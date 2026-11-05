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Una barra de sonido con potencia de 600W a 5.1 canales: es de Sony y antes del Black Friday se puede comprar a mitad de precio

Un buen acompañante del televisor para disfrutar viendo películas y series en casa

Sony Hts40r
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Alberto García

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Los televisores suelen tener apartados de audio bastante justitos, por lo que si buscamos una buena experiencia sonora tenemos que recurrir a otros dispositivos externos como el de las barras de sonido. Ante tantos modelos, ¿cuál elegir? MediaMarkt nos pone esta decisión un poco más fácil lanzando una oferta en el modelo Sony HTS40R que ahora se queda por 193 euros.

Sony HTS40R

Sony HTS40R

PVP en MediaMarkt — 193,00 Amazon — 193,00 El Corte Inglés — 229,00 Fnac — 229,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Incluye subwoofer inalámbrico y un par de altavoces traseros

Sony Hts40r Mediamarkt

La Sony HTS40R es una barra de sonido que en MediaMarkt tiene un precio recomendado de 400 euros, por lo que actualmente se encuentra con un descuento del 51%. Principalmente destaca por todos los altavoces, internos y externos, que incluye para conseguir una experiencia más envolvente.

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En este sentido, la barra de sonido viene junto con un subwoofer inalámbrico y dos altavoces traseros, lo que permite que podamos colocarlos en diferentes puntos de la habitación para tener una mejor experiencia. Además, a ello hay que sumarle que esta barra de sonido es compatible con el formato de audio Dolby Digital.

Por otro lado, la Sony HTS40R ofrece una potencia de sonido de 600W a 5.1. canales y permite conectar otros dispositivos externos de varias maneras, tanto de forma inalámbrica como por cable; para ello, incorpora un puerto HDMI (ARC), viene con un puerto USB y también tiene conectividad Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: oferta de Sony HTS40R hoy

 LO MEJOR

  • Incluye subwoofer inalámbrico junto con dos altavoces traseros.
  • Ofrece una potencia de 600W a 5.1. canales.
  • Se encuentra a mitad de precio.

❌ LO PEOR

  • Se trata de una barra de sonido que, junto con el subwoofer y los altavoces, ocupa mucho espacio.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una buena barra de sonido que te permita tener una experiencia envolvente viendo películas y series o jugando a videojuegos.

⛔ NO LO COMPRES SI... La quieres colocar en una habitación pequeña, ya que se trata de una barra de sonido grande.

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