El cuidado personal es algo muy importante, pero hay veces que lo vamos dejando y poniendo excusas para no empezar con él. Precisamente, eso es lo que quiere evitar el Black Friday de MediaMarkt, porque durante estos días podemos encontrar grandes ofertas en todo tipo de dispositivos de cuidado, como pueden ser afeitadoras, depiladoras IPL o cepillos de dientes eléctricos, entre otras opciones.

Afeitadora — Philips i9000 Prestige Ultra XP9407/37, Barba, Rostro y Cuerpo, SkinIQ Pro, Seco y Mojado, Moldeador, Recorte Nariz y Corporal, Ciruela PVP en MediaMarkt — 299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Es la oportunidad perfecta, tanto si llevamos tiempo buscando un dispositivo de este tipo, como si queremos adelantarnos para conseguir los regalos de Navidad o Reyes para un familiar o nuestra pareja. Especialmente, porque ahora mismo está activa una campaña de cashback en la que podemos recibir hasta 100 euros de descuento adicionales en algunos productos seleccionados de marcas como Philips. El proceso para recibirlo es bastante simple:

Realiza la compra de una unidad de alguno de los productos incluidos en la promoción. Registra tu compra en la página https://www.promosph.es Sube el ticket o factura de compra y el código de barras recortado del embalaje. Recibe tu reembolso.

Aunque hay varios productos que están sujetos a esta campaña, hay tres que destacan por encima del resto, y que consideramos que es necesario compartir con vosotros:

Philips i9000 Prestige Ultra XP9407/37 por 299,00 euros, una afeitadora completa para usar en todo el cuerpo.

por 299,00 euros, una afeitadora completa para usar en todo el cuerpo. Philips Lumea S9900 BRI951/01 por 399,99 euros, una depiladora IPL para casa de mucho nivel.

por 399,99 euros, una depiladora IPL para casa de mucho nivel. Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige por 259,99 euros, un cepillo de dientes eléctrico con tecnología sónica.

Philips i9000 Prestige Ultra XP9407/37

Philips es la marca número 1 del mundo en afeitado eléctrico, y viendo lo que ofrece esta afeitadora, podemos entender por qué. Es capaz de ofrecer un afeitado apurado y suave, gracias a su sistema de precisión flexible de 360º y el sistema de afeitado Lift & Cut. Cuenta con un total de 5 modos de afeitado, así como con una serie de accesorios con los que podremos afeitar nuestro cuerpo, perfilar nuestra barba en diferentes niveles e incluso recortar los pelos de la nariz. Su precio ahora mismo es de 299,99 euros, pero si aprovechamos la campaña de Cashback, nos pueden devolver hasta 100 euros.

Afeitadora — Philips i9000 Prestige Ultra XP9407/37, Barba, Rostro y Cuerpo, SkinIQ Pro, Seco y Mojado, Moldeador, Recorte Nariz y Corporal, Ciruela PVP en MediaMarkt — 299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips Lumea S9900 BRI951/01

Tener una depiladora IPL en casa es un lujo para evitar o reducir el tener que ir a centros especializados de depilación láser. En tan solo 4 semanas ya es capaz de mostrar resultados visibles, pudiendo llegar a ofrecer hasta 12 meses sin pelos. Este modelo cuenta con el sensor SmartSkin que sirve para identificar el tono de nuestra piel, para adaptarse a cada zona de nuestro cuerpo y evitar quemados. Además, SkinAI es capaz de analizar nuestro vello corporal y hacer un seguimiento. E incluye 4 cabezales para las distintas partes de nuestro cuerpo. Su precio en estos momentos es de 399,99 euros, pero con la promo de cashback nos pueden devolver hasta 100 euros.

Depiladora IPL - Philips Lumea S9900 BRI951/01, Luz Pulsada en Casa, Con SkinIA y app, Uso Con y Sin Cable, 4 cabezales, Sensor de Piel Inteligente PVP en MediaMarkt — 399,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige

Contar con un buen cepillo eléctrico es indispensable para cuidar de nuestra boca, y este modelo de Philips es una opción fantástica. Principalmente destaca por su tecnología SenseIQ, que permite detectar la presión, el movimiento y la cobertura hasta 100 veces por segundo, lo que permite que, si aplicamos demasiada fuerza, el cepillo reduzca automáticamente la presión. Cuenta con el cabezal A3 Premium All-in-one, que consigue hasta 20 veces más eliminación de placa, 8 modos de limpieza diferentes e incluso compatibilidad con aplicación móvil. Ahora mismo su precio es de 259,99 euros, pero gracias a la campaña de cashback podemos conseguir hasta 50 euros de reembolso.

Cepillo eléctrico - Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige HX9813/98, SenseIQ, 20x más placa, 8 modos, Vaso cargador, Estuche de viaje, Azul PVP en MediaMarkt — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

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