Ha pasado ya un tiempo desde que Lego llevó a su catálogo una nueva versión de la icónica Estrella de la Muerte, un set de Lego Star Wars que se coronó como el más caro de toda la historia de la marca. Ahora, con un Black Friday plagado de ofertas, se puede encontrar en Amazon con un descuento que lo deja por 862,99 euros.

Un set enorme y con muchas minifiguras

El Lego 75419 de la Estrella de la Muerte parte de un precio oficial de 999,99 euros, pero durante lo que dura el Black Friday de Amazon, salvo que antes se agoten las unidades, se podrá comprar con un descuento del 14% (137 euros al cambio), quedándose así muy cerca de su precio mínimo histórico.

El set cuenta con un formato plano y no esférico, lo que permite que podamos colocarlo mejor en una estantería; si tenemos espacio. Incluye un total de 9.023 piezas y 38 minifiguras con todo tipo de personajes que van desde los icónicos Luke Skywalker y Han Solo hasta varios soldados y droides.

Es muy importante mencionar que también se trata de uno de los sets más grandes de Lego con unas dimensiones de 70 cm de altura, 79 cm de anchura y 27 cm de profundidad. También viene con múltiples detalles, así como con un gran número de compartimentos y salas divididas por toda la Estrella de la Muerte.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Lego de la estrella de la muerte hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : es enorme, pero tiene un formato plano orientado a la exposición.

: es enorme, pero tiene un formato plano orientado a la exposición. El número de minifiguras con personajes muy icónicos.

con personajes muy icónicos. Está plagado de guiños y detalles de las películas. ❌ LO PEOR Es un set muy caro .

. Su tamaño es tan grande que puede costar encontrarle sitio en casa. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes mucho espacio en casa y quieres decorarlo con un set enorme de Lego Star Wars. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco sitio en casa. Hay sets de Star Wars que, pese a que son menos imponentes, son más pequeños.

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