tapo C200 por 20,99 euros, una buena cámara de vigilancia que ahora está casi a mitad de precio.

Samsung Galaxy S24

¿Durante cuánto tiempo veremos el Samsung Galaxy S24 en las tiendas? Quizás esta sea una de las últimas veces que vemos este modelo en oferta teniendo en cuenta que fuera de cualquier campaña cuesta encontrar stock de casi cualquier configuración (algo que también vemos en el S24 Ultra). Buena culpa la tiene su actual generación, la del Samsung Galaxy S25, que es bastante más cara porque no suele estar de oferta.

Por ello, el Samsung Galaxy S24 de 256 GB, que ahora mismo se encuentra por 699 euros, es una de las mejores ofertas que podemos encontrar actualmente en las tiendas. Incluso en PcComponentes se puede encontrar por 689 euros. Es un móvil que destaca prácticamente por todo —es uno de los mejores móviles de 2024— y aún le quedan muchas actualizaciones de Android. En lo personal, de comprar un móvil ahora mismo, sin duda, elegiría el Galaxy S24.

LG Gram

Durante la campaña de Amazon podemos encontrar una gran cantidad de ordenadores portátiles, pero... ¿cuál me compraría yo? Yo lo tengo más que claro: si no me compro un MacBook para trabajar, elegiría el LG Gram. Más allá de su precio, que ahora se encuentra por 889 euros, lo que más me interesa de este ordenador portátil es que no sólo viene con un buen procesador Intel i7, sino que además su batería roza las 30 horas de autonomía. Además, viene con una muy buena pantalla antirreflejos; es un ordenador orientado para trabajar, y se nota.

LG Gram Hoy en Amazon — 899,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung QN85D

Durante esta última semana también hemos visto muy buenos precios en televisores, pero sin duda alguna uno de los mejores descuentos lo tiene el Samsung QN85D, un televisor de la gama alta de la marca que ha pasado de costar más de 2.000 euros a 849 euros. Y es un buen precio teniendo en cuenta que viene con una pantalla Neo QLED de 65 pulgadas, es compatible con Dolby Atmos y ofrece una excelente combinación entre los apartados de imagen y sonido. Además, es compatible con Alexa.

Fire TV Stick

Por supuesto, uno de los dispositivos más relevantes en cada una de las campañas de Amazon es el Fire TV Stick. Tenemos varias ofertas en esta campaña, pero si buscamos el modelo más económico el Fire TV Stick HD lo podemos encontrar por sólo 27,99 euros. Viene con Alexa, ofrece un buen rendimiento en su sistema operativo FireOS y el mando incluye accesos directos a apps como Netflix o YouTube.

TP-Link Tapo C200

Las cámaras de vigilancia se han vuelto bastante populares en estos últimos años, y afortunadamente tener una en casa puede ser muy económico. De hecho, durante la campaña de Amazon tenemos la TP-Link C200 por sólo 20,99 euros, un precio súper ajustado para todo lo que ofrece: resolución Full HD, rotación de 360º, visión nocturna, detección de movimiento, compatibilidad con Alexa, admite tarjetas SD y mucho más.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, LG, Amazon, TP-Link

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados