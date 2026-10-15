Asus trae a España sus portátiles ProArt con NVIDIA RTX Spark: IA local y sin suscripciones para creadores

El procesamiento de inteligencia artificial en local gana cada vez más peso frente a las herramientas pesadas en servidores remotos. Con el objetivo de eliminar el pago por tokens y proteger la privacidad de los proyectos, Asus ha anunciado la llegada a España de su nueva gama ProArt con plataforma NVIDIA RTX Spark: los portátiles ProArt P16 y P14, junto con el de sobremesa compacto ProArt GR1X.

Los portátiles ya están disponibles para su reserva en la web oficial del fabricante desde 3.299,99 euros para el modelo P14 y desde 3.499,99 euros para el P16, con envíos previstos a partir del 16 de octubre.

Rendimiento técnico y ecosistema enfocado al creador

La gran novedad de esta familia radica en la integración de la arquitectura NVIDIA RTX Spark, que combina en un mismo sistema una GPU NVIDIA Blackwell RTX, una CPU NVIDIA Grace y hasta 128 GB de memoria unificada. Esta configuración permite alcanzar hasta 1 petaflop de potencia para ejecutar modelos de lenguaje (LLM) y generación de imagen o vídeo en el propio equipo.

Al procesar los modelos de IA dentro del dispositivo, se eliminan los costes variables por generación de servicios en la nube, permitiendo además trabajar sin conexión a Internet y manteniendo los datos de los proyectos en local.

También presentan integración con Comfy UI y Hermes Agent. Es decir, los nuevos ordenadores de Asus se apoyan en herramientas de código abierto para automatizar flujos de trabajo creativos y generación de imágenes mediante lenguaje natural de forma directa.

Los portátiles cuentan con pantalla Asus Lumina Pro OLED, con calibración de color de fábrica, refresco de 120 Hz y picos de brillo de hasta 1.600 nits. El P16 ofrece resolución hasta 4K con G-Sync, mientras que el P14 llega a 3K.

De su diseño, se puede destacar que el el ProArt P16 tiene un grosor de 12,9 mm y un peso de 1,77 kg con batería de 99 Wh, mientras que el P14 se queda en 13,9 mm y 1,48 kg de peso con batería de 90 Wh.

En cuanto al modelo de sobremesa, el ProArt GR1X, un mini PC de 15 x 15 cm diseñado para funcionar como servidor local de IA continuo, equipado con refrigeración de doble ventilador, WiFi 7 y soporte para hasta cuatro pantallas 4K. De momento no está a la venta.

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