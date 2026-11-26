El esperadísimo día está a punto de llegar. Mañana mismo será el Black Friday, el día más importante del año para hacer cualquier tipo de compra. Aunque lo más popular durante estas fechas suelen ser móviles, televisores, electrodomésticos y similares, lo cierto es que hay otro tipo de dispositivos que deberían ser indispensables en nuestra lista: los routers. FRITZ! es consciente de ello, y gracias a sus ofertas del Black Friday, podemos encontrar diferentes dispositivos a precios fantásticos.
La marca no solo es conocida por ofrecer routers de grandísima calidad. También cuenta en su catálogo con sistemas Mesh, con los que podremos mejorar la estabilidad de nuestra conexión Wi-Fi en casa. Hay varios modelos que podemos encontrar en oferta, pero nosotros hemos hecho una selección de los 6 que nos han parecido más atractivos:
- FRITZ!Box 4060 por 169,99 euros, un router con Wi-Fi 6 y velocidad de hasta 6 Gbps.
- FRITZ!Box 6850 5G por 269,99 euros, un router de una calidad fantástica con conectividad 5G.
- FRITZ!Box 5530 Fiber por 189,99 euros, una opción ideal para conectar su fibra óptica.
- FRITZ!Repeater 2700 por 119,99 euros, un repetidor Wi-Fi 7 para ampliar la red Mesh.
- FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (3 Pack) por 389,99 euros, un pack pensado para casas grandes u oficinas.
- FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (2 Pack) por 269,99 euros, un pack para hogares con menos metros cuadrados.
FRITZ!Box 4060
Si buscamos un router con un diseño clásico pero con un rendimiento espectacular, este modelo es una opción fantástica. Ofrece un puerto de 2,5 Gbps y tres puertos Gigabit LAN, así como compatibilidad con Wi-Fi 6, con velocidades de hasta 6 Gbps. También permite la automatización inteligente para dispositivos DECT y cuenta con una centralita telefónica integrada. Su precio ahora es de 169,99 euros, en lugar de los 189,99 euros que marca su PVP.
FRITZ!Box 4060
FRITZ!Box 6850 5G
El FRITZ!Box 6850 5G es un router de alta gama que es capaz de ofrecer internet a través de las diferentes redes móviles hasta el 5G. Es un dispositivo compatible con Wi-Fi 5 de hasta 1,2 Gbps, integrando además la tecnología Mesh Wi-Fi. También es un router perfecto para realizar automatizaciones inteligentes, para controlar elementos como la calefacción de nuestro hogar. Además, la marca ofrece soporte prolongado y una garantía de hasta 5 años. Ahora mismo su precio es de 269,99 euros, en lugar de los 345,99 euros que marca su PVP.
FRITZ!Box 5530 Fiber
En el caso de que andemos buscando un router al que conectar directamente nuestra fibra óptica, este modelo es una opción bastante destacada. Monta los módulos FRITZ!SFP, que admiten los estándares AON, GPON y XGS-PON de uso común en Europa, lo que garantiza la compatibilidad con nuestra fibra óptica. También cuenta con Wi-Fi 6 aunque con velocidad de hasta 3 Gbps, gestión de domótica, 5 años de garantía y actualizaciones periódicas gratuitas. Su precio es de 189,99 euros, en lugar de los 229,00 euros que marca su PVP.
FRITZ!Box 5530 Fiber
FRITZ!Repeater 2700
Este repetidor para ampliar la red Mesh es perfecto para mejorar la cobertura Wi-Fi. Es compatible con el nuevo estándar Wi-Fi 7, por lo que tendremos una estabilidad en la red como nunca antes hemos visto, así como una velocidad rapidísima (hasta 6,4 Gbps). Es compatible con cualquier router, pero está pensado especialmente para acompañar al FRITZ!Box. Además, cuenta con conexión LAN para que podamos conectar cualquier dispositivo como si estuviera directamente conectado al router. Su precio ahora mismo es de 119,99 euros, en lugar de los 168,99 euros que marca su PVP.
FRITZ!Repeater 2700 | Mesh Wi-Fi Extender
FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (3 Pack)
Si lo que buscamos es mejorar la conectividad de una casa de gran tamaño o de una oficina, el kit compuesto por 3 Mesh Wi-Fi 4200 es una apuesta segura. Gracias a ellos tendremos funciones como acceso para invitados, programación horaria e incluso control parental. Además, este modelo también se puede conectar por LAN a cualquier router, e incluso por la terminal de fibra óptica (ONT), para así tener una conexión prácticamente idéntica a la que tendríamos desde el propio router. Es una opción perfecta si vamos a tener muchos dispositivos conectados a la red. Su precio ahora mismo es de 389,99 euros, en lugar de los 424,99 euros que marca su PVP.
FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200
FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (2 Pack)
Finalmente, en el caso de que busquemos un sistema Mesh para casas con menor superficie, este pack de 2 Mesh 4200 es una opción de lo más interesante. A nivel de funcionamiento no cambia absolutamente nada con respecto al anterior modelo, tan solo la distancia que es capaz de cubrir al contar "tan solo" con dos dispositivos en lugar de tres. No obstante, su precio sí que es más económico, ya que cuesta 269,99 euros, en lugar de los 308,99 euros que marca su PVP.
FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 (2 Pack)
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | FRITZ!
En Xataka | Mejores estaciones de energía portátil 2026: cuál comprar para cargar tus dispositivos si vas de camping, trabajas al aire libre o hay cortes de luz
En Xataka | Mejores altavoces inteligentes 2026: cuál comprar y 7 modelos recomendados
Ver 1 comentarios