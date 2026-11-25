Comprar un nuevo televisor es algo que no hacemos todos los años. Por esa misma razón, cuando llega ese momento, merece la pena pensar bien lo que vamos a adquirir, especialmente si tenemos en la cabeza dar el salto a uno con más pulgadas. Ahora que estamos en Black Friday, tenemos una muy buena oportunidad para ello, puesto que es posible encontrar modelos de gran formato a precios ajustados. Aunque eso sí: no todo es el tamaño.

TV QD-Mini LED 65" - TCL 65P8L, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV, DVB-T2, Dolby Vision·Atmos, 144Hz, Google TV, Negro PVP en MediaMarkt — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una de las opciones más interesantes ahora mismo la tenemos con el TCL P8L, un televisor QD-Mini LED que podemos adquirir en varios tamaños diferentes: de 55 a 98 pulgadas. Son varias las cosas que destacan del mismo (las vamos a ver a continuación), pero su precio en Black Friday es lo más tentador: por ejemplo, tenemos disponible el de 65 pulgadas por 549 euros.

TCL P8L: un televisor QD-Mini LED disponible en hasta 98 pulgadas

Lo primero a destacar de esta tele TCL es que combina retroiluminación Mini LED con puntos cuánticos. Pero, ¿y qué ventajas tiene esto? En esencia, es una combinación que permite controlar mejor la iluminación de la pantalla, una gama de colores más amplia y un mejor contraste. El TCL P8L, además, incorpora el procesador AiPQ, encargado de optimizar aspectos como la nitidez o el color de lo que estamos viendo.

A esto hay que sumarle que es un televisor con una tasa de refresco nativa de 144 Hz, algo ideal para gaming y para escenas con movimientos rápidos. Además, cuenta con algunas tecnologías como el VRR, que adapta el refresco de la tele a los fotogramas que genera la consola o PC que estemos usando. De esta forma, se evita un desgarro en la imagen o el conocido como tearing.

Además de todo lo anterior, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision e incorpora Google TV, que facilita el acceso a las principales plataformas de entretenimiento y ofrece funciones inteligentes de Google, con integración de Gemini según disponibilidad. También tiene Chromecast integrado (para mandar contenido desde el móvil, por ejemplo), funciones de control por voz y un sistema de sonido Onkyo 2.1 con subwoofer integrado en las versiones a partir de 65 pulgadas.

Tenemos la TCL A65K para completar la experiencia

Este sistema de sonido tiene lo necesario para rendir bien, pero podemos ir un pasito más allá si queremos una experiencia más envolvente. Ahí está la TCL A65K, una barra de sonido que incorpora un sistema de 3.1.2 canales físicos y que es compatible tanto con Dolby Atmos como con DTS:X.

La barra incorpora sonido Audio by Bang & Olufsen y ofrece una potencia máxima de 460 W, repartidos entre los 260 W de la barra y los 200 W del subwoofer inalámbrico, diseñado para reforzar los graves. Otro de sus puntos interesantes es TCL AI Sonic-Adaptation, una función que, a través de la aplicación TCL Home, permite analizar las características acústicas de la habitación y ajustar el sonido para ofrecer una experiencia de escucha más equilibrada.

Todo ello en un diseño ultradelgado, con una altura de aproximadamente 5,2 centímetros, que permite colocarla discretamente bajo el televisor. La tenemos disponible por 175 euros.

TCL A65K Barra de Sonido 3.1.2ch con Subwoofer Inalámbrico, Dolby Atmos | 460W de Potencia Máxima, Audio by Bang & Olufsen, DTS:X, AI Sonic-Adaptation, HDMI 2.1 eARC, Bluetooth 5.3 PVP en MediaMarkt — 175,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Qué tamaño de TCL P8L es el ideal para ti?

Volviendo al televisor, es muy importante elegir el tamaño correcto. Esto es algo que viene determinado por nuestro presupuesto, pero también por el espacio que tenemos disponible en casa. Por ejemplo, si nuestro salón tiene un tamaño medio, lo ideal sería adquirir un TCL P8L de 65 pulgadas, la opción más equilibrada. Ofrece una diagonal generosa, pero sin necesitar tanto espacio como sus hermanas mayores.

Si preferimos tener más pantalla, la versión de 75 pulgadas puede ser la indicada para nosotros, especialmente si tenemos una distancia de visionado aproximada de entre 2,5 y 3 metros. Si tienes un salón especialmente amplio o si directamente buscas montar un cine en casa, la versión de 98 pulgadas es entonces una opción interesante para ti. A continuación, el precio de todas ellas:

TCL P8L de 65 pulgadas: 549 euros.

TCL P8L de 75 pulgadas: 799 euros.

TCL P8L de 98 pulgadas: 1.496 euros.

TV QD-Mini LED 75" - TCL 75P8L, UHD 4K, TCL AiPQ Pro Processor, Smart TV, DVB-T2, Negro PVP en MediaMarkt — 799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TV QD-Mini LED 98" - TCL 98P8L, UHD 4K, TCL AiPQ Pro Processor, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt — 1.496,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En definitiva, si estamos buscando este Black Friday renovar nuestro televisor, el TCL P8L es una opción que merece la pena tener en cuenta. Especialmente, si lo que estamos buscando es una tele con una diagonal generosa, puesto que MediaMarkt las tiene con un descuento bastante jugoso. Igual que ocurre con la barra de sonido TCL A65K.

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Imágenes | TCL

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