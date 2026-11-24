Si llevas tiempo pensando en dar el salto a un televisor de gran diagonal sin arruinarte, el Black Friday es un buen momento para hacerlo. Carrefour tiene ahora rebajada esta smart TV Samsung TU65M80HAU, una tele MiniLED de 65 pulgadas que ha pasado de costar 649 a 499 euros hasta el próximo 29 de noviembre.
Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) Samsung TU65M80HAU con IA, 4K UHD
Panel MiniLED de 144 Hz y procesador con IA por menos de 500 euros
Encontrar un televisor de 65 pulgadas con retroiluminación MiniLED por debajo de la barrera de los 500 euros no es nada habitual. Esta tecnología permite un control mucho más preciso de la iluminación y el contraste respecto a los paneles LED convencionales, apoyándose además en la resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles), soporte HDR y la tecnología Color Booster Pro para ofrecer negros más profundos y colores más vivos.
En su interior monta el procesador NQ4 AI Gen2, encargado de escalar contenidos de menor resolución mediante inteligencia artificial y optimizar cada escena en tiempo real. Además, su tasa de refresco nativa de 144 Hz la convierte en una opción muy atractiva tanto para ver deportes con movimientos fluidos como para conectar consolas de última generación o un PC gaming, ya que sus tres puertos HDMI soportan 4K a 144 Hz (junto con eARC y Anynet+).
En el apartado de sonido integra dos altavoces con 20 W de potencia RMS acompañados de tecnologías como OTS Lite (seguimiento de objetos en pantalla), Adaptative Sound y Q-Symphony, que permite sincronizar los altavoces del televisor con una barra de sonido Samsung compatible sin anularlos.
El sistema operativo bajo el que funciona esta tele es Tizen OS, que da acceso a las principales plataformas de streaming. Aunque si hay algo por lo que también destaca este televisor es por ser compatible con Apple AirPlay 2 y asistentes de voz como Bixby, Google Assistant y Alexa.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU65M80HAU hoy
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Algunas barras de sonido para esta tele que pueden interesarte
Samsung Barra de Sonido HW-B650F/ZF Game Mode y Dolby Audio/DTS Virtual:X
Samsung Barra de Sonido HW-B46CF/ZF Bass Boost y Dolby Audio/DTS Virtual:X
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Imágenes | Webedia y Samsung
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